„Das große Promi-Büßen“ 2025: Olivia Jones bringt die Sünder wieder zum Zittern

„Die Hölle, das sind die anderen“. Das verkündete schon Jean-Paul Sartre in seinem Theaterstück „Geschlossene Gesellschaft“. Der berühmte Satz ist allerdings keine banale Klage über nervige Mitmenschen, sondern eine tiefgreifende philosophische Erkenntnis, die uns in diesem Zusammenhang zu weit führen würde. Für die vierte Auflage von „Das große Promi-Büßen“ reicht wahrscheinlich ohnehin die simple Auslegung.

„Es ist wieder Zeit, Promi-Egos auf Entzug zu setzen“, verkündet die Dragqueen der Nation, Olivia Jones, vor der neuen Staffel von „Das große Promi-Büßen“. Sie hat zehn schwarze Reality-Schafe in ihren Pferch gelockt. Bei Joyn gibt sie ihnen Gelegenheit, zu bereuen und Buße zu tun. Wir haben für Sie schon mal in der virtuellen Hölle vorbeigeschaut.

Start von „Das große Promi-Büßen“ 2025

Die vierte Staffel „Das große Promi-Büßen“ startet am Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf Joyn. Am 30. Oktober bittet ProSieben dann ab 20.15 Uhr zum #PromiBüßen-Binge-Watching der ersten vier Folgen.

Sendetermine von „Das große Promi-Büßen“ 2025: Wann laufen die Folgen?

Bisher hat der Streaming-Dienst Joyn vier Folgen bestätigt. Das dazugehörige „Binge Watching“ kann man dann am 30. Oktober 2025 um 20.15 Uhr linear auf ProSieben verfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach wären dies die Sendetermine der Original-Version von „Das große Promi-Büßen“:

Folge 1: „Das große Promi-Büßen“ – Donnerstag, 23. Oktober 2025, bei Joyn

Folge 2: „Das große Promi-Büßen“ – Donnerstag, 30. Oktober 2025, bei Joyn

Folge 3: „Das große Promi-Büßen“ – Donnerstag, 6. November 2025, bei Joyn

Folge 4: „Das große Promi-Büßen“ – Donnerstag, 13. November 2025, bei Joyn

2024 allerdings hatte „Das großen Promi-Büßen“ 16 Folgen, die aber auf ProSieben – also im linearen Fernsehen – in Doppelfolgen ausgestrahlt wurden. Es ist also eher wahrscheinlich, dass auch bei der gestreamten Version noch was hinterherkommt. Wir behalten die Sache für Sie im Auge.

Die Kandidaten bei „Das große Promi-Büßen“ 2025

Joyn hat diese Sünder-Kartei veröffentlicht:

Serkan Yavuz

Ein erfahrener Reality-Stratege, der sich mit taktischem Kalkül und provokanten Spielzügen einen festen Platz in der Trash-TV-Landschaft erarbeitet hat. Serkan ist bekannt dafür, Konflikte nicht zu scheuen, sondern sie gezielt zu nutzen, um sich in den Vordergrund zu spielen. Doch diesmal liegt die Macht bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Frage ist: Wird sein strategisches Talent als Reue oder Berechnung gewertet?

Emma Fernlund

Die temperamentvolle Schwedin ist nicht nur Serkans Reality-Vertraute, sondern auch eine explosive Persönlichkeit mit klaren Grenzen. Wer ihre Integrität infrage stellt, bekommt ihre direkte und kompromisslose Seite zu spüren. Emma bringt Feuer ins Camp – und ist bereit, sich gegen jede Form von Angriff zu verteidigen.

Jörg Dahlmann

Einst gefeierter Fußballkommentator, heute ein Mann mit umstrittener Vergangenheit. Nach seinem unrühmlichen Karriereende sucht Jörg beim Promi-Büßen nicht nur nach Vergebung, sondern auch nach einem neuen Kapitel. Doch ob er sich mit Mitstreiterinnen wie Edith versöhnen kann oder lieber weiter verbal foult, bleibt offen.

