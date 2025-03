"Das große Promibacken" 2025: Das ist die Jury in Staffel 9

Seit dem 19. Februar 2025 läuft "Das große Promibacken" mit Staffel 9 wieder im deutschen Fernsehen bei SAT.1. In den verschiedenen Wettbewerbsrunden müssen die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten die Jury von ihren Backkünsten überzeugen. Denn alle zehn Teilnehmer, die in dieser Staffel mit dabei sind, wollen den Sieg nach Hause holen, ebenso wie den goldenen Cupcake und die 10.000 Euro Preisgeld, die üblicherweise für einen guten Zweck gespendet werden.

Im Laufe der Sendetermine von "Das große Promibacken" 2025 müssen die Promis anspruchsvolle Backaufgaben meistern. Dazu zählen beispielsweise Klassiker wie Gugelhupf und Rüblikuchen, aber auch Bananenbrot und ausgefallene Motivtorten sind gefragt. Sie möchten wissen, wer in der Jury sitzt und die Backkünste der Kandidaten von Staffel 9 von "Das große Promibacken" bewertet? Wir verraten es Ihnen. Hier in unserem Artikel stellen wir Ihnen die beiden Juroren vor.

Jury bei "Das große Promibacken" 2025: Juroren in Staffel 9

Es sind insgesamt zwei Juroren, die die Kandidaten in Staffel 9 von "Das große Promibacken" 2025 von ihren Fähigkeiten als Hobbybäcker überzeugen müssen. Damit niemand unter den Teilnehmern bei der technischen Prüfung auf irgendeine Art und Weise bevorzugt werden kann oder die Jury weiß, welches Backkunstwerk von wem ist, verkosten sie die Kuchen und Torten blind. Bei den anderen Aufgaben ist dann aber Kreativität gefragt. Da das Auge ja bekanntlich mitisst, wird viel Wert auf Dekoration gelegt.

Hier möchten wir Ihnen nun die beiden Juroren des Backwettkampfes genauer vorstellen:

Bettina Schliephake-Burchardt in der Jury von "Das große Promibacken" 2025

Icon Vergrößern Bettina Schliephake-Burchardt Foto: SAT.1 / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Bettina Schliephake-Burchardt Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Die 53-jährige Bettina Schliephake-Burchardt hat sich als Deutschlands bekannteste Motivtorten-Gestalterin einen Namen gemacht. Sie ist selbstständige Konditormeisterin, die mit ihren Backkünsten sowohl national als auch international schon den ein oder anderen Preis gewonnen hat. Frau Schliephake-Burchardt gründete 1993 „Betty‘s Sugar Dreams“ und gehört zu den Pionieren, die Tortendekos im englisch-amerikanischen Stil in Deutschland etabliert haben.

Christian Hümbs in der Jury von "Das große Promibacken" 2025

Icon Vergrößern Christian Hümbs Foto: SAT.1 / Claudius Pflug Icon Schließen Schließen Christian Hümbs Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Der 43-jährige Christian Hümbs ist mehrfach Patissier des Jahres geworden. Seit dem Jahr 2019 ist er Chef-Patissier im Züricher Hotel The Dolder Grand. Auch seine weitere Karriere kann sich sehen lassen. Er hat nicht nur im "Haerlin" in Hamburg und im "La Mer" auf der Insel Sylt gearbeitet, sondern auch schon im Bayerischen Hof in der Landeshauptstadt München. Mit Gemüse im Dessert und Crunch kann man den Bäcker von sich überzeugen.

Übrigens: Enie van de Meiklokjes führt als Moderatorin durch "Das große Promibacken" 2025.

Gewinner der letzten Staffeln von "Das große Promibacken"

Die Backsendung "Das große Promibacken" gibt es nun schon seit dem Jahr 2016. Hier sehen Sie einmal die Gewinnerinnen und Gewinner der vergangenen Sendungen im Überblick:

2016: Jochen Bendel

2016 (Osterspecial): Sonya Kraus

2017: Janine Kunz

2018: Sarah Engels

2019: Evi Sachenbacher-Stehle

2020: Rebecca Mir

2021: Franziska Knuppe

2022: Sarah Harrison

2023: Kai Schuman

2024: Madita van Hülsen

Die Übertragung von "Das große Promibacken" 2025 läuft über Sat.1 und Joyn.