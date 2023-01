"Das große Promibacken" 2023: Moderatorin Enie van de Meiklokjes heißt eigentlich anders

"Das große Promibacken" 2023 gibt es auf Sat.1 zu sehen. Wir stellen Ihnen Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Porträt näher vor.

" Das große Promibacken" läuft bei Sat.1 in Staffel 7. Insgesamt treten acht prominente Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Am Ende hat einer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, den "Goldenen Cupcake" und darüber hinaus 10.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Kai Schumann, Gerit Kling, Joey Heindle, Caroline Beil und Jochen Schropp. Die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2023 starteten am 11. Januar.

Präsentiert wird die Back-Show von Enie van de Meiklokjes, die auch seit Jahren die Staffeln mit nicht-prominenten Hobby-Bäckern moderiert. Wir stellen Ihnen die Moderatorin in unserem Porträt näher vor, die den Kandidaten von "Das große Promibacken" 2023 zur Seite steht.

"Das große Promibacken" 2023: Enie van de Meiklokjes startete ihre Karriere bei VIVA

Die Moderatorin Enie van de Meiklokjes wurde am 1. August 1974 als Doreen Grochowski in Potsdam, der ehemaligen DDR, geboren und wuchs im Stadtteil Am Stern auf, wo sie die Oberschule besuchte. Nach ihrem Schulabschluss machte sie zunächst eine Ausbildung zur Schauwerbegestalterin, ehe sie 1996 die Branche wechselte und erstmals beim Musiksender VIVA als Moderatorin tätig wurde.

Da sie ihren Namen nicht mochte, trat sie gleich zu Beginn ihrer Karriere in der Öffentlichkeit unter dem Pseudonym Enie van de Meiklokjes auf. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte sie, der Name sei aufgrund ihrer Wertschätzung für die Toleranz der Holländer und wegen ihrer Liebe zu Maiglöckchen entstanden.

"Das große Promibacken" 2023 bei Sat.1.: Enie van de Meiklokjes im Porträt vorgestellt

Größere Bekanntheit erlangte van de Meiklojkjes mit ihrer Moderation von "Bravo TV" bei RTL 2 von 1999 bis 2001. Danach war sie freiberuflich für verschiedene Fernsehsender tätig und wirkte darüber hinaus an mehreren Hörspielproduktionen wie beispielsweise "Die drei ???" oder "Hanni und Nanni" mit.

Auch als Schauspielerin war sie in mehreren Fernsehfilmen wie "Bewegte Männer" und "Bis dass dein Tod uns scheidet" zu sehen. Seit 2012 hat die Moderatorin einen festen Platz in einem Rate-Team der Quizshow "Meister des Alltags" und seit 2013 moderiert sie "Das große Backen". 2014 heiratete sie mit dem dänischen Musiker Tobias Stærbo ihre große Liebe und ist seit Juni 2017 Mutter von Zwillingen.

Enie van de Meiklokjes hat ihre eigene Back-Sendung im TV

Nicht nur bei "Das große Promibacken" ist die Moderatorin in ihrem Element. Seit 2012 zaubert die 47-Jährige in ihrer eigenen Back-Sendung "Sweet & Easy – Enie backt" regelmäßig auf dem Sender Sixx neue Leckereien und begeistert damit zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch als Autorin konnte sich Enie van de Meiklokjes bereits einen Namen machen. Vorallem mit ihren Rezeptbüchern zur gleichnamigen Sendung konnte sie große Erfolge feiern. Außerdem brachte sie mit ihrer "Handmade mit Enie."-Bücherreihe einige Bücher über kreative Gestaltung heraus.