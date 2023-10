Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Diese Promis sind dabei

"Das Sommerhaus der Stars" geht auch 2023 in eine neue Runde. Wir haben alle Infos rund um die 16 Kandidaten und Promis, die dieses Jahr dabei sind.

Das " Sommerhaus der Stars" gehört mittlerweile zum festen Repertoire des deutschen Reality-TV. Das Prinzip ist schnell erklärt: Prominente Paare ziehen gemeinsam in eine Villa und müssen dort über mehrere Wochen gemeinsam leben. Gleichzeitig müssen sie sich in Spielen und Herausforderungen gegeneinander messen. Wer nach Ansicht seiner Mitbewohner stört, kann nominiert werden und muss das Domizil gegebenenfalls verlassen. Auf das Gewinnerpärchen wartet am Ende eine stattliche Summe von 50.000 Euro. Da ist Stress und Drama natürlich vorprogrammiert - böse Zungen würden sogar behaupten, das wäre gewünscht.

Wie die Atmosphäre im Sommerhaus aussieht, hängt natürlich auch stark davon ab, welche Prominenten eingeladen werden. Sie wollen wissen, welche Promis in diesem Jahr in das "Sommerhaus der Stars" eingezogen sind? Kein Problem, denn wir haben alle Informationen rund um die teilnehmenden Kandidaten.

'"Sommerhaus der Stars": Diese Kandidaten sind nicht mehr dabei

Claudia Obert und Max Suhr

Claudia Obert (61) soll mit ihrem 37 Jahre jüngeren Freund Max in das "Sommerhaus der Stars" 2023 einziehen. Die Beziehung ist noch recht frisch: Seit vergangenem August sind die beiden ein Paar und wollen sich jetzt direkt dem Stress-Test in der Zweck-WG stellen. Obert kennt man bereits aus verschiedenen Reality-Formaten wie "Kampf der Realitystars" oder "Big Brother". Zudem ist sie vor allem durch ihre Social Media Auftritte bekannt geworden. Am Ende von Folge 3 wurde das Paar allerdings rausgewählt.

Claudia Obert und Max Suhr nehmen bei "das Sommerhaus der Stars 2023" teil. Foto: RTL

Diese Promis sind noch im "Sommerhaus der Stars" 2023 dabei

Edith und Eric Stehfest

Das Schauspielerpaar lernte sich 2015 kennen und heiratete noch im selben Jahr. Auf der einen Seite sind die beiden Eltern von zwei Kindern, auf der anderen Seite führen sie eine offene Ehe. Das Paar sieht diese Art eine Ehe zu führen RTL zufolge als Gegenmittel für Eifersucht und Selbstzweifel.

Eric und Edith Stehfest sind dabei bei "das Sommerhaus der Stars" 2023. Foto: RTL

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich vor etwa einem Jahr in der Show " Are You The One – Reality Stars in Love" kennen. Deshalb ist das junge Paar auch bereits erfahren darin, gemeinsam an einer Sendung mitzumachen und als Paar vor der Kamera zu stehen.

Maurice Dziwak und Ricarda Raatz sind eines der acht Paare bei "das Sommerhaus der Stars" 2023. Foto: RTL

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) gehören zur Riege der hauptberuflichen Realitystars. Die beiden wurden durch die Sendung "Temptation Island VIP" ein Paar.

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu machen bei "das Sommerhaus der Stars" 2023 mit. Foto: RTL

Walentina Doronina und Can Kaplan

Walentina Doronina ist eine regelrechte Koryphäe auf dem Gebiet des Reality-TV, besonders in Dating-Sendungen. Sie war bereits bei "Ex on the Beach", "Are You The One" und "Promi Big Brother" dabei. Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2022 machte Can Kaplan Walentina einen Heiratsantrag. Ihre Liebe vor der Kamera zu zeigen, ist also definitiv kein Problem für die beiden.

Bei "das Sommerhaus der Stars" 2023 sind Walentina Doronina und Can Kaplan dabei. Foto: RTL

Tim Toupet und Carina Crone

Tim Toupet ist ein gefeierter Schlager-Star und lebt gemeinsam mit Carina Crone, die ebenfalls eine bekannte Schlagersängerin ist, auf Mallorca. Die beiden lernten sich in der RTL-Sendung "Schlager sucht Liebe" kennen. Vor der Teilnahme bei "das Sommerhaus der Stars" 2023 haben die beiden großen Respekt, denn sie wissen, dass jede Beziehung dort auf die Probe gestellt wird.

Tim Toupet und Carina Crone haben Respekt vor der Teilnahme bei "das Sommerhaus der Stars" 2023. Foto: RTL

Justine Dippl und Arben Zekic

Justine Dippl scheint auf den ersten Blick unbekannt zu sein, doch es hilft, wenn man einen Tipp bekommt: Sie ist die Ex-Frau von TV-Persönlichkeit Joey Heindle, der im Jahr 2013 mit nur 19 Jahren zum jüngsten Dschungelkönig überhaupt gekürt wurde. Inzwischen hat sie den Fußballer Arben Zekic zum Freund, mit dem sie ins "Sommerhaus der Stars" 2023 einzieht.

Justine Dippl und Arben Zekic nehmen bei "das Sommerhaus der Stars" 2023 teil. Foto: RTL

Pia Tillmann und Zico Banach

Das Soapstar-Pärchen ist aus erfolgreichen deutschen TV-Serien bekannt. Pia Tillmann spielte unter anderem bei "Berlin Tag & Nacht" und "Köln 50667" mit. Auch ihren Freund Zico Banach kennt man aus "Köln 50667" und Promiflash zufolge sind die beiden seit 2022 ein Paar. Zico hat außerdem bereits Erfahrung im Reality-TV: Er war bereits bei "Die Bachelorette" und bei "Bachelor in Paradise" dabei.