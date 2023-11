"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Claudia Obert und Max Suhr sind bereits raus

Bei Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 sind Claudia Obert und Max Suhr eines von acht Promi-Paaren. Wir stellen Ihnen die beiden im Porträt vor.

Claudia Obert und Max Suhr sind eines der acht Promi-Paare bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023. In einer beengten Unterkunft ziehen die 16 Promis in eine gemeinsame Wohngemeinschaft, ohne das Privileg eines eigenen Raumes oder Bettes erfahren zu dürfen.

Reibung erzeugt Wärme! Ganz nach diesem Motto werden die jeweiligen Beziehungen zahlreichen Strapazen sowie Turbulenzen ausgesetzt und somit einer harten Probe unterzogen. Neben dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für das Siegerpärchen wird sich somit ebenfalls herausstellen, welche Partnerschaft den Bedingungen des Sommerhauses trotzt. Das soll aber kein Problem für Claudia Obert und Max Suhr sein. Wir stellen Ihnen die beiden in einem Porträt an dieser Stelle vor. Für die beiden ist "Das Sommerhaus der Stars" bereits beendet.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Das ist die Selfmade-Millionärin Claudia Obert

Die 61-Jährige muss in ihrem Berufsleben wohl niemandem mehr etwas beweisen. Mit einem gegründeten Label für bezahlbare Luxus-Mode wurde Claudia Obert zur Selfmade-Millionärin. Heute ist sie Besitzerin von zwei "Luxus Clever"-Läden in Hamburg und Berlin.

Claudia Obert hat eine Vorliebe für Champagner und macht keinen Hehl aus ihrer schrillen Art. Durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel von "Promi Big Brother" wurde sie einem breiteren Publikum bekannt. Auch bei Sendungen wie "Promis unter Palmen" oder "Kampf der Realitystars" war sie zu sehen. Nun ist sie Bestandteil des Sommerhauses zusammen mit ihrem Freund Max Suhr, den sie im Sommer des vergangenen Jahres in einer Hamburger Bar kennenlernte. "Das Sommerhaus der Stars" sieht sie, ebenso wie ihr Freund, als Erholung von ihrem sonst stressigen Geschäftsleben in Hamburg.

Max Suhr bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Alltag findet er unsexy

Der Hamburger Max Suhr ist ein klein wenig jünger als seine Partnerin: 36 Jahre trennen den 25-Jährigen von Claudia Obert. Wie RTL berichtet, schätzt er besonders ihre starke Persönlichkeit sowie ihr loses Mundwerk: Zusammengefasst also, dass sie eine Powerfrau ist. Ebenso wie Claudia Obert ist er Unternehmer und somit selbstständig. Bereits während seines Studium arbeitete er als Webdesigner. Seine Eltern haben mit dem Altersunterschied keine Probleme. Sie haben Claudia Obert herzlich aufgenommen.

Zusammenziehen ist jedoch für das Pärchen im Moment keine Option. Für Max Suhr ist der gewöhnliche Alltag nämlich "unsexy" und diesen gilt es zu vermeiden. Aus diesem Grund freut sich der Hamburger auch, zusammen mit seiner Freundin nun in "Das Sommerhaus der Stars" zu ziehen.

Das Paar Claudia Obert und Max Suhr bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Liebe, die unter die Haut geht

Auf ihre Altersdifferenz werden die beiden des Öfteren angesprochen. Doch ganz nach dem Motto "Das Alter ist nur eine Zahl" steht das Paar über jegliche Bemerkungen. Scherzhaft verrät Claudia Obert im RTL-Interview, sie sei lieber mit ihrem Sohn als mit ihrem Vater unterwegs. Auch Jungspund Max Suhr blendet den Altersunterschied komplett aus.

Beide genießen ihre Zeit zusammen. Dabei gab Max Suhr seiner Partnerin einen ganz besonderen Liebesbeweis. Seine Waden zieren zwei Tattoos. Auf einer der Kosename, den Claudia Obert ihm gibt: "Maxmaus". Auf der anderen den Kosenamen für sie: "Spicy Señorita". Nach nun über einem Jahr Beziehung sind die beiden fest davon überzeugt, das heißeste Paar Deutschlands zu sein.