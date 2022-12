"Das große Promibacken" 2023: Alles Infos zur Übertragung und Wiederholung

"Das große Promibacken" 2023 läuft bald wieder bei Sat.1. Alles zur Übertragung im TV oder Live-Stream sowie zur Wiederholung der Show gibt es hier.

Für diverse Prominente lautet es ab Mitte Januar 2023 wieder: Ran an den Herd. Das große Promibacken 2023 läuft nämlich wieder bei Sat.1. Es ist die mittlerweile siebte Staffel der beliebten Show, die auch nächstes Jahr von Moderatorin Enie van de Meiklokjes präsentiert wird.

Hier erfahren Sie alles zur Live-Übertragung im TV und im Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie an die Wiederholungen der Sendung kommen. Wann gibt es die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2023 im TV und Live-Stream? Wir sagen Ihnen, wann Sie einschalten sollten.

"Das große Promibacken" 2023: Übertragung im TV und Live-Stream

"Das große Promibacken" 2023 läuft ab Mittwoch, 11. Januar 2023, bei Sat.1. Die Back-Show kommt wöchentlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr im Free-TV.

Parallel zur TV-Übertragung konnte man "Das große Promibacken" auch auf der Homepage des Senders oder der Plattform Joyn im Stream verfolgen. Denn dort bietet Sat.1 sein TV-Programm als kostenlosen Live-Stream an. Um die Inhalte streamen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist allerdings kostenlos und benötigt nur eine gültige E-Mail-Adresse.

Gibt es auch Wiederholungen von "Das große Promibacken" 2023?

Auch nach der Ausstrahlung sind die Folgen von "Das große Promibacken" üblicherweise auf der Video-Seite von Sat.1 und beim Streaming-Anbieter Joyn abrufbar.

Die vergangenen Staffeln der Back-Show - sowohl die der Prominenten-Version als auch die mit "normalen" Hobbybäckerinnen und Hobbybäckern - sind ebenfalls dort zu finden.

Joyn gehört zur Sendergruppe ProSiebenSat.1. Seit 2019 gibt es auch den kostenpflichtigen Bereich Joyn Plus+. Das Abo kostet 6,99 Euro im Monat und beinhaltet laut Anbieter unter anderem das Streamen der Plus+ Inhalte ohne Werbung in HD-Qualität sowie ausgewählte Serien bis zu sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar.

Diese acht Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2023 dabei:

Schauspieler Kai Schumann

Schauspielerin Gerit Kling

Moderatorin Caroline Beil

Moderator Jochen Schropp

Sänger Joey Heindle

Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor

Kunstturner Philipp Boy

Buchautorin und Comedian Nicole Jäger

Kneten, rühren, modellieren: In jeder Folge warten drei Backherausforderungen auf die Promis. Am Ende der jeweiligen Ausgabe muss ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Sendung verlassen. Wer das ist, entscheidet die Jury von "Das große Promibacken" 2023 - bestehend aus Motivtorten-Expertin Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres.

Eine Neuheit gibt es aber: Schauspieler Kai Schumann backt ausschließlich vegan.

Dem Gewinner von "Das große Promibacken" 2023 winken der "Goldene Cupcake" und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

"Das große Promibacken" 2023 läuft ab Mittwoch, 11. Januar 2023, 20:15 Uhr bei Sat.1 und auf Joyn. (AZ)