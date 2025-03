„Das große Promibacken“ am 26. März 2025: Wer ist raus in Folge 6?

Staffel 9 von „Das große Promibacken“ stellt die teilnehmenden Prominenten erneut vor anspruchsvolle Herausforderungen. Ob Biskuit-, Hefe- oder Mürbeteig – von den Kandidatinnen und Kandidaten wird mehr als nur Grundwissen erwartet. Kreativität und Präzision sind gefragt, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Zehn bekannte Persönlichkeiten sind in diesem Jahr angetreten, um sich den Titel zu sichern und den begehrten Goldenen Cupcake zu gewinnen. Seit dem 19. Februar 2025 liegen die Sendetermine von „Das große Promibacken“ 2025 immer mittwochs bei Sat.1. In jeder Folge muss eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer die Show verlassen. Auch in der sechsten Episode stand eine Entscheidung an. Wer in dieser Woche ausgeschieden ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 26. März 2025?

In der sechsten Folge von „Das Große Promibacken“ 2025 waren noch fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Wettbewerb. Nachdem Schlagersänger Vincent Gross in der vorherigen Woche mit seiner Leistung überzeugte und von der Jury zur Überraschung vieler als „Bäcker der Woche“ ausgezeichnet wurde, erlebte er nun einen Rückschlag. Der Sänger hatte in allen drei Backaufgaben Schwierigkeiten. Seine Schachbrett-Torte „Vincents Glanz und Gloria“ konnte geschmacklich und optisch nicht überzeugen. In der Technischen Prüfung geriet seine schwedische Mandeltorte zu knusprig, was ihm lediglich eine Platzierung im Mittelfeld einbrachte.

Bis dahin lieferte sich Gross ein enges Duell mit dem ehemaligen Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski. Doch in der finalen Aufgabe, bei der ein Madeleines-Turm gefordert war, konnte er die Jury nicht für sich gewinnen. Die Jury, bestehend aus Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt, kritisierten sowohl Geschmack als auch Optik seines Gebäcks. Mit insgesamt 33 Punkten lag Vincent Gross am Ende auf dem letzten Platz und musste die Show verlassen. Damit endet seine Reise bei „Das Große Promibacken“ 2025.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist raus?

Von den ursprünglich zehn Kandidatinnen und Kandidaten mussten bereits sechs Promis die Backshow verlassen. Diese Teilnehmer mussten bereits ihre Schürze ablegen:

Ella Endlich (40), Sängerin: raus in Folge 1

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian: raus in Folge 2

Steffen Groth (50), Schauspieler: raus in Folge 3

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer: freiwilliger Ausstieg in Folge 5

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin: raus in Folge 5

Vincent Gross (28), Schlagersänger: raus in Folge 6

Welche Kandidaten sind bei „Das große Promibacken“ 2025 weiter dabei?

Jede Woche schied bislang ein Teilnehmer bei „Das große Promibacken“ 2025 aus. Diese Kandidatinnen und Kandidaten konnten die Jury mit ihren Backkreationen in jeder Folge überzeugen und sind weiterhin im Wettbewerb:

Amira Aly (32), Moderatorin

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister

Manuela Wisbeck (41), Schauspielerin

Senna Gammour (45), Sängerin

„Das große Promibacken“ 2025: Folge 6 von Staffel 9 als Wiederholung sehen

Wer die sechste Folge von „Das große Promibacken“ 2025 am 26. März verpasst hat, kann sie nachträglich auf mehreren Wegen anschauen. Sixx zeigt die Wiederholung am Samstag, dem 29. März 2025, um 20.15 Uhr. Eine weitere Ausstrahlung folgt am 30. März 2025, um 15.05 Uhr bei Sat.1. Außerdem steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung.

Wann läuft die nächste Folge 7 von "Das große Promibacken" 2025?

Die Übertragung von „Das große Promibacken“ 2025 erfolgt weiterhin auf Sat.1. Laut dem Sender stehen in der neunten Staffel noch zwei Sendetermine aus, bevor der Sieger oder die Siegerin feststeht. Folge 7 wird am Mittwoch, dem 2. April 2025, um 20.15 Uhr auf Sat.1 gezeigt.