„Das große Backen – Die Profis“ 2025: Wer ist raus in Folge 3?

In der aktuellen Staffel von „Das große Backen - Die Profis“ treten acht talentierte Backprofis in einem wöchentlichen Wettbewerb gegeneinander an, der am 2. Juli 2025 begonnen hat. Die Herausforderung besteht darin, unter Druck bei schnellen Aufgaben zu glänzen und gleichzeitig kreativ sowie präzise zu arbeiten. Die Teilnehmer müssen dabei ihre Fähigkeiten in der Patisserie unter Beweis stellen, von der Gestaltung kunstvoller Torten bis hin zur Fertigung perfekter Kreationen. Der Hauptpreis ist der Goldene Cupcake sowie ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Die Bewertung der Leistungen übernimmt eine Expertenjury, bestehend aus der Tortenkünstlerin Bettina Schliephake-Burchardt, dem Spitzenpatissier Christian Hümbs und dem ehemaligen Hofkonditor des schwedischen Königshauses, Günther Koerffer. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem geschulten Blick für Details geben sie den Kandidaten von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 wertvolle Rückmeldungen. Die Moderation der Sendung übernimmt wie gewohnt Enie van de Meiklokjes.

Am Mittwoch, dem 16. Juli 2025, wurde Folge 3 von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 ausgestrahlt. Wer musste dieses Mal die Show verlassen? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos für Sie zusammengetragen.

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 16. Juli 2025?

In der dritten Episode von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 nahmen die Teilnehmer die Zuschauer mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise rund um die Welt. Jedes Team entschied sich für einen Kontinent, um ein Schaustück mit regionalem Bezug sowie zehn dazugehörige Riegel zu kreieren. Im Rahmen der zweiten Aufgabe sollten mit denselben Zutaten acht identische Törtchen hergestellt werden, die ebenfalls thematisch zum gewählten Kontinent passen. Die Jury bewertete die Kombination aus Aussehen, Geschmack und Kreativität, die auf einer Weltkarte präsentiert wurde.

Während einer kulinarischen Reise nach Indien hatte Larissa allerdings nicht so viel Erfolg. Ihre Kreation, ein Schaustück, das optisch nicht viel mit Indien gemein hatte, blieb hinter den Erwartungen zurück. Auch ihre indischen Törtchen, die zwar authentisch wirkten, enttäuschten in puncto Raffinesse und Schwierigkeitsgrad. Da die Konkurrenz in Folge 3 von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 sehr stark war, konnte Larissa mit ihren 37 Punkten nicht weiterkommen. Das Ergebnis hätte an anderen Tagen womöglich gereicht, jedoch nicht in dieser Folge.

Im Gegensatz dazu überzeugte die 28-jährige Rowena, auch bekannt als „Dessertkönigin Deutschlands“, mit der Darstellung eines japanischen Gartens. Ihre japanischen Törtchen fanden ebenfalls großen Anklang bei der Jury. Rowena erreichte mit 55,5 von 60 Punkten den höchsten Wert der aktuellen Staffel und sicherte sich eine rote Schürze.

Wer ist raus bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Nach Folge 3 mussten sich bereits folgende drei Kandidaten von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 verabschieden:

Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen - raus in Folge 1

Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern - raus in Folge 2

Larissa (27) aus Bernkastel-Kues in Rheinland-Pfalz - raus in Folge 3

„Das große Backen - Die Profis“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Für diese fünf Kandidaten geht auch nach Folge 3 die Reise bei „Das große Backen - Die Profis“ 2025 weiter:

Benjamin (29) aus Südtirol

Theresa (32) aus dem Münsterland

Rowena (28) aus Koblenz

Carolin (32) aus Lübeck

Valentina (19) aus Wien

Wann läuft die nächste Episode von „Das große Backen - Die Profis“ 2025?

Die Sendetermine für „Das große Backen - Die Profis“ 2025 beinhalten insgesamt sechs Episoden. Das große Finale ist für den 6. August 2025 geplant. Hier sind die nächsten Sendetermine der Backshow:

Folge 4: Mittwoch, 23. Juli 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: Mittwoch, 30. Juli 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: Mittwoch, 6. August 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

„Das große Backen - Die Profis“ 2025 im TV und Stream: Übertragung der Backsendung

Die Übertragung von „Das große Backen - Die Profis“ 2025 erfolgt wie gewohnt durch den Sender Sat.1. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Sendung jeden Mittwochabend im klassischen TV-Programm zu sehen, haben Sie die Option, den Livestream auf Joyn zu nutzen.