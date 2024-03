Finale von "Das große Promibacken" 2024: Wer hat gewonnen?

Das Finale von "Das große Promibacken" 2024 stand an: Wer hat gewonnen und ist Deutschlands bester Promibäcker? Hier erfahren Sie alles rund um den Sieger.

Zu Beginn standen acht Kandidaten bei "Das große Promibacken" 2024 in der 8. Staffel der Sendung am Backofen. Jede Woche mussten sie die Jury, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, von sich überzeugen, um in die nächste Runde zu kommen.

Nun wurde im Finale Deutschlands beste prominente Hobbybäckerin oder bester Hobbybäcker des Jahres gekürt. Susan Sideropoulos, Madita van Hülsen und Mathias Mester standen im Rennen um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck. Wer hat gewonnen? Wir informieren über den Sieger und das Show-Finale.

Gewinner von "Das große Promibacken" 2024: Das ist die Siegerin

Das Finale verlangte noch einmal jegliches Können ab: Besonders die technische Herausforderung, einen perfekten Himbeer-Igel zu zaubern, versprach eine knifflige Prüfung zu werden. Für Susan Sideropoulos wurde die letzte technische Aufgabe zum Rätsel: "Igel? Check ich nicht!", kommentierte sie.

Madita van Hülsen überzeugte mit ihrer königlichen "Samt und Seide"-Torte, während Susan Sideropoulos mit ihrer "Apricot Deluxe" Kreation beeindruckte. Mathias Mester entschied sich für eine türkis-blaue Samtoptik mit Karamell-und-Erdnussbutter-Frischkäse-Mousse.

Doch nach der technischen Prüfung musste Mathias Mester die Show als Erster verlassen, und der finale Kampf um den Titel lag zwischen Madita van Hülsen und Susan Sideropoulos. In der abschließenden Aufgabe "Sweet Surprise" überzeugte letztendlich die von Anfang an ambitionierte Madita van Hülsen mit ihrer "Pfiat di und ba ba" Torte, die mit einem Flamingo und einem Schwimmring eine wahre Urlaubsstimmung verbreitete.

Mit ihrem Sieg sicherte sich Madita den Goldenen Cupcake und die 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl.

Finale von "Das große Promibacken" 2024: Das waren die Finalisten

Im Finale von " Das große Promibacken" 2024 traten nur noch drei Promis an. Hier ist nochmal ein kurzer Überblick über die Finalisten und ihr Abschneiden:

Madita van Hülsen (42)

Madita van Hülsen, Moderatorin des "K1-Magazins", wollte nach eigenen Aussagen ihre "natürliche Begabung im Backen" auf der großen Bühne von "Das große Promibacken" unter Beweis stellen. Das gelang ihr: Sie geht als Siegerin der Show hervor.

Susan Sideropoulos (43)

Susan Sideropoulos, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", betrat bei "Das große Promibacken" Neuland, da sie vorher nur wenig Erfahrung im Koch- und Backbereich gesammelt hatte. Obwohl sie nicht den Sieg errang, gewann sie wertvolle Erfahrungen und zeigte ihr Talent, was durch ihre drei Auszeichnungen als "Bäckerin der Woche" auf jeden Fall bestätigt wurde.

Mathias Mester (37)

Mathias Mester, ehemaliger Leichtathlet und mehrfacher Weltmeister im Speerwurf, sucht nach neuen Herausforderungen nach dem Ende seiner Sportkarriere. Sein Wettkampfgeist führte ihn bis ins Finale der Show und Platz 3.

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist raus?

Von den acht ursprünglichen Kandidaten sind nun noch drei übrig. Fünf Teilnehmer haben die Sendung nicht bis zum Finale erreicht. Diese Promis haben es nicht geschafft, ins Finale zu gelangen:

Panagiota Petridou (44)

Simon Gosejohann (48)

(48) Julian F. M. Stoeckel (36)

(36) Raúl Richter (37)

(37) Alexandra Rietz (52)

"Das große Backen 2024" auf Sat.1: Start & Sendetermine - Was ist bekannt?

Nach dem Ende von "Das große Promibacken" stellt sich die Frage, wann die nächste Staffel von "Das große Backen" 2024 startet. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt, aber basierend auf früheren Staffeln ist mit einem Start im Spätsommer oder Herbst 2024 zu rechnen. Die genauen Sendetermine sind daher ebenfalls noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass Sat.1 an seinem üblichen Mittwochszeitplan um 20.15 Uhr festhalten wird.

Die Jury könnte wieder aus Christian Hümbs und Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt bestehen, unterstützt von Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Die Übertragung erfolgt sicherlich auf Sat.1 im TV und auf Joyn online im Live-Stream.