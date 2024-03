"Das große Promibacken - Osterspezial" 2024: Kandidaten und Übertragung

"Das große Promibacken - Osterspezial" läuft am Mittwoch im TV und Stream. Alle Infos rund um Termin, Kandidaten, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

Ostern steht vor der Tür und wer sich schon im Vorfeld auf das Fest einstimmen möchte, hat am Mittwoch Gelegenheit dazu: Anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage zeigt der Sender SAT.1 eine Spezialausgabe von "Das große Promibacken". Kürzlich endete die achte Staffel der beliebten Back-Show mit dem großen Finale, das Kandidatin Madita van Hülsen für sich entscheiden konnte.

Mit dem Osterspezial 2024 gibt es nun eine Sonderausgabe, auf die sich alle Fans der Back-Show freuen können. Wann läuft " Das große Promibacken - Osterspezial" im TV und Stream? Wer sind die Kandidaten und wie sieht es mit möglichen Wiederholungsterminen aus? Alle wichtigen Infos rund um das Osterspezial 2024 gibt es hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Das große Promibacken - Osterspezial": Der Termin

Wie bereits erwähnt, läuft das Osterspezial 2024 bereits an diesem Mittwoch, dem 27. März auf SAT.1. Los geht es pünktlich um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich die Sonderausgabe schon jetzt vorzeitig auf Joyn ansehen. Dort steht die aktuellste Folge der Sendung in der Regel immer sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Die Übertragung vom Osterspezial 2024 im TV und Stream

Da das Osterspezial 2024 im SAT.1 ausgestrahlt wird, gibt es die Sonderausgabe der Back-Show kostenlos im linearen TV zu sehen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Sendung online im Stream und somit ganz gemütlich am Handy oder Laptop zu verfolgen. Auf den Live-Stream des Senders können Sie ebenfalls über Joyn zugreifen.

Gibt es eine Wiederholung von "Das große Promibacken - Osterspezial"?

Falls Sie am Mittwochabend verhindert sein sollten, haben wir gute Nachrichten für Sie: Es gibt gleich drei Wiederholungstermine für das Osterspezial 2024. Diese haben wir hier einmal zusammengefasst:

Donnerstag, 28. März um 0 Uhr auf SAT.1

Samstag, 30. März um 20.15 Uhr auf Sixx

Sonntag, 31. März um 16.15 Uhr auf SAT.1

Darüber hinaus steht die Sonderausgabe von "Das große Promibacken" auch nach der TV-Ausstrahlung auf Joyn zur Verfügung und kann dort im Nachgang kostenlos und in voller Länge angeschaut werden.

Das sind die Kandidaten beim Osterspezial 2024

Beim Osterspezial 2024 treten je drei prominente Back-Neulinge mit einem erfahrenen Hobbybäcker an ihrer Seite gegeneinander an. Somit gibt es drei Zweierteams, die sich aus diesen Promis zusammensetzen:

Team Sport

Thomas Häßler , Fußballtrainer

, Fußballtrainer Sabrina Mockenhaupt , Langstreckläuferin

Team Musik

Sarah Engels , Sängerin

, Sängerin Eloy de Jong , Sänger/Moderator

Team Comedy

Lisa Feller , Schauspielerin

, Schauspielerin Bürger Lars Dietrich , Entertainer

Darum geht es bei "Das große Promibacken - Osterspezial"

Unter den strengen Augen von Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt und dem mehrfach als "Patissier des Jahres" ausgezeichneten Christian Hümbs backen die Teams in drei verschiedenen Oster-Challenges um den Sieg. Die Gewinner bekommen den Goldenen Cupcake sowie eine Prämie von 10.000 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl. Was genau die Kandidaten backen müssen, ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass sich Thomas Häßler ohne jegliche Vorerfahrung als Bäcker an Windbeuteln versucht. Die Moderation des Osterspezials 2024 übernimmt derweil wie immer Enie van de Meiklokjes.