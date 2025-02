"Das große Promibacken" am 26. Februar 2025: Wer ist raus?

Seit dem 19. Februar 2025 wird auf Sat.1 wieder gebacken. In der bereits 9. Staffel treten erneut zehn prominente Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gegeneinander an, um den Goldenen Cupcake und damit den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Die neuen Folgen laufen jeden Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr. Nach jeder Episode muss dann ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Schürze an den Nagel hängen und die Sendung verlassen.

Wen hat es in der zweiten Folge bei „Das große Promibacken“ getroffen? Hier erfahren Sie, wer die Show am 26. Februar 2025 verlassen musste und bekommen weitere nützliche Informationen zur Sendung.

"Das große Promibacken" 2025: Wer ist rausgeflogen am 26. Februar 2025?

In der zweiten Folge von „Das große Promibacken“ lieferten sich Maxi Gstettenbauer und Steffen Groth ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In allen drei Aufgaben der Episode lagen die beiden Teilnehmer quasi gleichauf, doch die technische Prüfung brach Maxi Gstettenbauer letztendlich das Genick. Mit einem halben Punkt weniger als Steffen musste der Komiker dann die Sendung verlassen.

Dabei fing es für Maxi gar nicht so schlecht an. In der ersten Aufgabe der Folge sollten die Bäckerinnen und Becker ein herzhaftes Pull Apart Bread, also ein Hefezupfbrot backen. In Erinnerung an die Italienurlaube mit seinen Eltern entschied sich Gstettenbauer für ein Kräuterbrot mit Tomaten-Oliven-Serrano-Schinken-Füllung und Parmesan. Diese Kreationen erntete viel Lob aus der Jury, da man Italien fast schmecken konnte.

Darauf folgte die technische Prüfung, wo es für Maxi schließlich bergab ging. Gefordert wurde eine Apfelrosen-Tarte. Die Rosen auf Maxis Tarte waren aber zerfleddert und der Teig zeigte deutliche Risse am Rand, wodurch lediglich 10 Punkte und vorerst der sechste Platz zustande kamen.

In der letzten Aufgabe der Episode sollten Festtags-Torten gebacken werden. Maxi Gstettenbauer entschied sich für eine Silvestertorte mit Eierlikör und Schokowaffelbruch. Doch auch hier fielen der Jury Verarbeitungsmängel am äußeren Überzug auf. Zudem waren die Tortenböden zu nass und glasig. Obwohl das Gebäck geschmacklich überzeugen konnte und Lob von der Jury einbrachte, reichte diese Leistung nicht, um Gstettenbauer zu retten. Mit 33 Punkten ging es für den Comedian also nach Hause.

"Das große Promibacken" 2025: Wer ist raus?

In dieser Übersicht sehen Sie, wer „Das große Promibacken“ bereits verlassen musste:

Ella Endlich (40), Sängerin: raus in Folge 1

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian: raus in Folge 2

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2025 weiter dabei?

Acht Bäckerinnen und Bäcker haben noch die Chance, sich den goldenen Cupcake und damit den Sieg bei „Das große Promibacken 2025“ zu holen. Das sind:

Amira Aly (32), Moderatorin

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin

Manuela Wisbeck (41), Schauspielerin

Senna Gammour (45), Sängerin

Steffen Groth (50), Schauspieler

Vincent Gross (28), Schlagerstar

"Das große Promibacken“ 2025: Folge 2 von Staffel 9 als Wiederholung sehen

Sollten Sie die zweite Folge von „Das große Promibacken“ verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Man kann die Episode auf zwei Wegen noch einmal ansehen. Zum einen gibt es im Free-TV Wiederholungen auf Sat.1 am Sonntag, dem 2. März 2025, um 15.05 Uhr und auf sixx am 1. März, um 15.35 Uhr. Zum anderen steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zum Abruf bereit.

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Promibacken" 2025?

Den Sendeterminen der 9. Staffel „Das große Promibacken“ nach läuft jeden Mittwoch eine neue Episode auf Sat.1. Demnach wird die dritte Folge am 5. März 2025 um 20.15 ausgestrahlt.