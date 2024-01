Das "RTL Turmspringen" 2024: Teilnehmer und Übertragung heute

Auch 2024 läuft wieder das "RTL Turmspringen": Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream, sowie über die Kandidaten und Moderatoren finden Sie hier.

Heute am 12. Januar 2024 findet die neueste Ausgabe vom " RTL Turmspringen" statt, bei der sich 22 prominente Persönlichkeiten am Freitagabend ohne Furcht vor dem Sprung ins kalte Nass in große Höhen wagen. Darunter sind Rückkehrer wie Ex-Fußballer und Dschungelcamp-Liebling Thorsten Legat oder Zirkus-Artist René Casselly, welche beide im letzten Jahr aufgrund von Verletzungen ausschieden. Die Moderatoren der Show sind altbekannte Gesichter.

Möchten Sie erfahren, welche prominenten Kandidaten dieses Jahr antreten? Alle Informationen zu den Teilnehmern, der Übertragung und der Sendezeit finden Sie hier im Artikel.

"RTL Turmspringen" 2024: Wann ist der Sendetermin?

Die erste Ausgabe des "RTL Turmspringen" im Sommer 2022 verzeichnete einen großen Erfolg mit etwa 2,1 Millionen Zuschauern, was zu einer Fortsetzung im Jahr 2023 führte. Die diesjährige Ausgabe markiert bereits die dritte Runde der Show auf RTL, die um 20.15 Uhr zur Primetime ausgestrahlt wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das "RTL Turmspringen" 2024: Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung vom "Turmspringen" am 12. Januar um 20.15 Uhr ist sowohl im Fernsehen auf RTL als auch online im Live-Stream auf dem hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. Der Zugriff auf den Stream erfordert aber ein Abo.

Teilnehmer beim "RTL Turmspringen" 2023: Welche Promis sind dabei?

Die Teilnehmerliste für das "RTL Turmspringen" 2024 ist bereits natürlich vor der Show am Freitag, den 12. Januar 2024, bekannt. Dieses Jahr springen statt 20 nun 22 mutige Stars wortwörtlich ins kalte Wasser.

Letztes Jahr konnte sich der ehemalige Turner und Olympia-Sieger Fabian Hambüchen durchsetzen. Als Titelverteidiger ist dieser auch 2024 wieder mit dabei und wird als Favorit mit in den Promi-Wettbewerb gehen. Konkurrenz bekommt er von Ex-Kunstturner Philipp Boy, welcher auch eine gesunde Portion Körperbeherrschung mitbingen dürfte. Ebenfalls sind aber auch Reality-Stars wie Ex-Bachelor Paul Janke oder Aurelia Lamprecht am Start. Im Vergleich zum Vorjahr treten nicht alle Stars sowohl im Einzel- als auch im Synchronwettbewerb an.

Doch wer traut sich sonst noch bis auf den 10-Meter-Turm bei RTL? Das sind alle Teilnehmer im Überblick:

Diese Stars stellen sich der Herausforderung im Einzel:

Zico Banach (Reality-Star)

Philipp Boy (ehemaliger Kunstturner)

(ehemaliger Kunstturner) René Casselly (Zirkus-Artist)

(Zirkus-Artist) Marco Cerullo (Model & Reality-Star)

(Model & Reality-Star) Sam Dylan (Reality-Star)

(Reality-Star) Zoe Lätizia Flindris (Model)

(Model) Fabian Hambüchen (ehemaliger Kunstturner)

(ehemaliger Kunstturner) Paul Janke (Reality-Star)

(Reality-Star) Aurelia Lamprecht (Influencerin & Reality-Star)

(Influencerin & Reality-Star) Valentin Lusin ("Let’s Dance")

Diese Promis treten gemeinsam als Paar im Synchronspringen an:

Valea Scalabrino und Ben Heinrich (Team "Unter uns")

(Team "Unter uns") Ada Theilken und Benni Grams (Team "Ninja Warrior")

(Team "Ninja Warrior") Thorsten Legat und Sohn Nico (Team Vater und Sohn)

und Sohn Nico (Team Vater und Sohn) Kim Hnizdo und Jacky Wruck (Team " GNTM ")

und (Team " ") Mariia Maksina und Valentin Lusin (Team "Let’s Dance")

(Team "Let’s Dance") Zico Banach und Paco Herb (Team Reality-Stars)

(Team Reality-Stars) Vanessa und Jenny Grassl (Team " Love Island ")

Die Leistungen der prominenten Teilnehmer werden von einer Jury aus fünf Wertungsrichtern bewertet, wobei die Schwierigkeit des Sprungs, die sich aus der Art des Sprungs und der Höhe des Sprungbretts ergibt, ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt.

Wer kann im Einzelspringen und wer als Paar die Punktrichter vor Ort mit seinem Sprung dieses Jahr überzeugen?

Die Moderatoren beim "RTL Turmspringen" 2024

Die Moderatoren der Show sind das bekannte Trio aus Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Raab TV produzierte das "RTL Turmspringen" auch im Jahr 2024, ehemals fand dies auch jahrelang auf ProSieben, Stefan Raabs Heimatsender, statt.

Jan Köppen : Er moderiert auch das Dschungelcamp 2024 und Ninja Warrior Germany .

: Er moderiert auch das 2024 und Ninja Warrior . Laura Wontorra : Sie moderiert verschiedene Unterhaltungsshows und Sportsendungen.

: Sie moderiert verschiedene Unterhaltungsshows und Sportsendungen. Frank Buschmann : "Buschi" ist als Kommentator im Sport von Fußball über Basketball bis zu Football tätig. Auch aus TV-Shows ist er seit Jahrzehnten den meisten Zuschauern bekannt.

Gibt es vom "RTL Turmspringen" 2024 eine Wiederholung?

Informationen über eine mögliche Wiederholung der TV-Show im Fernsehen gibt es nicht, aber die komplette Folge kann zumindest auf RTL+ nach der Ausstrahlung abgerufen werden. Das ist bei dem Streaming-Anbieter in der Regel bis zu 30 Tage nach der Erstausstrahlung kostenlos möglich. Danach benötigt man ein Premium-Abo, das ab 6,99 Euro pro Monat zu haben ist.