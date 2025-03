„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist raus? Unfall und Überraschung in Folge 4

Seit dem 19. Februar 2025 treten in der 9. Staffel von „Das große Promibacken“ zehn prominente Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gegeneinander an. Ihr Ziel: Mit den besten Backkreationen die Jury zu überzeugen, um sich am Ende den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck zu sichern. Woche für Woche müssen die Promis anspruchsvolle Aufgaben meistern – doch am Ende jeder Folge entscheidet die Jury, wer die Show verlassen muss.

In der vierten Episode kam es zu einer unerwarteten Wendung: Ein Unfall in der Backstube stellte die Jury vor eine schwierige Entscheidung, die den gewohnten Ablauf der Show veränderte. Was genau passiert ist, wer raus ist und wer sich die rote Schürze sichern konnte, erfahren Sie hier.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 12. März 2025?

Wie jede Woche mussten die Kandidaten in Folge 4 mehrere Back-Challenges meistern. In der letzten Aufgabe sollte eine Torte mit perfektem Farbverlauf gestaltet werden. Bruce Darnell entschied sich für die Kreation „Lady in Red“ – doch dann kam es zu einem folgenschweren Unfall in der vierten Folge.

Beim Reinigen des Pürierstabs schnitt er sich tief in den Zeigefinger. Das Ärzteteam versorgte ihn zunächst, doch die Verletzung war so schwer, dass Bruce ins Krankenhaus musste. Dort wurde sein Finger mit 13 Stichen genäht. Trotz des Vorfalls kehrte der Ex-GNTM-Juror noch vor Ende der Show in die Backstube zurück – konnte aber keine Torte mehr fertigstellen.

Das stellte die Jury vor eine knifflige Herausforderung, da immerhin eine Torte für die Bewertung fehlte. Die Jury erklärte, dass so keine faire Exit-Entscheidung möglich sei. Die Folge: In Woche 4 musste niemand die Show verlassen.

Während es diesmal keinen Exit gab, wurde dennoch die rote Schürze vergeben. Und hier gab es eine weitere Überraschung: Erstmals ging sie nicht an Amira Aly, die drei Wochen in Folge die beste Bäckerin war. Stattdessen setzte sich Ex-Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer durch. Sie gewann zwar keine Einzelaufgabe, überzeugte aber mit konstant guten Leistungen und holte mit 48 Punkten den Gesamtsieg.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist raus?

Wegen Bruce Darnells Unfall gab es in Folge 4 keinen Exit. Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits vorher ausgeschieden:

Ella Endlich (40), Sängerin: raus in Folge 1

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian: raus in Folge 2

Steffen Groth(50), Schauspieler: raus in Folge 3

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2025 weiter dabei?

Diese folgenden Promis haben weiterhin eine Chance auf den Sieg:

Amira Aly (32), Moderatorin

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin

Manuela Wisbeck (41), Schauspielerin

Senna Gammour (45), Sängerin

Vincent Gross (28), Schlagerstar

„Das große Promibacken“ 2025: Folge 4 von Staffel 9 als Wiederholung sehen

Wer die vierte Folge verpasst hat, kann sie jederzeit im Stream über Joyn abrufen. Allerdings läuft die vierte Folge von Staffel 9 nochmal im Free-TV und das gleich zweimal. Hier sind die Termine der Wiederholung im Überblick:

Samstag, 15. März 2025, um 20.15 Uhr auf Sat.1

Sonntag, 16. März 2025, um 15.05 Uhr auf sixx

Wann läuft die nächste Folge von „Das große Promibacken“ 2025?

Die nächste Episode läuft am Mittwoch, den 19. März 2025, um 20.15 Uhr in Sat.1 und steht bereits eine Woche vorher auf JoynPlus+ zur Verfügung. Laut den Sendeterminen läuft die Show wöchentlich bis zum Finale am 9. April 2025.