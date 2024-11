"Das große Promi-Büßen" 2024: Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

„Das große Promi-Büßen“ ist eine Reality-TV-Show, in der prominente Persönlichkeiten die Chance bekommen, Fehltritte und Skandale aus der Vergangenheit zu erklären und sich diesen zu stellen. Im Mittelpunkt stehen also Promis, die bereits durch kontroverse oder kritische Handlungen in den öffentlichen Fokus geraten sind. In der Sendung werden sie gezielt mit diesen Vorfällen konfrontiert und sollen sich selbst reflektieren. Die sogenannte ‚Buße‘ geschieht durch Gespräche, Büßer-Spiele und Challenges. Die Show verlangt den Kandidatinnen und Kandidaten also psychisch und körperlich viel ab. Das Ziel dabei ist, dass die Prominenten Verantwortung übernehmen und öffentlich Buße tun. Wie zuvor übernimmt die Moderation der Sendung Olivia Jones. Außerdem müssen in regelmäßigen Abständen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen die Sendung verlassen, bis ein Sieger oder eine Siegerin gekürt werden kann. Wenn alles so läuft, wie ProSieben sich das vorstellt, dann soll der Gewinner am Ende den größten Reifeprozess durchlaufen haben und zur Selbstreflexion bereit gewesen sein.

Wie liegen die Sendetermine von „Das große Promi-Büßen“ 2024? Wo wird die Show übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

"Das große Promi-Büßen" 2024: Sendetermine im Überblick

Seit dem 7. November 2024 haben die prominenten Kandidaten und Kandidatinnen die Chance, Reue zu zeigen und sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Reality-Show „Das große Promi-Büßen“ wird dieses Jahr wöchentlich in Doppelfolgen ausgestrahlt. Damit liegen die Sendetermine der 16 Episoden wie folgt:

Folge 1 und 2: 7. November 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 3 und 4: 14. November 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 5 und 6: 21. November 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 7 und 8: 28. November 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 9 und 10: 5. Dezember 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 11 und 12: 12. Dezember 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 13 und 14: 19. Dezember 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Folge 15 und 16: 26. Dezember 2024, 22.55 Uhr auf ProSieben / Joyn

Übertragung von "Das große Promi-Büßen" 2024 im TV und Live-Stream

Wie gewohnt ist der Sender ProSieben für die Übertragung der Reality-Show zuständig. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit, die Sendung über die Streamingplattform Joyn zu verfolgen. Um das „Promi-Büßen“ dort zu sehen, benötigen Sie lediglich ein Benutzerkonto auf der Plattform, das Ansehen an sich ist kostenfrei. Die Premium-Variante ohne Werbung (außerhalb des Live-Streams) ist ab 6,99 Euro pro Monat zu haben.

Kandidaten bei „Das große Promi-Büßen“ 2024

Die folgenden Kandidaten und Kandidatinnen sind bei der diesjährigen Staffel mit von der Partie:

Thorsten Legat

Nico Legat

Elsa Latifaj

Sam Dylan

Vanessa Mariposa

Bobby Chambers

Bea Fiedler

Jörg Hansen

Anita Latifi

Christina Dimitriou

Mit dem Vater Sohn Duo bestehend aus Thorsten und Nico Legat sorgt der Sender bereits im Vorhinein für eine Dramamöglichkeit. Der Ex-Profifußballer sagt schon vor seinem Einzug ins Büßer-Camp gegenüber ProSieben: „Für mich wäre es der Camp-Horror, wenn mein Fleisch und Blut, mein Sohn, denkt, er wäre in einer Datingshow“.