"Das große Promibacken" 2025: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Im März 2024 markierte das Finale von "Das große Promibacken" das Ende von Staffel 8 der Promi-Backsendung. Als Siegerin ging in der letzten Folge die Fernseh- und Radiomoderatorin Madita van Hülsen hervor. Bereits jetzt scheint es beschlossene Sache zu sein, dass es im kommenden Jahr eine weitere Staffel der beliebten Backshow geben wird, die bereits seit 2017 regelmäßig im SAT.1 ausgestrahlt und von Enie van de Meiklokjes moderiert wird.

Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Unter acht prominenten Kandidatinnen und Kandidaten soll der beste Hobbybäcker ermittelt werden - dazu müssen sie in insgesamt zwölf Prüfungen ihr Können unter Beweis stellen, der Sieger gewinnt am Ende den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck. Die Bewertung der Leistungen erfolgt durch eine Jury, die in der achten Staffel wieder aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bestand.

Was ist bereits zu Staffel 9 von "Das große Promibacken" bekannt? Wie sieht es mit Start, Sendeterminen und der Übertragung aus? Alle wichtigen Infos zur neuen Staffel der Backshow haben wir hier für Sie zusammengetragen.

"Das große Promibacken" 2025: Wann startet Staffel 9?

Bislang ist noch kein Startdatum für die neunte Staffel von "Das große Promibacken" bekannt. Da die vorherigen Staffeln aber meist zu Beginn des Jahres ausgestrahlt wurden, darf davon ausgegangen werden, dass der Sender diesem Muster treubleibt. Staffel 8 etwa startete am 14. Februar 2024 - aller Voraussicht nach gibt es die erste Folge der neuen Staffel 2025 um einen ähnlichen Zeitraum herum zu sehen.

"Das große Promibacken" 2025: Das sind die Sendetermine

Ebenso wie der Start sind auch die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2025 aktuell noch unbekannt. In der Regel besteht die Backshow aus sechs Folgen und läuft immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf SAT.1. Höchstwahrscheinlich wird es sich auch bei Staffel 9 so verhalten. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die einzelnen Folgen bereits eine Woche vor der regulären Ausstrahlung im TV auf der Streaming-Plattform Joyn anzuschauen. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Sobald die Sendetermine von "Das große Promibacken" 2025 feststehen, finden Sie sie hier.

"Das große Promibacken" 2025: Wer sind die Kandidaten?

Die acht Kandidaten von Staffel 9 wurden noch nicht enthüllt. Ihre Namen werden nach der Bekanntgabe hier ergänzt. In der achten Staffel nahmen neben der Gewinnerin Madita van Hülsen auch die ehemaligen "GZSZ"-Stars Susan Sideropoulos und Raúl Richter sowie der Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Panagiota Petridou, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Ex-Leichtathlet Mathias Mester und TV-Kommissarin Alexandra Rietz teil.

Übertragung von "Das große Promibacken" 2025 im TV und Stream

Wie bereits erwähnt obliegt die Übertragung von "Das große Promibacken" dem Sender SAT.1. Dementsprechend gibt es die Backshow kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer die Folgen lieber online im Stream verfolgen möchte, kann dafür die Plattform Joyn nutzen.

Wer moderiert "Das große Promibacken" 2025?

Die Moderation von "Das große Promibacken" 2025 übernimmt mit Sicherheit wieder Enie van de Meiklokjes. Die 49-Jährige, deren bürgerlicher Name Doreen Meiklokjes Stærbo lautet, moderiert seit 2014 "Das große Promibacken" und seit 2017 auch den Promi-Ableger der Sendung. Sie ist außerdem als Hörbuchsprecherin aktiv - so wirkte sie unter anderem in Folgen von Die drei ??? (2016, 2018) und TKKG (2018) mit.