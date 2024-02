"Das große Promibacken" 2024: Wer ist raus in Folge 2 am 21. Februar?

Bei "Das große Promibacken" 2024 wird wieder um den Titel als bester Promibäcker gekämpft. Wer musste die Show in Folge 2 am 21. Februar verlassen?

An insgesamt sechs Sendeterminen von "Das große Promibacken" 2024 zeigen die Promis wieder, was sie in der Backstube so drauf haben. Ihre Back-Kreationen werden am Ende wieder von der bekannten Jury der Show bewertet. Da diese mit Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt aus zwei echten Vollprofis besteht, müssen die Kandidaten bei "Das große Promibacken" auch entsprechende Ergebnisse abliefern. Sonst fliegen die Promis schneller aus der Show als ihnen lieb sein kann.

Welchen Promi hat dieses Schicksal in Folge 2 ereilt? Hier erfahren Sie, welche Promis schon alles gehen mussten und wer am 21. Februar die Show verlassen musste.

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist rausgeflogen am 21. Februar 2024?

In Folge 2 von " Das große Promibacken" 2024 musste der Comedian Simon Gosejohann seine Sachen packen. Der aus der "Comedystreet" bekannte Simon war von Anfang an sehr unsicher, was seine Fähigkeiten bei der technischen Prüfung anbelangt. Diesmal scheiterte er an Bettina Schliephake-Burchardts Kaffee-Schnitte und konnte seine Punktzahl daraufhin nicht mehr retten. Als zweiter Promi ist Simon daher am 21. Februar 2024 aus der Staffel geflogen.

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist raus?

Simon Gosejohann war nicht der erste Kandidat, der sich 2024 von "Das große Promibacken" verabschieden musste. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über die bisher ausgeschiedenen Promis zusammengestellt:

Panagiota Petridou (Folge 1)

Simon Gosejohann (Folge 2)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2024 weiter dabei?

Bei "Das große Promibacken" 2024 waren zu Beginn acht Kandidaten am Start. Für die verbliebenen vier Folgen haben sich jedoch nur sechs von ihnen qualifiziert. Die folgenden Promis sind noch dabei im Kampf um den Titel als bester Promibäcker:

Susan Sideropoulos (43)

(43) Julian F. M. Stoeckel (36)

(36) Madita van Hülsen (42)

Alexandra Rietz (52)

(52) Raúl Richter (36)

(36) Mathias Mester (37)

"Das große Promibacken 2024": Folge 2 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das große Promibacken" 2024 übernimmt selbstverständlich auch dieses Mal Sat.1. Dort sind auch Wiederholungen der aktuellen Folgen zu sehen. Darüber hinaus gibt es aber auch diesmal wieder Wiederholungen von "Das große Promibacken" auf dem Spartensender sixx. Dort werden diese sowohl einmal zur Primetime als auch zu einem späteren Zeitpunkt im Nachmittagsprogramm gezeigt.

Das sind die Wiederholungstermine von Folge 2 im TV:

Samstag, 24. Februar: 20.15 Uhr (sixx)

Sonntag, 25. Februar: 16.10 Uhr ( Sat.1 )

) Samstag, 2. März: 15.50 Uhr (sixx)

Darüber hinaus sind alle Wiederholungen von Staffel 8 beim Streamingdienst Joyn kostenlos zu finden.

Wann läuft die nächste Folge 3 von "Das große Promibacken"?

Insgesamt gibt es sechs Folgen von "Das große Promibacken" 2024. Diese werden immer einmal wöchentlich am Mittwoch bei Sat.1 ausgestrahlt. Auf Joyn sind die Folgen allerdings immer schon eine Woche im Voraus zu sehen, jedoch nur für Kunden mit einem Abo für den Streamingdienst.

Das sind die Ausstrahlungstermine der nächsten Folge von "Das große Promibacken" 2024 im TV und Stream: