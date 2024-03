"Das große Promibacken" 2024: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Die 8. Staffel von "Das große Promibacken" läuft 2024. Hier finden Sie Informationen rund um Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholungen der Folgen.

" Das große Promibacken" ist seit Februar 2024 mit der achten Staffel des Backwettbewerbs zurück. Los ging es genau am Valentinstag, dem 14. Februar. Seitdem stellen sich acht Prominente als Kandidaten der Sendung "Das große Promibacken" 2024 - Deutschlands einziger Promi-Tortenshow. Mit dabei sind Schauspielerin Susan Sideropoulos, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Leichtathlet Mathias Mester.

Zu gewinnen bei "Das große Promibacken" gibt es abermals den goldenen Cupcake und einen Preis in Höhe von 10.000 Euro, welcher für eine guten Zweck gespendet wird. In der Jury sitzen Deutschlands Motivtorten-Königin Bettina Schliephake-Burchardt und mehrfacher Patissier des Jahres, Christian Hümbs. Die Moderation von "Das große Promibacken" 2024 übernimmt Enie van de Meiklokjes.

Doch wann und wo wird "Das große Promibacken" 2024 im TV oder Stream übertragen? Und wird es eine Wiederholung der neuen Folgen im Fernsehen geben? Hier verraten wir Ihnen alle Infos zur Übertragung und Wiederholungen der Backshow.

"Das große Promibacken" 2024: Die Übertragung im TV und Stream

Produziert wird die Promi-Backshow von Tower Productions für Sat.1. So wie es in der Vergangenheit üblich war, wird auch die achte Staffel des Backwettbewerbs natürlich wieder auf Sat.1 übertragen. Die Sendeterminen von "Das große Promibacken" 2024 stehen bereits fest und auch am Termin hat sich nichts geändert: Jeden Mittwoch nach der Erstausstrahlung am 14. Februar folgt sechs Wochen lang jeweils eine neue Folge der Staffel. Bei dem Streaminganbieter Joyn haben Sie bereits eine Woche vor der Fernsehübertragung Zugriff auf die neuste Folge der Sendung. Das bedeutet, dass die erste Folge der achten Staffel bereits seit dem 7. Februar 2024 auf Joyn für Sie bereit steht. Ein Joyn Plus+ Abo kostet 6,99 Euro pro Monat. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Streamingdienstes. Neben "Das große Promibacken" finden Sie auch die neuesten Folgen von "Schlag den Star" auf Joyn.

Noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Übertragung im TV : Sat.1

Übertragung im Stream: Joyn (Pre-TV eine Woche vor der TV-Übertragung)

Mögliche Wiederholungen von "Das große Promibacken" 2024

In der Regel werden die neuen Folgen von "Das große Promibacken" 2024 noch zwei Mal im linearen TV bei Sat.1 wiederholt: Einmal direkt in der Nacht nach der Erstausstrahlung, zwischen 0 Uhr und 2.30 Uhr. Und noch ein weiteres Mal am darauffolgenden Sonntag, nachmittags zwischen 16.10 und 18.55 Uhr.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Folgen nach deren Erstausstrahlung auf der Streaming-Plattform Joyn anzusehen. Mit einem Premium-Account können Sie die Episoden sogar bereits vor der TV-Ausstrahlung ansehen.

Bisherige Gewinner von "Das große Promibacken"

Seit 2017 gibt es "Das große Promibacken", also das Unterformat von "Das große Backen", schon. Unter den Gewinnern der früheren Staffeln gibt es bekannte Gesichter. Schauspieler, Influencer und Models haben die Backsendung bereits gewonnen. Hier finden Sie die bisherigen Gewinner in einer Übersicht: