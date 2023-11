"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Justine Dippl und Arben Zekic lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen

Justine Dippl und Arben Zekic sind als Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 mit dabei. Wir stellen Ihnen das Paar im Porträt genauer vor.

In der diesjährigen Ausgabe von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 steht erneut ein Preisgeld von 50.000 Euro auf dem Spiel. Die Sieger der Show dürfen dieses am Ende mit nach Hause nehmen. Acht Promi-Paare sind wieder dazu bereit, sich der Herausforderung zu stellen: Mit den anderen Pärchen müssen sie während der Dreharbeiten auskommen, wenn sie eine Chance auf das Preisgeld haben möchten. Die insgesamt 16 Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2023 treten wie üblich paarweise an. Unter diesen Teilnehmern befinden sich auch Justine Dippl und Arben Zekic.

Doch wer sind genau die beiden Personen, die in diesem Jahr in der Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen sein werden? Wir stellen Ihnen dieses prominente Paar hier in diesem Artikel vor.

Justine Dippl im Porträt: Mehr als nur Joey Heindles Ex-Frau

Justine Dippl, ehemals bekannt als Justine Heindle, hat mehr zu bieten als ihre Vergangenheit als Ex-Frau des ehemaligen Dschungelkönigs und Reality-TV-Lieblings Joey Heindle, wie RTL schreibt. Im Alter von 35 Jahren ist sie nicht nur eine erfahrene Friseurin, sondern auch ein Model und wurde sogar einst zur "Miss Norddeutschland" gekrönt. Doch ihr wichtigstes Kapitel in ihrem Leben sei mittlerweile ihre Rolle als stolze Mutter, wie sie bei RTL angibt.

Einem breiten Publikum wurde die 35-jährige Justine Dippl durch die Beziehung zu DSDS-Star Joey Heindle, mit dem sie 2014 in eine Beziehung begann. Allerdings zerbrach diese Ehe nur ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit und die beiden gaben 2018 ihre Scheidung bekannt. Danach führte sie zunächst eine Beziehung auf der spanischen Insel Mallorca, während ihr damaliger Freund Daniel auf der Insel arbeitete. Nach dem Ende der Beziehung kehrte Dippl nach Osnabrück zurück.

Im Jahr 2021 kreuzte das Schicksal ihre Wege mit Arben Zekic, ihrem heutigen Verlobten und Vater ihrer Tochter Jamilia. Die beiden trafen sich in einem Club und begannen ihre eigene Liebesgeschichte. Justine hat sich seit der Geburt ihrer Tochter im letzten Jahr (August 2022) komplett der Rolle als Vollzeitmutter gewidmet.

Arben Zekic: Busfahrer und Amateur-Fußballer taucht in die TV-Welt ein

Arben Zekic ist ein Mann, der seinen Weg im Leben beruflich eigentlich gefunden hatte, nun aber auch Teil der Unterhaltungsbranche wird. Der 28-jährige ist gelernter Anlagenmechaniker und absolvierte später eine Ausbildung zum Busfahrer, seinem derzeitigen Beruf. Darüber hinaus ist er als Amateur-Fußballer aktiv. Er spielt aktuell in der Kreisliga für den SV Eintracht Osnabrück.

Sein Leben nahm neue Wendungen, als er Justine Dippl im Jahr 2021 beim Feiern in einem Club traf. Für Arben war es nach eigenen Aussagen Liebe auf den ersten Blick, er eroberte Justines Herz im Sturm. Ihr erstes Date folgte gleich am nächsten Tag.

Justine Dippl und Arben Zekic als Paar: Heiratspläne trotz Beziehungpause

Justine Dippl und Arben Zekic bilden ein Paar, das gemeinsam bereits durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Ihre Beziehung begann im Juni 2021. Nur ein Jahr später verlobten sie sich, nachdem Arben seiner Justine einen romantischen Heiratsantrag auf dem Eiffelturm in Paris machte. Diese hatte ihm vorher zu Weihnachten Fußballtickets in Paris geschenkt. Das Glück der beiden wurde durch die Geburt ihrer Tochter Jamilia im August 2022 gekrönt. Obwohl ihre Hochzeit aufgrund der Schwangerschaft verschoben wurde, sind sie entschlossen, ihre Verbindung zu besiegeln und gemeinsam die Herausforderung im " Sommerhaus der Stars" zu meistern.

Auf der offiziellen Instagram-Seite zur Show stellen sich Justine und Arben außerdem bereits einigen interessanten Fragen, was Sie hier sehen können:

Sie sind sich sicher, dass sie jede Hürde überwinden können und freuen sich darauf, ihre Liebe vor der Kamera zu zeigen und danach endlich zu heiraten. Während Justine als Vollzeit-Mama für Jamilia da ist, arbeitet Arben als Busfahrer und sorgt für die Familie. Die Drei lebt zusammen bei Osnabrück. Ihr gemeinsames Motto lautet nach Angaben bei RTL im Interview: "Wir können alles ab und lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen!"