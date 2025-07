„Das große Promibacken“ am 2. April 2025: Wer ist raus in Folge 7?

In der neunten Staffel der Sat.1-Backshow „Das große Promibacken“ sind zu Beginn zehn prominente Hobbybäcker gegeneinander angetreten. Woche für Woche stellen sie ihr handwerkliches Geschick, ihre Kreativität und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis. Ziel ist es, in mehreren Backrunden die Jury mit anspruchsvollen Kreationen zu überzeugen – von kunstvollen Motivtorten bis hin zu raffinierten Gebäcken.

Seit dem 19. Februar 2025 wetteifern die Teilnehmer um den Titel „Deutschlands bester Promibäcker“. Jede Woche wird die beste Leistung mit dem „Goldenen Cupcake“ ausgezeichnet, während es für einen Kandidaten das Ende der Reise bedeutet. Zusätzlich winkt dem Gewinner der Staffel ein Preisgeld von 10.000 Euro für einen wohltätigen Zweck.

Am 2. April fand das Halbfinale von „Das große Promibacken“ 2025 statt. Doch für einen der verbliebenen Promis war es die letzte Folge. Wer ausgeschieden ist und welche Herausforderungen Folge 7 bereithielt, erfahren Sie hier.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 2. April 2025?

In Folge 7 von „Das große Promibacken“ 2025 hat es Piere Littbarski getroffen. Von Beginn an sorgte der Ex-Fußballprofi Piere in der neunten Staffel von „Das große Promibacken“ für unerwartete Überraschungen. Der ehemalige Weltmeister kämpfte sich bis ins Halbfinale vor und stellte damit sein Talent jenseits des Fußballplatzes unter Beweis.

Obwohl es am Ende nicht ganz für das Finale reichte, war Pierre Littbarski der erfolgreichste männliche Teilnehmer der Staffel. Besonders bemerkenswert: Vor Beginn der Show wurde ihm kaum zugetraut, so weit zu kommen. Dennoch überzeugte er die Jury von „Das große Promibacken“ 2025 mit geschmacklich ausgereiften Backkreationen.

Während seine Torten und Gebäcke regelmäßig Lob für ihren Geschmack erhielten, stellte die optische Gestaltung eine größere Herausforderung dar. Insbesondere beim Modellieren und Präsentieren seiner Werke zeigte sich, dass seine Stärken eher in anderen Bereichen liegen. Im Halbfinale führte dies zu Schwierigkeiten, insbesondere bei der Technischen Prüfung, wo er den letzten Platz belegte. Trotzdem ist Piere Littbarski der Beweis dafür, dass man auch abseits des gewohnten Spielfelds für Überraschungen sorgen kann.

„Das große Promibacken“ 2025: Wer ist raus?

Auf dem Weg zum großen Finale musste fast jede Woche ein Kandidat die Backshow verlassen. Für diese Promis ging die Reise bei „Das große Promibacken“ 2025 in den letzten Wochen bereits zu Ende:

Ella Endlich (40), Sängerin: raus in Folge 1

Maxi Gstettenbauer (36), Comedian: raus in Folge 2

Steffen Groth (50), Schauspieler: raus in Folge 3

Bruce Darnell (67), Model und Entertainer: freiwilliger Ausstieg in Folge 5

Nadine Angerer (46), ehemalige Torhüterin: raus in Folge 5

Vincent Gross (28), Schlagersänger: raus in Folge 6

Pierre Littbarski (64), Fußball-Weltmeister : raus in Folge 7

Welche Kandidaten sind bei „Das große Promibacken“ 2025 weiter dabei?

Drei der vier Halbfinalisten haben sich für das Finale von „Das große Promibacken“ 2025 qualifiziert. Amira Aly, Manuela Wisbeck und Senna Gammour werden in der kommenden Woche um den Titel backen. Besonders Senna Gammour konnte in der siebten Woche mit ihrer aufwendig gestalteten Motivtorte „Sternenschein im Universum“ die Jury überzeugen. Nach gelungenen Kreationen in den ersten beiden Aufgaben – einer kreativen Variante der Crème Brûlée sowie der technischen Prüfung mit Blätterteig-Blumen – sicherte sie sich mit 48 Punkten den Wochensieg. Damit erhielt Senna die rote Schürze.

Das sind die Finalistinnen von „Das große Promibacken“ 2025 im Überblick:

Amira Aly (32), Moderatorin

Manuela Wisbeck (41), Schauspielerin

Senna Gammour (45), Sängerin

„Das große Promibacken“ 2025: Folge 7 von Staffel 9 als Wiederholung sehen

Zuschauer, die die siebte Episode von „Das große Promibacken“ am 2. April 2025 verpasst haben, können diese auch nachträglich sehen. Sixx strahlt die Wiederholung am 5. April um 20.15 Uhr aus, während Sat.1 die Folge am 6. April um 15.05 Uhr erneut zeigt. Alternativ steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zum Abruf bereit.

Wann läuft das Finale von "Das große Promibacken" 2025?

Die Übertragung von „Das große Promibacken“ 2025 bleibt weiterhin auf Sat.1. Laut dem Sendeplan der Backshow wird das Finale am Mittwoch, den 9. April 2025, um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.