„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist raus in Folge 2?

Zurzeit läuft im Fernsehen die Sendung „Das große Backen – Die Profis“. Diese Show ist ein Ableger des erfolgreichen Formats „Das große Backen“, unterscheidet sich jedoch in einem entscheidenden Punkt: Statt Hobbybäckern treten hier ausschließlich erfahrene Konditorinnen und Konditoren, Patissiers sowie Meisterbäcker gegeneinander an. In diesem Jahr bringt das Format einige Neuerungen mit sich. Es gibt frische Gesichter unter den Teilnehmenden und auch das Regelwerk wurde angepasst. Anstelle von Teamwettkämpfen treten die Profis nun in direkten Einzelduellen gegeneinander an. Gefordert sind dabei neben handwerklicher Präzision vor allem Kreativität und technisches Können. Auf dem Programm stehen nicht nur klassische Aufgaben, sondern auch temporeiche Herausforderungen und spezielle Prüfungen, etwa das Anfertigen außergewöhnlicher Schaustücke oder besonders filigraner Werke. Am Ende kann sich nur eine Person den Sieg sichern und damit den Goldenen Cupcake sowie ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

Für wen ist der Traum vom Sieg bereits in der zweiten Episode geplatz? Hier erfahren Sie alles zu Folge 2.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 9. Juli 2025?

In der ersten Aufgabe der zweiten Folge wurde es fruchtig. Die Kandidatinnen und Kandidaten bekamen per Los eine Frucht zugewiesen und mussten diese geschmacklich sowie optisch in einer Torte verarbeiten. Für Bäckerin Jennifer lief das nicht sehr aussichtsreich. Sie konnte die Feige nicht überzeugend integrieren und steckte viel Kritik seitens der Jury ein. Damit landete sie vorerst auf dem vorletzten Platz.

In der zweiten Challenge sollten essbare Kopfbedeckungen hergestellt werden. Neben der gewohnten Jury bewertete auch Julian F.M. Stoeckel die Werke. Er verteilte jedoch keine Punkte an Jennifer und auch von den anderen Juroren erhielt sie lediglich 13 von 30 möglichen Punkten. Damit sammelte Jennifer alles in allem nur 28 Punkte, stellte damit das Schlusslicht dar und musste die Sendungin der zweiten Episode verlassen.

Für Benjamin hingegen lief die zweite Folge der Show wieder einmal vielversprechend. Trotz holprigem Start konnte er die rote Schürze erfolgreich verteidigen und wurde damit erneut Bäcker der Woche.

Wer ist raus bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Woche für Woche muss ein Bäcker oder eine Bäckerin die Schürze an den Nagel hängen. Diese Kandidatinnen sind bereits raus:

Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen - raus in Folge 1

Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern - raus in Folge 2

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen noch um den Goldenen Cupcake und damit den Sieg bei „Das große Backen - Die Profis“:

Benjamin (29) aus Südtirol

Theresa (32) aus dem Münsterland

Rowena (28) aus Koblenz

Carolin (32) aus Lübeck

Larissa (27) aus Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz

Valentina (19) aus Wien

Wann läuft die nächste Episode von „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Die Sendetermine von „Das große Backen - Die Profis“ zeigen, dass insgesamt sechs Folgen angesetzt sind. Das Finale findet am 6. August 2025 statt. Das sind die kommenden Termine der Backshow:

Folge 3: Mittwoch, 16. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei Sat.1

Folge 4: Mittwoch, 23. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 30. Juli 2025 ab 20.15 Uhr bei Sat.1

„Das große Backen - Die Profis“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backsendung

Die Übertragung der Show übernimmt wie gewohnt der Sender Sat.1. Wenn das reguläre Fernsehprogramm für Sie nicht verfügbar ist, gibt es eine Alternative. Sie können die Sendung kostenfrei im Livestream über Joyn anschauen.