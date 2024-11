Kandidaten bei "Das große Promi-Büßen" 2024: Alle Teilnehmer in Staffel 3

Skandale, Drama und wenige Zeichen von Reue. Auch in der dritten Staffel von „Das große Promi-Büßen“ werden ausgewählte prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Rechenschaft gezogen und müssen zeigen, ob sie sich selbst reflektieren können.

So einige bekannte Gesichter der deutschen TV- und Medienlandschaft sind schon des Öfteren durch kontroverse oder kritische Handlungen in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. In der Sendung werden sie nun mit diesen Vorfällen konfrontiert und bekommen die Chance, daran zu wachsen. Auch 2024 will Moderatorin Olivia Jones mit ihrer direkten Art die Promis dazu bewegen, über das Geschehene zu reden. Außerdem werden die Kandidatinnen und Kandidaten durch Büßer-Spiele und Challenges Buße tun und Verantwortung übernehmen. Regelmäßig werden die Promis herausfliegen, die dem nicht gerecht werden, bis schlussendlich eine Person gewinnt. Der Sieger oder die Siegerin hat also einen Reifeprozess durchlaufen und war für Selbstreflexion bereit.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten in der dritten Staffel „Das große Promi-Büßen“ mit von der Partie sind, erfahren Sie hier.

"Das große Promi-Büßen" 2024: Das sind die Kandidaten

Die folgenden Promis sind in der dritten Staffel „Das große Promi-Büßen“ dabei und stellen sich ihren Fehltritten:

Thorsten Legat

Thorsten ist ein ehemaliger Fußballprofi. Er zieht quasi nicht allein ins Büßer-Camp ein, denn auch sein Sohn Nico ist mit von der Partie. Dazu sagt er gegenüber ProSieben: „Für mich wäre es der Camp-Horror, wenn mein Fleisch und Blut, mein Sohn, denkt, er wäre in einer Datingshow“.

Nico Legat

Bekannt geworden durch die Reality-Show „Temptation Island“ steht auch Nico Legat im Rampenlicht und hat schon für Drama gesorgt. Beim Einzug zusammen mit seinem Vater macht er sich Gedanken und sagt gegenüber dem Sender: „Der totale Camp-Horror wäre für mich wirklich, wenn ich mich mit meinem Vater komplett zerstreite und das nach hinten losgeht. Meine Sorge ist, dass mein Vater mit der neuen Generation nicht klarkommt und ich hoffe, dass er nicht zu krass aus der Haut fährt.“

Elsa Latifaj

Die Österreicherin Elsa ist eine ehemalige GNTM-Teilnehmerin und Reality-Star. Sie selbst sagt, dass sie gerne streitet und auch mal durch die Decke geht.

Sam Dylan

Bekannt geworden ist der Reality-Star durch seine Teilnahme am TV-Format „Prince Charming“. Außerdem nahm er erst in diesem Jahr am „Sommerhaus der Stars“ teil. Er sagt zu ProSieben: „Ich habe weder irgendwelche Betrügereien begangen noch jemanden umgefahren oder verprügelt. Deswegen gehe ich eigentlich mit einem guten Gefühl in die ‚Runde der Schande‘. Weil ich ja nicht weiß, wofür ich überhaupt büßen soll“.

Vanessa Mariposa

Vanessa ist Influencerin und Fitnessmodel. Die Österreicherin sagt zum Sender: „Ich bin beim #PromiBüßen dabei, weil ich in meiner Vergangenheit ein bisschen Scheiße gebaut habe. Ich habe für eine Creme geworben, die gar keine Creme war, sondern Gleitgel. Das Ganze war ein Prank und dafür möchte ich gerne büßen.“

Bobby Chambers

Bobby ist Reality-Star und Influencer. Er hat vor allem Olivia Jones gegenüber großen Respekt und sagt: „Sie ist wie eine Psychologin, der man Dinge superleicht erklären kann, weil sie es neutral sieht und auch gut versteht. Mir ist wichtig, dass sie mich nicht abstempelt, wenn ich ihr Sachen erzähle. Sondern ich hoffe, dass sie mir vielleicht mit ein paar Tipps und ein paar Sätzen hilft und ich als ein noch besserer Mensch da rausgehe“.

Jörg Hansen

Jörg ist Reality-TV-Star. Er geht mit Freude, aber auch Angst in die Sendung. Dazu meint er: „Ich gehe in die ‚Runde der Schande‘ mit Freude, weil ich Olivia Jones gerne mal kennenlernen möchte. Mit gemischten Gefühlen, weil sie es wahrscheinlich anders sieht als ich und mich auf meine Verfehlung hinweisen wird. Und mit Angst, dass sie meinen Panzer knackt“.

Anita Latifi

Anita ist eine Sängerin, die durch das TV-Format „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden ist. Sie sagt sie sei nicht dabei, um ihr Image aufzupolieren, sondern um an ihre Grenzen zu gehen und neue Sachen zu erleben.

Christina Dimitriou

Christina ist Reality-Star und vor allem durch ihre Teilnahme bei „Temptation Island“ bekannt geworden. Sie meint, dass vor allem ihr loses Mundwerk ein Problem sein könnte. Dazu sagt sie zum Sender: „Das ist meistens für gewisse Leute ein Problem. Ich glaube nicht, dass die mir ein Video in der ‚Runde der Schande‘ zeigen … die kommen schon mit tausenden“.

„Das große Promi-Büßen“ 2024: Diese Kandidaten mussten die Show verlassen

Für diese Promis nahm die Teilnahme bei „Das große Promi-Büßen“ 2024 ein vorzeitiges Ende:

Bea Fiedler

Bea ist Schauspielerin und ein ehemaliges Model. Zuletzt war sie in Formaten wie „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen. Vor Beginn der Show meinte sie, beim „Promi-Büßen“ genau richtig zu sein und sagte zu ProSieben: „Erstens: Ich bin ein Superstar. Zweitens: Ich möchte in den kleinen Sa*haufen etwas Frischluft reinbringen. Ich kann eine jahrzehntelange Karriere vorweisen und denen noch richtig was erzählen. Ob sie dann davon begeistert sind oder nicht, das geht mir leider am ‚Hmmm‘ vorbei“. Beas Plan verlief allerdings anders als gedacht. Die Schauspielerin musste „Das große Promi-Büßen“ 2024 als erste Person in Folge 2 verlassen.