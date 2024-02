Das große Promibacken 2024: Start, Sendetermine und alle Infos zu Staffel 8

"Das große Promibacken" geht 2024 in die 8. Staffel. Wie sehen die Sendetermine der neuen Folgen aus? Wir haben alle Infos zur Promi-Backhsow hier für Sie.

Im Februar 2024 startet Staffel 8 von " Das große Promibacken" im TV und Stream. Die beliebte Promiversion der Show " Das große Backen" verspricht mit Sicherheit wieder süße Herausforderungen und kreative Backwerke. Mit seinen rein veganen Rezepten überzeugte im letzten Jahr Schauspieler Kai Schumann als Gewinner die Jury im Finale 2023. Dieses Jahr treten wieder acht neue Promis in "Das große Promibacken" an. Wer punktet dieses Jahr mit seinen Kreationen und übertrifft die Konkurrenz in Geschmack und Optik?

Erfahren Sie in diesem Artikel, wann genau die achte Staffel vom Promibacken beginnt, die Sendetermine der einzelnen Folgen sowie weitere Informationen zu Übertragung, den Kandidaten und der Moderatorin.

"Das große Promibacken" 2024: Wann ist der Start der Backshow?

Egal ob Kuchen, Torten oder Muffins, die Backöfen werden im TV-Studio schon mal vorgeheizt, denn "Das große Promibacken" startet mit seiner achten Staffel am 14. Februar 2024. Pünktlich zum Valentinstag dürfen die Zuschauer sich auf eine neue Runde mit mehr oder weniger talentierten Bäckern aus der deutschen TV- und Social-Media-Welt freuen. In der Jury von "Das große Promibacken" 2024 sitzen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.

"Das große Promibacken" 2024: Sendetermine der Backshow

Die Sendetermine von Staffel 8 sind festgelegt und umfassen sechs neue Folgen. "Das große Promibacken" gibt es immer mittwochs um 20.15 Uhr zu sehen. Wer ungeduldig ist hat die Möglichkeit, die Folgen bereits eine Woche vorher auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen - allerdings nur im kostenpflichtigen +Abo.

Hier sind die einzelnen Sendetermine im TV auf Sat.1 im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 14. Februar 2024 , um 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 21. Februar 2024, um 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 28. Februar 2024, um 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 6. März 2024, um 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 13. März 2024, um 20.15 Uhr

Finale: Mittwoch, 20. März 2024, um 20.15 Uhr

Das sind die Sendetermine im Stream auf Joyn:

Folge 1: ab Mittwoch, 7. Februar 2024

Folge 2: ab Mittwoch,14. Februar 2024

Folge 3: ab Mittwoch,21. Februar 2024

Folge 4: ab Mittwoch,28. Februar 2024

Folge 5: ab Mittwoch,6. März 2024

Finale: ab Mittwoch, 13. März 2024

"Das große Promibacken" 2024: Wer sind die Kandidaten?

Acht Kandidaten stellen sich bei "Das große Promibacken" 2024 der Herausforderung, darunter die ehemaligen "GZSZ"-Stars Susan Sideropoulos und Raúl Richter, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorinnen Madita van Hülsen und Panagiota Petridou, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Ex-Leichtathlet Mathias Mester sowie TV-Kommissarin Alexandra Rietz. Gemeinsam kämpfen sie um den alleinigen Gewinn des Goldenen Cupcake und 10.000 Euro als Spende für den guten Zweck.

Übertragung von "Das große Promibacken" 2024 im TV und Stream

Die Übertragung von "Das große Promibacken" 2024 übernimmt wie bisher der Sender Sat.1. Doch die Show wird nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt: Joyn, die Streaming-Plattform von ProSieben und Sat.1, bietet die Möglichkeit, die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online zu sehen.

"Das große Promibacken" 2024: Moderatorin Enie van de Meiklokjes

Enie van de Meiklokjes führt als Moderatorin von "Das große Promibacken" 2024 durch die sechs Folgen der achten Staffel. Sie bringt zwar jahrelange Kameraerfahrung mit, verrät aber überraschend: "Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kuchen gebacken."