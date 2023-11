Das große Promi-Büßen 2023: Wer ist raus nach Folge 3?

Das große Promi-Büßen 2023: Das erste "Duell der Loser" stand an. Wer musste antreten und wer ist raus nach Folge 3? Hier erfahren Sie alles zur Folge.

In Folge 3 musste der erste Promi seine Koffer packen und das Camp verlassen. Wen die anderen Teilnehmer zum "Duell der Loser" nominiert haben und welche Konsequenzen dieses hatte, erfahren Sie hier.

Wer ist raus bei "Das große Promi-Büßen" 2023 nach Folge 3 gestern am 23. November 2023? Welche ""Das große Promi-Büßen"-Kandidaten" 2023 sind weiter dabei?

"Das große Promi-Büßen" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 23. November 2023?

"Duell der Loser" in Folge 3 von "Das große Promi-Büßen" 2023: Mike Cees muss gehen!

In der dritten Folge von "Das große Promi-Büßen" 2023 stand das erste "Duell der Loser" im Mittelpunkt. Nachdem Christin in der vorherigen Folge nominiert wurde, wählten die Promis nun Mike als ihren Gegner für das Duell.

Die Herausforderung war im wahrsten Sinne des Wortes keine leichte Aufgabe: Die beiden Teilnehmer mussten innerhalb von 15 Minuten ein 60 Meter langes und 40 Kilogramm schweres Seil an einem Autowrack befestigen. Anschließend tauschten sie die Autos und versuchten, den Knoten des jeweils anderen so schnell wie möglich zu lösen. Die Promis im Camp waren sich einig, dass Taktik und Kraft entscheidend für den Sieg waren.

Während des Duells kämpften Christin und Mike beide mit dem sperrigen Seil, was zu einem wirren Knäuel führte. Überraschenderweise entschied sich Mike etwa zur Hälfte der Zeit dazu, von seinem Auto zurückzutreten und Christin beim Knotenmachen zuzuschauen. Spekulationen im Camp über seine Motive gingen weit auseinander - von einer möglichen Aufgabe bis hin zu einer cleveren taktischen Entscheidung.

Am Ende zog Christin mit deutlichem Vorsprung das Seil aus dem Auto und gewann das Duell. Die 26-jährige Christin triumphierte, während Mike das Camp verlassen musste.

Nach dem Sieg ließ Christin im Gespräch mit Mike kein gutes Haar an den anderen Camp-Bewohnern. Sie bezeichnete sie als "Pappnasen" und "Schweinehaufen", was zu Aufruhr im Camp führte. Wie sich die Dynamik zwischen Christin und den übrigen Promis in den kommenden Episoden entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

"Das große Promi-Büßen 2023": Wer ist raus?

Nach drei Folgen der Show ist bisher nur ein Kandidat raus aus Staffel 2. Das ist die Übersicht:

Mike Cees (36) (raus in Folge 3)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promi-Büßen" 2023 weiter dabei?

Ein Kandidat ist raus bei "Das große Promi-Büßen" 2023 auf ProSieben. Neun Teilnehmer sind hingegen noch dabei. Wer ist weiterhin in der Show?

Das ist der Überblick:

Emmy Russ (24)

(24) Yvonne Woelke (41)

(41) Steff Jerkel (54)

Danni Büchner (45)

(45) Patrick Romer (28)

(28) Lisha Savage (37)

(37) Jürgen Trovato (61)

(61) Christin Okpara (26)

Eric Sindermann (35)

"Das große Promi-Büßen 2023": Folge 3 von Staffel 2 als Wiederholung sehen

Auf ProSieben gibt es die Übertragung von "Das große Promi-Büßen" 2023immer am Donnerstag ab 20.15 Uhr. Außerdem lassen sich die Folgen auch auf der Streaming-Plattform Joyn sehen. Dort laufen sie im Anschluss auch als Wiederholung und sind jederzeit auf Abruf verfügbar.

Wann läuft die nächste Folge 4 von "Das große Promi-Büßen"?

Es gibt noch vier weitere Sendetermine von "Das große Promi-Büßen" 2023. Folge 4 läuft am 30. November 2023 ab 20.15 Uhr auf ProSieben und ist dann auch online auf Joyn zu sehen.