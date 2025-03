"Das große Promibacken" am 19. März 2025: Wer ist raus in Folge 5?

Seit dem 19. Februar 2025 backen wieder die Stars auf Sat.1. In der bereits 9. Staffel treten erneut zehn prominente Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker gegeneinander an, um den Goldenen Cupcake und damit den Sieg bei „Das große Promibacken“ 2025 mit nach Hause zu nehmen. Die neuen Folgen laufen jeden Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr. Nach jeder Ausgabe muss dann ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin die Schürze an den Nagel hängen und die Sendung verlassen.

Kurz vor dem Halbfinale hält die Sendung noch einmal Überraschungen bereit. Wen hat es in der fünften Folge von „Das große Promibacken“ erwischt? Wer am 19. März 2025 die Show verlassen musste und weitere nützliche Informationen zur Sendung finden Sie hier.

"Das große Promibacken" 2025: Wer ist rausgeflogen am 19. März 2025?

Die fünfte Episode von „Das große Promibacken“ startete gleich mit einem Schock. Bruce Darnell verkündete, dass seine Schnittverletzung aus der vorherigen Folge schlimmer ist als gedacht. Sein Arzt hat ihm geraten den Finger zu schonen, deshalb beschloss der Entertainer die Sendung aus gesundheitlichen Gründern zu verlassen.

Da in der vierten Folge kein Promi die Sendung verlassen hat, war allen klar, dass trotz Bruce seines Ausstiegs ein weiterer Kandidat oder eine weitere Kandidatin die Show verlassen musste. Gegen aller Erwartungen traf es in der fünften Folge schließlich die Welttorhüterin Nadine Angerer. Obwohl Nadine zuvor als beste Bäckerin die Episode verließ, lief es dieses Mal gar nicht gut. In der technischen Prüfung schaffte die Torhüterin mit Mühen gerade einmal den vorletzten Platz und bei der Eigenkreation gab es eine Anhäufung von Fehlern, welche die Juroren einfach nicht übersehen konnten. Damit erreichte die Torhüterin gerade einmal 33,5 Punkte und musste nicht nur ihre rote Schürze aufgeben, sondern auch den Traum vom goldenen Cupcake.

"Das große Promibacken" 2025: Wer ist raus?

Bereits die Hälfte der prominenten Bäcker und Bäckerinnen haben die Chance verpasst, den goldenen Cupcake zu gewinnen. Hier sehen Sie, wer die Sendung bereits verlassen musste:

Ella Endlich (40), Sängerin: raus in Folge 1

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian: raus in Folge 2

Steffen Groth(50), Schauspieler: raus in Folge 3

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer: freiwilliger Ausstieg in Folge 5

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin: raus in Folge 5

Welche Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2025 weiter dabei?

Für fünf Kandidatinnen und Kandidaten ist der Traum prominenter Hobbybäcker des Jahres 2025 zu werden noch zum Greifen nah. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch im Rennen um den Titel:

Amira Aly (32), Moderatorin

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister

Manuela Wisbeck (41), Schauspielerin

Senna Gammour (45), Sängerin

Vincent Gross (28), Schlagerstar

"Das große Promibacken" 2025: Folge 5 von Staffel 9 als Wiederholung sehen

Sollten Sie die fünfte Folge von „Das große Promibacken“ verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Man kann die Episode auf zwei Wegen noch einmal ansehen. Zum einen steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zum Abruf bereit. Zum anderen gibt es mehrere Wiederholungen im linearen Fernsehprogramm:

Sixx : Samstag, 22. März 2025, 20.15 Uhr

Sat.1 : Sonntag, 23. März 2025, 15.05 Uhr

Wann läuft die nächste Folge von "Das große Promibacken" 2025?

Laut der Sendeterminen der 9. Staffel „Das große Promibacken“ läuft jeden Mittwoch eine neue Episode auf Sat.1. Demnach wird die sechste Folge am 26. März 2025 um 20.15 ausgestrahlt.