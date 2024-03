"Das große Promibacken" am 13. März 2024: Wer ist raus in Folge 5?

Im Halbfinale von "Das große Promibacken" 2024 musste ein Kandidat die Show verlassen. Hier erfahren Sie wer am 13. März 2024 gehen musste.

Am Anfang standen acht Kandidaten bei "Das große Promibacken" 2024 in der 8. Staffel der Sendung am Backofen. Jede Woche müssen sie die Jury, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, von sich überzeugen, um in die nächste Runde zu kommen. Moderiert wird die Sendung von Enie van de Meiklokjes.

Im Halbfinale der Backshow waren Susan Sideropoulos, Madita van Hülsen, Mathias Mester und Alexandra Rietz mit dabei. Sie hatten die ersten vier Folgen der Sendung gemeistert und ihre weitere Teilnahme gesichert. Für das große Finale am 20. März 2024 müssen sie sich im Halbfinale abermals beweisen. Doch im Finale gibt es nur für drei Bäcker Platz - einer musste im Halbfinale die Show verlassen.

Hier finden Sie Infos zur Folge am 13. März, sowie zum Kandidaten, der die Show verlassen musste.

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist am 13. März 2024 rausgeflogen?

Für die erste Aufgabe müssen die prominenten Bäcker, die Jury mit einem herzhaften Bagel überzeugen. Teilnehmerin Alexandra Rietz stellt sich der Jury mit ihrem "Taj Mah Bagel", einem Bagel mit Curry im Teig, und wird für ihre Kreation gelobt. An ihrem Bagel scheint nichts auszusetzen zu sein - von der Form bis zum Geschmack passt dem Anschein nach alles. Doch was Alexandra Kritik erntet ist ihr Zusatz-Dip mit roter Beete und Ziegenkäse, den sie eigentlich nicht hätte servieren müssen. Die guten Eindrücke, die sie mit dem Bagel sammeln konnte, werden von dem Dip wieder zunichte gemacht.

Jurorin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt wünscht sich in der technischen Prüfung, Knuspertaler mit einem Überzug von blonder Schokolade und einer Karamell-Schicht. Die Technik hierbei ist die perfekte Konsistenz von fließendem Karamell zu erwischen, da dieser schnell verhärtet. Die Kandidaten haben so ihre Probleme mit dieser Aufgabe und Alexandras Karamellschicht ist nicht nur zu dick und hart, auch ihre Arbeitsweise wird von den Juroren als unsauber kritisiert. Mit gerade mal 12,5 Punkten reicht es für sie knapp für den dritten und vorletzten Platz hinter Matthias Mester. Auch in der letzten Runde, in der die Kandidaten ihr Können beim Dekorieren von royalen Torten beweisen müssen, reicht es für Alexandra nicht aus, da ihre Konkurrenz selbst ihre mit Bravour gemeisterte Performance überbieten konnte.

Am Ende ist es die gut gemeinte Fleißaufgabe, der Dip in der ersten Runde, die das Aus für Alexandra Rietz verursacht. Sie muss die Sendung im Halbfinale verlassen.

"Das große Promibacken" 2024: Wer ist raus?

Fünf Kandidaten sind nicht mehr Teilnehmer der Sendung. Diese Promis werden nicht am Finale antreten:

Panagiota Petridou (44)

Simon Gosejohann (48)

(48) Julian F. M. Stoeckel (36)

(36) Raúl Richter (37)

(37) Alexandra Rietz (52)

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2024 noch dabei?

Von den acht Kandidaten sind nur noch drei übrig. Diese prominenten Backtalente haben noch die Chance, den ersten Platz bei " Das große Promibacken" 2024 zu gewinnen. Hier finden Sie die Promis im Finale auf einen Blick:

Susan Sideropoulos (43)

(43) Madita van Hülsen (42)

Mathias Mester (37)

So können Sie Folge 5 von Staffel 8 von "Das große Promibacken" 2024 in der Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Das große Promibacken" 2024, der Sendung mit den prominenten Backtalenten, übernimmt im Free-TV Sat.1. Nach der Ausstrahlung der wöchentlichen Folgen werden diese üblich an zwei weiteren Terminen in der Wiederholung gezeigt. Hier finden Sie die Termine der Wiederholungen auf einen Blick:

Samstag, 16. März 2024, 20.15 Uhr Uhr, auf sixx

Sonntag, 17. März 2024, 16.15 Uhr, auf Sat.1

Neben diesen Wiederholungen können Sie auf alle Folgen der Staffeln auch über Joyn zugreifen. Wenn Sie einen Joyn+ Account haben, können Sie auf die Folgen bereits eine Woche vor TV-Übertragung zugreifen. Das Finale der Staffel ist bereits auf Joyn bereitgestellt.

Wann läuft die nächste Folge der 8. Staffel von "Das große Promibacken" 2024?

Laut den Sendeterminen von "Das große Promibacken" 2024 ist das Finale für Mittwoch, den 20. März 2024 angesetzt. In der Folge wird der Sieger oder die Siegerin gekürt. Das ist der Termin des Finales: