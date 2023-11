"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer ist raus in Folge 2?

"Das große Promi-Büßen" 2023 läuft aktuell bei ProSieben. Hier lesen Sie, wer die Sendung in Folge 2 am 16. November verlassen musste.

In Folge 2 von "Das große Promi-Büßen" 2023 ging es wieder hoch her. Verlassen musste die Sendung in der gestrigen Episode zwar niemand, dafür stand das erste "Tribunal der Loser an", wobei die Promis wählen konnten, wer das Camp verlassen soll. Dabei kam es zur einen oder anderen hitzigen Diskussion.

Wer ist raus bei "Das große Promi-Büßen" 2023 nach Folge 2 gestern am 16. November 2023? Was passierte sonst noch? Hier finden Sie alle Infos.

"Das große Promi-Büßen" 2023 gestern am 16. November: Wer ist raus?

Wie bereits erwähnt musste in der zweiten Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023 am 16. November kein Kandidat die Sendung verlassen. Stattdessen stand das erste "Tribunal der Loser" an. Dabei können die Promis wählen, wer als nächstes aus dem Camp ausziehen soll. Dieses Verfahren sorgte in der Episode vom 16. 11 für jede Menge Zündstoff.

Zur Wahl standen alle Teammitglieder aus Team Rot, weil sie zuvor beim Safety-Spiel verloren hatten. Die übrigen Promis hatten demnach die Qual der Wahl zwischen Christin Okpara, Danni Büchner, Patrick Romer, Steff Jerkel, Lisha Savage und Gloria Glumac. In der Gruppe gaben sie nacheinander ihre jeweilige Entscheidung bekannt und mussten diese auch begründen. Christin wurde gleich von mehreren ihrer Mitstreiter nominiert, auch Gloria und Steff kamen nicht ohne Nominierung davon.

Zwischen Christin und Emmy Russ entbrannte außerdem eine hitzige Diskussion, weil Letztere Christin für den Auszug nominierte und sich die beiden Kandidatinnen anschließend gegenseitig provozierten. Christin ging schließlich mit den meisten - nämlich sechs - Stimmen aus dem "Tribunal der Loser" und muss folglich im Exit-Duell um ihren Platz im Camp kämpfen. Dies passiert jedoch erst nach dem nächsten "Tribunal der Loser". Dort wird ein weiterer Promi gewählt, der dann gegen die 26-Jährige antreten wird. Alle Infos zu den Sendeterminen.

"Das große Promi-Büßen" 2023: Wer ist weiterhin dabei?

Folgende Promis sind bei "Das große Promi-Büßen" 2023 mit am Start:

Emmy Russ

Christin Okpara

Patrick Romer

Gloria Glumac

Danni Büchner

Steff Jerkel

Mike Cees

Lisha Savage

Yvonne Woelke

Jürgen Trovato

Eric Sindermann

Leon Machère

Worum geht es bei "Das große Promi-Büßen" 2023?

Aktuell läuft bereits die zweite Staffel von "Das große Promi-Büßen" bei ProSieben und Joyn. Das Konzept der Sendung besteht darin, dass zwölf Promis gemeinsam in ein ungemütliche Survival-Camp einziehen. Regelmäßig finden Spiele statt, bei denen sie sich jedoch keine Belohnungen erkämpfen, sondern lediglich Bestrafungen entgehen können. Auf das Team, welches das Gruppenspiel verliert, wartet im Anschluss eine Strafarbeit.

Darüber hinaus werden die Reality-Stars in der sogenannten „Runde der Schande“ mit ihrem Verhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert. Dies geschieht in Einzelgesprächen mit Moderatorin Olivia Jones. Als Strafe für ihre früheren Vergehen ihnen eine persönliche Aufgabe erteilt. Am Ende einer jeden Folge nominieren die Kandidaten beim „Tribunal der Loser“ einen oder zwei Kandidaten, die anschließend ein Exit-Spiel absolvieren. Der Verlierer dieses Duells scheidet aus der Show aus. Der Sieger der Sendung erhält derweil 50.000 Euro.

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023?

Die nächste Episode von "Das große Promi-Büßen" 2023 wird am Donnerstag, dem 23. November 2023 ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt.