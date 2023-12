"Das große Promi-Büßen" 2023: Die Kandidaten in Staffel 2

Bei "Das große Promi-Büßen" 2023 müssen sich Prominente im TV ihren größten Fehltritten stellen. Hier gibt es alle Infos zu den Kandidaten in Staffel 2.

Daneben benommen hat sich wahrscheinlich jeder schon mal - allerdings mussten nur die wenigsten in aller Öffentlichkeit zu ihren Verfehlungen Stellung nehmen. Genau das ist aber das Konzept von "Das große Promi-Büßen" 2023. Unter der strengen Aufsicht von Olivia Jones müssen Promis hier Geständnisse zu vergangenem Fehlverhalten ablegen.

Um umgestört über ihre Fehler nachzudenken, müssen die Prominenten in ein eher spärlich eingerichtetes Camp ziehen. Dort gibt es unter anderem die Skandalkammer, in der all ihre Sünden gezeigt werden. Zudem müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Challenges meistern, um ihre Bestrafungen zu verringern.

Sie wollen wissen, wer bei sich bei "Das große Promi-Büßen" 2023 seinen Sünden stellen muss? Hier haben wir eine Übersicht über die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 2.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Diese Kandidaten mussten die Show verlassen

Mike Cees

Mike Cees Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Mike Cees' Reality-TV-Karriere ist verhältnismäßig jung: 2020 trat er zum ersten Mal bei Temptation Island auf. Seitdem scheint sein Verhalten zwischen mangelndem Selbstbewusstsein und Größenwahnsinn zu changieren, was häufig seine Mitmenschen zu spüren bekommen. Unter der Aufsicht von Beichtkönigin Olivia Jones konnte er nicht bis zum Ende zeigen, ob er dauerhaft dazu bereit ist, seine Verhaltensmuster zu ändern. In Folge 3 musste er das Camp verlassen.

Lisha Savage

Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Lisha Savage nimmt kein Blatt vor den Mund, manchmal auch zum Leidwesen ihrer Mitmenschen. So ist sie vor allem dadurch bekannt geworden, ihre Mitstreiter im " Sommerhaus der Stars" anzugehen. Aber bei verbalen Übergriffen blieb es nicht, Savage hat auch bereits eine Anzeige wegen Beleidigung im Strafregister stehen. Will sie etwas an ihrem impulsiven Verhalten ändern oder zeigt sie auch unter dem Aufsicht von Olivia Jones keine Reue?

Diese Kandidaten sind bei "Das große Promi-Büßen" 2023 noch dabei

Die Sendetermine für "Das große Promi-Büßen" geben es vor: Der Startschuss für Staffel 2 fiel am Donnerstag, dem 9. November 2023. Insgesamt gibt es sieben Folgen des Formats - die letzte Folge wird am 21. Dezember ausgestrahlt. Gezeigt wird die Sendung auf ProSieben - sowohl im linearen TV als auch beim zugehörigen Streaminganbieter Joyn.

Hier gibt es eine Übersicht über alle prominenten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich vor den TV-Kameras ihren Sünden stellen. Die Infos zu den Sünden der Kandidaten kommen von ProSieben.

Emmy Russ

Emmy Russ Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Die 24-jährige Emmy Russ ist in erster Linie als Bikini-Model und Realitystar bekannt geworden. Ihren ersten Auftritt hatte sie bereits 2015 in der Daily Soap "Berlin Tag und Nacht". Seitdem ist sie vor allem durch krawalliges Verhalten und Randale im TV aufgefallen. Das brachte sie unter anderem 2019 in der Sendung "Ab ins Kloster" in ein Franziskanerinnenkloster. Aber auch die Nonnen dort konnten Russ nicht so richtig Herr werden und deshalb gibt es noch einige Sünden, die ihre vergeben werden müssen. Ob das mit dem Abbitte leisten besser klappt bei "Das große Promi-Büßen"?

Yvonne Woelke

Yvonne Woelke Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Woelke ist 41 Jahre alt und arbeitet als Schauspielerin und Unternehmerin. Ihr werden gleich zwei Sünden vorgeworfen: Auf der einen Seite soll sie laut ProSieben Schuld am Ehe-Aus von Peter und Iris Klein sein. Die beiden sind vor allem als Teil von Daniela Katzenbergers Familie bekannt geworden und Peter soll Iris am Rande des Dschungelcamps mit Yvonne betrogen haben. Auf der anderen Seite muss Woelke sich der Anschuldigung stellen, diesen Rosenkrieg nur angezettelt zu haben, um selbst im Rampenlicht zu stehen. Denn bereits seit 20 Jahren versucht sie sich mehr oder minder erfolgreich in der medialen Öffentlichkeit zu etablieren.

