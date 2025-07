„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist raus in Folge 1?

Aktuell läuft „Das große Backen – Die Profis“ im Fernsehen. Die Show ist ein Spin-off der beliebten Sendung „Das große Backen“, unterscheidet sich jedoch in einem wesentlichen Punkt: Hier treten keine Hobbybäcker, sondern erfahrene Konditoren, Patissiers und Meisterbäcker gegeneinander an. In diesem Jahr bringt das Format einige Veränderungen mit sich. Sowohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch die Spielregeln wurden überarbeitet. Statt im Team anzutreten, messen sich die Profis nun im direkten Einzelduell. Gefordert sind dabei Kreativität, handwerkliches Können und Präzision. Neben den klassischen Aufgaben stehen auch temporeiche Challenges sowie spezielle Prüfungen wie die Herstellung außergewöhnlicher Schaustücke oder besonders filigraner Kreationen auf dem Programm. Am Ende kann nur eine Person den Sieg erringen und sich über den Goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen.

Wer konnte die Jury nicht überzeugen und musste die Show bereits in der ersten Folge verlassen? Die Antwort auf diese Frage finden Sie hier.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 2. Juli 2025?

Der Startschuss für die Expertinnen und Experten ist gefallen. „Das große Backen - Die Profis“ legte bereits in der ersten Ausgabe voll los. Hauptaufgabe der Profis war es, ihr eigenes Markenzeichen zu backen. Dafür hatten die acht Bäckerinnen und Bäcker insgesamt 3,5 Stunden Zeit. Doch auch die Back-Experten hatten ihre Probleme. Für wen es in beiden Challenges besonders schlecht lief, war Joana. Sie konnte am Ende lediglich 33,5 von 60 möglichen Punkten auf ihrem Konto verbuchen und musste damit als erste die Sendung verlassen.

Deutlich besser lief es hingegen für Benjamin. Der Südtiroler erhielt 54,5 Punkte von der Jury und bekam damit die rote Schürze. Diese zeichnet ihn als den Wochensieger aus.

Wer ist raus bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Jede Woche muss ein Bäcker oder eine Bäckerin die Schürze an den Nagel hängen. Diese Kandidatin ist bereits raus:

Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen - raus in Folge 1

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Für sieben Kandidaten bleibt der Traum von 10.000 Euro und dem Goldenen Cupcake noch bestehen. Diese Teilnehmer kämpfen weiterhin um den Sieg bei „Das große Backen - Die Profis“:

Benjamin (29) aus Südtirol

Theresa (32) aus dem Münsterland

Rowena (28) aus Koblenz

Carolin (32) aus Lübeck

Larissa (27) aus Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz

Valentina (19) aus Wien

Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Laut den Sendeterminen von „Das große Backen - Die Profis“ sind insgesamt sechs Episoden angesetzt. Das Finale findet am 6. August 2025 statt. Das sind die nächsten Termine der Backshow:

Folge 2: Mittwoch, 9. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 3: Mittwoch, 16. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

Folge 4: Mittwoch, 23. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei SAT.1

„Das große Backen - Die Profis“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backsendung

Wie üblich übernimmt die Übertragung von „Das große Backen - Die Profis“ der Sender Sat.1. Wenn Sie also miterleben möchten, wie Moderatorin Enie van de Meiklokjes Woche für Woche durch einen Abend voller kreativer Backideen führt, dann schalten Sie einfach mittwochs zur Primetime den Fernseher ein. Sollte Ihnen das reguläre Fernsehprogramm nicht zur Verfügung stehen, können Sie die Sendung alternativ auch im Livestream bei Joyn verfolgen.