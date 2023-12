"Das große Promi-Büßen" 2023 gestern am 30. November: Wer ist raus?

Am 30. November lief die aktuelle Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023 im TV. Eine Kandidatin verließ die Sendung freiwillig. Hier finden Sie alle Infos.

In Folge 4 von "Das große Promi-Büßen" 2023 kam es zu einer unerwarteten Überraschung: Eine Kandidatin schied im "Tribunal der Loser" freiwillig aus. Eigentlich wählen die Promis dabei eine Person, die das Camp verlassen soll.

Hier erfahren Sie, wer "Das große Promi-Büßen" 2023 in Folge 4 am 30. November verlassen musste und was sonst noch in der aktuellen Ausgabe der Sendung passierte.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer ist raus am 30. November?

Das "Tribunal der Loser" in Folge 4 von "Das große Promi-Büßen" 2023 brachte anstelle der üblichen Zickereien und Anfeindungen überraschend viel Harmonie mit sich. Die Nominierungen verliefen ungewöhnlich friedlich und am Ende musste eine Person das Camp verlassen. Dabei erwartete die Promis eine überraschende Wendung.

Zur Wahl für die Nominierung standen Lisha, Steff, Christin, Gloria, Emmy, Yvonne und Leon. Im Safety-Spiel lieferten Eric, Jürgen, Danni und Patrick die beste Leistung ab, weshalb sie sicher in der nächsten Runde waren und nicht ins Duell gewählt werden konnten. Während der Nominierung fiel der Name von Lisha besonders häufig - die anderen Teilnehmer bemerkten ihr Heimweh und wollten ihr einen Gefallen tun, indem sie sie nominierten.

Am Ende hatte Lisha mit sechs Nominierungen die meisten Stimmen erhalten. Knapp hinter ihr landete Emmy mit vier Strichen. Eigentlich hätte Lisha nun im Duell antreten müssen, aber da sie zuvor bereits offiziell geäußert hatte, dass sie nicht weiter Büßen möchte, musste bzw. durfte sie das Camp sofort und ohne Duell verlassen. Stattdessen werden in der nächsten Folge Emmy und Leon gegeneinander antreten.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer musste bereits ausziehen?

Diese Kandidaten mussten "Das große Promi-Büßen" 2023 schon verlassen:

Mike Cees (Folge 3)

(Folge 3) Lisha Savage (Folge 4)

Diese Kandidaten sind weiterhin bei "Das große Promi-Büßen" 2023 gefordert

Wer bei "Das große Promi-Büßen" 2023 weiterhin im Rennen ist, lesen Sie hier:

Yvonne Woelke

Danni Büchner

Steff Jerkel

Patrick Romer

Jürgen Trovato

Eric Sindermann

Christin Okpara

Leon Machère

Machère Gloria Glumac

Glumac Emmy Russ

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023?

"Das große Promi-Büßen" 2023 läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und kostenlos bei Joyn. Hier finden Sie eine Übersicht über die Sendetermine.