Danni Büchner

Danni Büchner Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Danni Büchner dürfte für die Kenner der deutschen Trash-TV-Landschaft keine Unbekannte sein. Sie hat bereits in zahlreichen Formaten wie "Dschungelcamp", " Promi Big Brother" und "Sommerhaus der Stars" mitgewirkt. Ursprünglich bekannt geworden ist sie vor allem durch ihren Auftritt bei "Goodbye Deutschland" - damals noch gemeinsam mit Ehemann Jens Büchner, der 2018 verstarb. Bei "Das große Promi-Büßen" wird ihr vorgeworfen, den Tod ihres Mannes auszunutzen, um sich übermäßig viel Zeit im Rampenlicht zu erkaufen. Ob das stimmt, soll Olivia Jones ergründen.

Steff Jerkel

Steff Jerkel Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Der 54-jährige Gastronom und TV-Auswanderer zeigt sich gleich zu Beginn sehr einsichtig. Laut Angaben von Prosieben sei es ihm durchaus bewusst, dass die ein oder andere Aussage, die er vor laufenden TV-Kameras über seine Frau Peggy und die Frauenwelt im Allgemeinen getroffen hat, als etwas problematisch aufgefasst werden könnte. Seinen Fehlern will er sich stellen und sich bei "Das große Promi-Büßen" 2023 bessern.

Patrick Romer

Patrick Romer Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Romer ist nicht nur Realitystar, sondern auch Landwirt. Hier fing seine Karriere im deutschen TV auch an, genauer genommen mit dem Format "Bauer sucht Frau". Später nahm er mit seiner damaligen Freundin Antonia noch bei "Das Sommerhaus der Stars" teil - hier verhielt er sich ihr gegenüber aber so herablassend, dass der nächste Schritt jetzt zu "Das große Promi-Büßen" führte. Die öffentlichen Vorwürfe versteht er laut ProSieben bis heute nicht.

Jürgen Trovato

Jürgen Trovato Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Jürgen Trovato wurde vor allem durch seine Rolle in der TV-Show "Die Trovatos - Detektive decken auf" bekannt. Zum Sündefall wurde allerdings seit Auftritt bei "Promi Big Brother" 2019. Hier tätigte er einige homophobe Aussagen, die er selbst jedoch nicht als solche kategorisieren würde. Spannend bleibt, ob er sich in der Konfrontation mit Olivia Jones einsichtiger zeigt.

Eric Sindermann

Eric Sindermann Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Sindermann ist ehemaliger Handballer und Realitystar. Sein große Sportlerkarriere verbaute er sich durch Fehlverhalten selbst, danach wechselte der häufig die Teams, weil es immer wieder zu Spannungen kam. Den Platz bei "Das große Promi-Büßen" sicherte er sich, indem bei den Dreharbeiten zu "Sommerhaus der Stars" seine Freundin in den Würgegriff genommen haben soll.

Christin Okpara

Christin Okpara Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Hier treffen zwei Welten aufeinander: Christin Okpara ist gleichzeitig Realitystar und Sozialarbeiterin. Ob sie für zweiteren Beruf tatsächlich geeignet ist, zieht sie aber immer wieder selbst durch ihr Verhalten in Zweifel. Bisher nahm sie bei "Die Sexklinik", "Are you the one?" und der "Couple Challenge" teil. Und fiel vor allem dadurch auf, dass sie ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen angegangen ist.

Leon Machère

Machère ist vor allem als YouTuber und Musiker bekannt geworden. 2011 eröffnete der heute 31-Jährige seinen Kanal, auf dem er seitdem Musikvideos hochlädt - aber auch Videos mit Pranks und Streichen. Hin und wieder kam er dabei auch mit dem Gesetz in Berührung und musste Strafe zahlen - für Machère aber kein Problem, sondern eine Möglichkeit, sich vor seinen Fans als großer Held darszustellen. Beim Büßen wird er vermutlich dafür gerade stehen müssen - und für ein Musikalbum mit fragwürdigen Songtexten.

Gloria Glumac

Gloria Glumac Foto: © ProSieben / Nikola Milatovic

Die 31-Jährige wurde vor allem durch ihre Teilnahme bei "Temptation Island" bekannt. Damals verhielt sie sich ihrem (inzwischen Ex-)Mann Nikola Glumac gegenüber herablassend und respektlos. Bei "Das große Promi-Büßen" will sie beweisen, dass sie sich gebessert hat.