"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Edith und Eric Stehfest verloren die Exit-Challenge in Folge 5

In der neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 waren Edith und Eric Stehfest dabei. Wir stellen Ihnen das Ehepaar hier im Porträt näher vor.

Seit September geht es weiter: RTL bringt Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars" auf die Monitore seiner Zuschauer. Zunächst jeden Dienstag (später im Verlauf der Staffel sowohl dienstags als auch mittwochs) präsentiert der Sender das aktuelle Geschehen aus seiner Promi-WG. Zu den Akteuren gehört das Schauspieler-Ehepaar Eric und Edith Stehfest. Wir stellen Ihnen die beiden "Sommerhaus" 2023 - Bewohner in diesem Porträt vor.

Eric Stehfest bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wir kennen ihn aus "GZSZ"

Eric Stehfest ist eine waschechte Rampensau - wenn Kameras und Schweinwerfer auf ihn gerichtet sind, fühlt er sich richtig gut. Wir kennen den Schauspieler vor allem aus der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - dort spielte er von 2014 bis 2019 die Rolle des Chris Lehmann. Doch "GZSZ" ist noch lange nicht alles: Stehfest besitzt ein eigenes Produktions-Unternehmen, mit dessen Kurzfilmen er um Aufmerksamkeit für die Themen "Sucht" und "Abhängigkeit" wirbt. Das ist kein Zufall - er selbst war jahrelang von Crystal Meth abhängig und hat das in seiner Autobiografie "9 Tage wach" aufgearbeitet. "Ohne meine Frau und die Kinder wäre ich rückfällig geworden", gestand er 2021 in einem Interview.

Neben "GZSZ" war Stehfest in weiteren TV-Formaten zu sehen - beispielsweise 2016 bei " Let's Dance", wo er gemeinsam mit seiner Profi-Partnerin Oana Nechiti auf Platz 4 landete. 2022 kämpfte er sich bei "Ninja Warrior" durch die Widrigkeiten des Parcours, und trotz eines besonders ausgeprägten Ego-Trips kehrte er bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" als Vize-Sieger aus dem Dschungelcamp zurück - auch das geschah 2022.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Edith Stehfest feiert Reality-TV-Premiere

Edith feiert beim "Sommerhaus" 2023 ihre Premiere im Reality-TV-Business. Die Sängerin und Schauspielerin hat gemeinsam mit ihrem Ehemann und Liebeskrieger Eric zwei Kinder. Auch ihre Vergangenheit ist nicht ohne Schatten. Edith machte, genau wie Eric, persönliche Erfahrungen mit Drogen - wie sie in einem Interview mit der Bild über ihr früheres Leben sagte: "Ich war stolz, wenn ich nicht vor, sondern nach dem Duschen eine Meth-Line gezogen habe. Ich bin mit 16 Jahren über Freunde an die Drogen gekommen, habe Speed, Ecstasy, Meth, MDMA genommen."

Auch abseits der Drogen hat die 28-Jährige schon schwere Zeiten durchleben müssen. Aufgrund eines Zufalls landete ein Video vor Gericht, in dem sie als 17-Jährige unter Einfluss von K.o-Tropfen missbraucht wurde. Der Täter war lange nach der Tat in ein Krankenhaus eingeliefert worden und hatte dabei einen USB-Stick mit dem Video in der Tasche. Über den Gerichtsprozess hatte 2020 auch der Stern berichtet. Wegen dieser und anderer Straftaten wurde der Täter zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Die "Liebeskrieger" Eric und Edith Stehfest

"Nimm dich in Acht, Sommerhaus – denn jetzt sind die Liebeskrieger los!" warnt RTL auf seiner Website. Eric und Edith Stehfest treten nämlich nicht nur in exzentrisch wirkenden Klamotten auf - Eric hat sich für seinen Trip in die Bocholter Promi-WG höchstpersönlich zum "Warrior of love" erklärt, der im Kampf um seine Holde alle Challenges und Hürden überwinden kann. Im Video auf der RTL-Website erklärt er, dass er und Edith trotz ihres mitunter etwa bizarr wirkenden Auftretens keine Aliens seien, sondern ganz normale Menschen. Sie könnten also völlig problemlos in einem Dorf auf einem Bauernhof leben, wo "Edith die Wand streicht und er die Kinder hütet, wie es Mann und Frau nun mal so machen". Soweit Eric Stehfest. Ediths auffälliges Gewand geht übrigens darauf zurück, dass sie bei ihrer Trauung aus offensichtlichen Gründen ein Umstandskleid trug und Eric sie damals "meine Regenbogenbraut" nannte. Nachgeholtes Hochzeitskleid also.

In Folge 5 war dann jedoch bereits Schluss für die beiden bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023. Trotz gegenteiliger Ankündigung gelang es Eric nicht, die Exit-Challenge gemeinsam mit seiner Frau zu überwinden und die beiden mussten sich Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu geschlagen geben.