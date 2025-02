„Das Quadrell“ zur Bundestagswahl 2025: Wann ist der Sendetermin und wo läuft die TV-Debatte?

Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl 2025 statt, bei der die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands über die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestages entscheiden. Im Vorfeld dieser Wahl organisieren verschiedene Medienhäuser TV-Duelle und -Debatten, um den Wählerinnen und Wählern die Positionen der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten näherzubringen. Eine besondere TV-Debatte wird dabei wohl das „Quadrell“, eine vom Sender RTL initiierte Viererrunde.

„Das Quadrell“ zur Bundestagswahl 2025: Sendetermin und Teilnehmer

„Das Quadrell“ ist nicht nur das einzige TV-Duell der vier Kanzlerkandidaten, sondern auch ein Novum in der deutschen Fernsehgeschichte. Ein Vierer-Duell dieser Art gab es vor einer Bundestagswahl noch nie – üblicherweise treten in solchen Debatten nur zwei Spitzenpolitiker gegeneinander an. Am Sonntag, dem 16. Februar 2025, treffen um 20.15 Uhr die Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten der laut Umfragen vier stärksten Parteien aufeinander:

Olaf Scholz (SPD), der amtierende Bundeskanzler

Friedrich Merz (CDU/CSU), Kanzlerkandidat der Union

Alice Weidel (AfD), Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Kanzlerkandidat der Grünen

Moderiert wird die Diskussion von Pinar Atalay und Günther Jauch. Bereits vor dem „Quadrell“ stellen sich Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) ab 19 Uhr auf RTL den Fragen von Roberta Bieling und Nikolaus Blome.

Im Anschluss, ab 22.15 Uhr, analysiert Frauke Ludowig in „Wer war am besten? Der Talk zum „Quadrell“ gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie prominenten Gästen die Aussagen der Kandidierenden und präsentiert erste repräsentative Umfrageergebnisse des Instituts forsa. Diese werden während der Debatte erhoben und sollen zeigen, wer die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten überzeugt hat.

„Das Quadrell“: Übertragung heute live im TV und Stream - Wo läuft das TV-Duell?

Das „Quadrell“ wird zeitgleich auf den Sendern RTL und n-tv ausgestrahlt. Somit ist es kostenfrei im TV zu sehen. Zudem steht ein Live-Stream auf der Website des stern zur Verfügung. Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ansehen möchten, bietet RTL die Möglichkeit, das „Quadrell“ in der Mediathek auf RTL+ abzurufen.

Die Übertragung zum TV-Duell zwischen Scholz, Merz, Habeck und Weidel gestaltet sich also folgendermaßen:

Datum: Sonntag, 16. Februar 2025

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Übertragung im Free-TV: RTL , n-tv

Übertragung im Live-Stream: stern

Neben dem „Quadrell“ gibt es weitere TV-Debatten. So treffen Olaf Scholz und Friedrich Merz in mehreren Formaten direkt aufeinander. Zudem sind Diskussionen mit anderen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten vorgesehen.

„Das Quadrell - Kampf ums Kanzleramt“: Die vier Kanzlerkandidaten im Überblick

Olaf Scholz (SPD):

Als amtierender Bundeskanzler tritt Scholz erneut an, um seine Politik fortzusetzen und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands in die nächste Legislaturperiode zu führen.

Friedrich Merz (CDU/CSU):

Der Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands kandidiert für das Kanzleramt und setzt auf wirtschaftliche Kompetenz sowie konservative Werte.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen):

Der Bundesvorsitzende der Grünen legt seinen Schwerpunkt auf Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Wirtschaftspolitik.

Alice Weidel (AfD):

Die Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland im Bundestag strebt mit ihrer Partei eine stärkere Präsenz in der Bundespolitik an und fokussiert sich auf Themen wie Migration und innere Sicherheit.

Infos zur Wahl: Was müssen Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl 2025 beachten?

Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigte sollten ihre Wahlbenachrichtigung sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Für diejenigen, die am Wahltag verhindert sind, besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Die entsprechenden Unterlagen können bei den zuständigen Gemeindebehörden beantragt werden. Es ist ratsam, dies frühzeitig zu tun, um sicherzustellen, dass die Stimme rechtzeitig eingeht.