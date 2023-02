Das "RTL Turmspringen" 2023: Alles über Teilnehmer und Übertragung

Das "RTL Turmspringen" geht 2023 in die nächste Runde: Alle Infos zu live Übertragung und Wiederholung, sowie über Teilnehmer und Moderatoren finden Sie hier

Das " RTL Turmspringen" geht heute am 10. Februar 2023 in die nächste Runde. Ein weiteres Mal trauen sich 20 prominente Kandidaten in schwindelerregende Höhen, ganz ohne Furcht vor dem Sprung ins kalte Nass. Auch dieses Jahr sind interessante Kandidaten dabei - und altbekannte Gesichter finden sich unter den Moderatoren.

Möchten Sie erfahren, welche prominenten Teilnehmer dieses Jahr dabei sind und wie die Übertragung abläuft? Alle Informationen zu den Teilnehmern und Sendezeiten finden Sie hier.

Das "RTL Turmspringen" 2023: Das sind die Sendetermine

Nachdem das "RTL Turmspringen" bereits am 3. Juni 2022 an den Start ging und mit Rund 2,1 Millionen Zuschauern ein großer Erfolg war, soll es jetzt heute, am 10. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf dem Sender RTL eine zweite Folge geben. Weitere Sendetermine sind aktuell noch nicht bekannt.

Das "RTL Turmspringen" 2023: Übertragung im TV oder Stream

Das "RTL Turmspringen" läuft heute, am 10. Februar, um 20.15 Uhr live im TV bei RTL sowie online im Live-Stream beim hauseigenen Streaming-Dienst RTL+. Um den Stream dort abrufen zu können, wird ein Premium-Abo benötigt, das mindestens 4,99 Euro pro Monat kostet.

Teilnehmer beim "RTL Turmspringen" 2023: Welche Promis sind dabei?

Wer die ersten Kandidaten beim "RTL Turmspringen" sind, hat RTL bereits vorab bekannt gegeben: Auch im Jahr 2023 sind einige dem TV sehr vertraute Gesichter dabei.

Ein weiterer prominenter Teilnehmer ist René Casselly, der 2021 "Ninja Warrior Germany" und 2022 die 15. Staffel von "Let's Dance" gewann.

Die YouTuberin und Transgender-Influrencerin Joelina Mennen, die zuvor auch im " Dschungelcamp" 2023 zu sehen war, tritt beim "RTL Turmspringen" 2023 an. Sie war schon in der ersten Ausgabe 2022 dabei und belegte überraschend Platz zwei in der Kategorie Einzelspringen.

Alle Stars treten beim "RTL Turmspringen" sowohl im Einzelwettbewerb als auch im Synchronwettbewerb gegeneinander an, als Einzelkämpfer oder im Team. Zuvor wird hart für den Sieg gemeinsam mit Coaches trainiert - alles auf Kamera festgehalten. Das sind alle Teilnehmer im Überblick:

Adriano Salvaggio

Arleen Schüßler

Calvin Kleinen

Céline Denefleh

Fabian Hambüchen

Irina Schlauch

Janique Johnson

Jolina Mennen

Kevin Kuske

Laura Dahm

Lucy Diakovska

Nadja Benaissa

René Casselly

Samira Klampf

Serkan Yavuz

Simon Brunner

Thomas Drechsel

Timur Ülker

Tobias Wegener

Vanessa Mariposa

Die Moderatoren beim "RTL Turmspringen" 2023

Das "RTL Turmspringen" wird auch 2023 von dem Trio bestehend aus Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann moderiert, die bereits aus der Sendung "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" bekannt sind. Raab TV produziert das "RTL Turmspringen" auch im Jahr 2023.

Jan Köppen : Moderierte auch das Dschungelcamp 2023.

: Moderierte auch das 2023. Laura Wontorra : Moderiert aktuell die finale Staffel von DSDS .

: Moderiert aktuell die finale Staffel von . Frank Buschmann : War 2022 als Kommentator bei der Basketball-Europameisterschaft tätig.

Das "RTL Turmspringen" 2023 in der Wiederholung

Ob und wann es eine Wiederholung des "RTL Turmspringen" im TV geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Sie können sich die ganze Folge allerdings auf RTL+ ansehen. Ein Premium-Abo kostet 4,99 Euro pro Monat, ein Premium-Max-Abo 9,99 Euro pro Monat. Beide Abonnements können 30 Tage kostenlos getestet werden