"Das große Promi-Büßen" 2023: Sendetermine und Übertragung

"Das große Promi-Büßen" 2023 läuft aktuell im TV und Stream bei ProSieben und Joyn. Infos zur Übertragung und alle Sendetermine der Show gibt es hier.

Bei "Das große Promi-Büßen" 2023 haben prominente Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, für ihre öffentlichen Fehltritte Buße zu tun. Dazu ziehen die Promis in ein spartanisch eingerichtetes Camp, das während der gesamten Dreharbeiten ihr Zuhause ist. Im Camp gibt es unter anderem die Skandalkammer, in der die Schlagzeilen und Skandale der Bewohner abgebildet sind. Bei den täglich stattfindenden Challenges geht es jedoch nicht wie sonst darum sich Gewinne zu sichern: Die Promis können über einen Sieg lediglich ihre Bestrafung verhindern. Ihren Missgeschicken entgehen können sie allerdings nicht: In der "Runde der Schande" sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezwungen, sich mit den Negativschlagzeilen aus ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Wann gibt es das "Das große Promi-Büßen" 2023 im TV und Stream zu sehen? Wie läuft die Übertragung und wann stehen die Sendetermine der Reality-Show auf dem Programm? Wir haben alle Infos zur Sendung hier für Sie.

Start von "Das große Promi-Büßen" 2023: Seit wann läuft die Reality-Show im TV?

Der Startschuss für das Reality-Format mit prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern fiel am 9. November 2023. Eine Woche zuvor gab es "Das große Promi-Büßen" 2023 bereits exklusiv bei Joyn zu sehen.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Sendetermine im Überblick

Insgesamt sieben neue Folgen gibt es von "Das große Promi-Büßen" 2023 zu sehen. Der letzte Sendetermin ist kurz vor Weihnachten am 21. Dezember 2023. Ursprünglich sollte die Show übrigens auf Sat.1 gezeigt werden. Der Sender hatte 2021 jedoch so viel Kritik wegen "Promis unter Palmen" geerntet, dass Sat.1 das neue Format "Promi-Büßen" nicht ausstrahlen wollte. Ein Jahr später zeigte ProSieben dann die Show. Das sind die Sendetermine von Staffel 2:

Folge 1: Donnerstag, 9. November 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 2: Donnerstag, 16. November 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 3: Donnerstag, 23. November 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 4: Donnerstag, 30. November 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 5: Donnerstag, 7. Dezember 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 6: Donnerstag, 14. Dezember 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 7: Donnerstag, 21. Dezember 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben / Joyn

Übertragung von "Das große Promi-Büßen" 2023 im TV und Live-Stream

Wie bereits erwähnt ist ProSieben für die Übertragung der Reality-Show zuständig. Alternativ kann man "Das große Promi-Büßen" 2023 auch im Live-Stream bei Joyn oder auf der Homepage des Senders verfolgen. Für die Nutzung des Streamingdienstes ist lediglich das Erstellen eines Nutzerkontos notwendig. Einige Premium-Features befinden sich jedoch hinter der Bezahlschranke: Für Joyn Plus werden monatlich 6,99 Euro fällig.

Auch Sat.1 geht übrigens mit einem altbekannten Reality-Format an den Start: Der Sender zeigt die neue Staffel von "Promi Big Brother" 2023 im November und Dezember.

Kandidaten bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Das große Promi-Büßen" 2023 mit dabei. Welche Teilnehmer sich ihren Sünden stellen, können Sie folgender Übersicht entnehmen:

Emmy Russ

Yvonne Woelke

Danni Büchner

Steff Jerkel

Patrick Romer

Mike Cees

Lisha Savage

Jürgen Trovato

Eric Sindermann

Christin Okpara

Leon Machère

Gloria Glumac

"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer übernimmt die Moderation?

Genau wie in Staffel 1 wird auch in der neuesten Ausgabe von "Das große Promi-Büßen" Olivia Jones durch die Sendung führen. Sie gibt auch in den "Runden der Schande" den Ton an. Darüber hinaus führt sie auch Einzelgespräche mit den Promis.

