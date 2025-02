"Das große Promibacken" 2025: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 9

Im März 2024 markierte das Finale von "Das große Promibacken" das Ende von Staffel 8 der Promi-Backsendung. Als Siegerin ging in der letzten Folge die Fernseh- und Radiomoderatorin Madita van Hülsen hervor. Schon vor geraumer Zeit stand fest, dass in diesem Jahr eine weitere Staffel der beliebten Backshow folgt, die bereits seit 2017 regelmäßig im Programm des Senders Sat.1 ausgestrahlt und von Enie van de Meiklokjes moderiert wird.

Das Konzept des TV-Formats ist schnell erklärt: Unter mehreren prominenten Kandidatinnen und Kandidaten soll der beste Hobbybäcker oder die beste Hobbybäckerin ermittelt werden - dazu müssen sie in insgesamt zwölf Prüfungen ihr Können unter Beweis stellen, der Sieger gewinnt am Ende den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck. Die Bewertung der Leistungen erfolgt durch eine Jury, die in der achten Staffel wieder aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bestand.

Welche Kandidaten schwingen diesmal den Schneebesen? Wie sieht es mit den Sendeterminen und der Übertragung aus? Alle wichtigen Infos zur neuen Staffel der Backshow haben wir hier für Sie zusammengetragen.

"Das große Promibacken" 2025: Das sind die Sendetermine von Staffel 9

Am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, ging "Das große Promibacken" 2025 los. Erstmals besteht die Backshow aus acht statt sechs Folgen und läuft wie immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sat.1. Es besteht außerdem auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die einzelnen Folgen bereits eine Woche vor der regulären Ausstrahlung im TV auf der Streaming-Plattform Joyn anzuschauen. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Hier einmal die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2025 im Überblick:

Folge 1: 19. Februar 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 2: 26. Februar 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 3: 5. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 4: 12. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 5: 19. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 6: 26. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 7: 2. April 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

Folge 8: 9. April 2025, 20.15 Uhr, Sat.1

"Das große Promibacken" 2025: Wer sind die Kandidaten?

Es gibt in Staffel 9 noch eine weitere Neuerung: Statt acht gehen diesmal zehn prominente Kandidaten an den Start. Darunter sind auch die ehemalige „Let‘s Dance“-Kandidatin Amira Aly und der Entertainer Bruce Darnell. Dies sind die zehn Promis, die sich in diesem Jahr dem Kampf um den goldenen Cupcake stellen:

Amira Aly (32), Moderatorin

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister

Ella Endlich (40), Sängerin

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin

Manuela Wisbeck (41), Schauspielerin

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian

Senna Gammour (45), Sängerin

Steffen Groth (50), Schauspieler

Vincent Gross (28), Schlagerstar

Übertragung von "Das große Promibacken" 2025 im TV und Stream

Wie bereits erwähnt obliegt die Übertragung von "Das große Promibacken" dem Sender Sat.1. Dementsprechend gibt es die Backshow kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer die Folgen lieber online im Stream verfolgen möchte, kann dafür die Plattform Joyn nutzen.

Wer moderiert "Das große Promibacken" 2025?

Die Moderation von "Das große Promibacken" 2025 übernimmt wenig überraschend wieder Enie van de Meiklokjes. Die 50-Jährige, deren bürgerlicher Name Doreen Meiklokjes Stærbo lautet, moderiert seit 2014 "Das große Promibacken" und seit 2017 auch den Promi-Ableger der Sendung. Sie ist außerdem als Hörbuchsprecherin aktiv – so wirkte sie unter anderem in Folgen von Die drei ??? (2016, 2018) und TKKG (2018) mit.

"Das große Promibacken" 2025: Dies ist die Jury

Zwei echte Backkunst-Profis bilden die Jury:

Bettina Schliephake-Burchardt

Christian Hümbs