Edith Stehfest

Musikerin, Ex-Dschungelcamperin und Frau mit Haltung. Edith stellt sich dem Format mit der festen Überzeugung, nichts bereuen zu müssen. Ihre Perspektive ist klar: Sie hat ihre Wahrheit – und die will sie nicht relativieren. Das sorgt für Reibung, aber auch für Tiefe im Camp.

Rafi Rachek

Ein Mann der schnellen Emotionen und impulsiven Entscheidungen. Rafi hat in der Vergangenheit für Eskalationen gesorgt, die ihm nun auf die Füße fallen. Beim Promi-Büßen will er zeigen, dass hinter dem lauten Auftreten auch echte Reue steckt – doch alte Konflikte, etwa mit Theresia, könnten erneut aufflammen.

Theresia Fischer

Mit ihrer extrovertierten Art und markanten Optik ist Theresia längst mehr als nur ein ehemaliges GNTM-Gesicht. Sie sieht sich als Ausnahmeerscheinung unter den Reality-Stars – selbstbewusst, direkt und unerschütterlich. Ob sie im Camp zur Ruhe kommt oder erneut polarisiert, hängt auch von alten Bekannten ab.

Linda Braunberger

Sie gibt sich zunächst bodenständig und hilfsbereit – das „Dorfkind“ in ihr sei genügsam und anpassungsfähig. Doch Linda wäre nicht Linda, wenn sie nicht auch eine scharfe Zunge und ein Talent zur Provokation mitbringen würde. Wer sie unterschätzt, bekommt die volle Breitseite.

Bellydah Venosta

Selbstironisch, laut und unübersehbar: Bellydah bezeichnet sich selbst als „Mega-Red-Flag“ und spielt mit ihrem Image. Doch hinter der Fassade steckt mehr – vielleicht sogar echte Reue? Im Camp muss sie zeigen, ob sie mehr ist als nur ein wandelndes Warnsignal.

Vanessa Brahimi

Neu im Reality-Zirkus, aber keineswegs naiv. Vanessa weiß, wie man polarisiert und Aufmerksamkeit generiert. Doch beim Promi-Büßen geht es um mehr als nur Sendezeit – nämlich um echte Einsicht. Ob sie bereit ist, sich selbst kritisch zu hinterfragen?

Diogo Sangre

Der Charmeur mit Boxhandschuhen: Diogo kämpft nicht nur im Ring, sondern auch um Anerkennung und Zuneigung, zum Beispiel im „Forsthaus Rampensau“. Zwischen Flirts, Fights und Fehltritten muss er beweisen, dass er mehr kann als Show. Wird er zum ehrlichen Büßer oder bleibt er der ewige Provokateur?

So läuft die Übertragung von „Das große Promi-Büßen“ 2025

Die große Reue-Show läuft beim Streaming-Dienst Joyn. Alle Folgen stehen dort kostenfrei zur Verfügung – jederzeit und in voller Länge abrufbar.

Für alle, die beim Streaming besonderen Wert auf Komfort legen, bietet Joyn die kostenpflichtige Premium-Option Joyn Plus. Mit diesem Upgrade genießen Nutzer und Nutzerinnen unter anderem eine verbesserte Bildqualität und ein Fernseherlebnis ganz ohne Werbeunterbrechungen. Die monatlichen Kosten für Joyn Plus liegen aktuell bei 6,99 Euro (Stand: September 2025).

Eine Übertragung oder Wiederholung der Sendungen im klassischen Linear-Fernsehen stehen im Moment nicht auf dem Plan. Wie bereits erwähnt, können Sie aber sämtliche Folgen bequem und über einen längeren Zeitraum bei Joyn abrufen – ganz nach Ihrem eigenen Zeitplan.