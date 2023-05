"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Sind diese Promis dabei?

"Das Sommerhaus der Stars" geht auch 2023 in eine neue Runde. Wir haben alle Infos rund um mögliche Kandidaten und Promis, die vermutlich dabei sind.

Das "Sommerhaus der Stars" gehört mittlerweile zum festen Repertoire des deutschen Reality-TV. Das Prinzip ist schnell erklärt: Prominente Paare ziehen gemeinsam in eine Villa und müssen dort über mehrere Wochen gemeinsam leben. Gleichzeitig müssen sie sich in Spielen und Herausforderungen gegeneinander messen. Wer nach Ansicht seiner Mitbewohner stört, kann nominiert werden und muss das Domizil gegebenenfalls verlassen. Auf das Gewinnerpärchen wartet am Ende eine stattliche Summe von 50.000 Euro. Da ist Stress und Drama natürlich vorprogrammiert - böse Zungen würden sogar behaupten, das wäre gewünscht.

Wie die Atmosphäre im Sommerhaus aussieht, hängt natürlich auch stark davon ab, welche Prominenten eingeladen werden. Deshalb ist es für alle Fans des Formats umso spannender zu erfahren, wer 2023 auf der Liste der Bewohner steht.

Sie wollen wissen, welche Promis in diesem Jahr voraussichtlich in das "Sommerhaus der Stars" einziehen? Kein Problem, denn wir haben alle Informationen rund um die möglichen und wahrscheinlichen Kandidaten.

"Sommerhaus der Stars" 2023 - Diese Promis sind wahrscheinlich dabei

Über die ersten Hinweise zu den Promis beim "Sommerhaus der Stars" 2023 haben wir bereits berichtet. Die Informationen zu den ersten potenziellen Bewohnern stammen von bild.de.

Verena Kehrt und Marc Terenzi

Von diesen beiden wird gemunkelt, dass sie ins "Sommerhaus der Stars" ziehen werden. Verena Kehrt (41) hatte erst Anfang des Jahres einen Ausflug in ein anderes Realityformat gemacht, denn sie war Teilnehmerin im "Dschungelcamp". Bekanntheit erlangte Kehrt ursprünglich vor allem als (Ex-)Freundin von Oliver Kahn. Terenzi (44) wurde in frühen Jahren vor allem als Sänger verschiedener Boybands bekannt. Inzwischen hat er sich durch seine Auftritte in Realitysendungen eine Art zweites Prominenz-Standbein aufgebaut. Seiner Verena hat Terenzi im Januar nach ihrem Ausscheiden aus dem Dschungelcamp einen Antrag gemacht - was die beiden natürlich auch auf Instagram dokumentiert haben:

Claudia Obert und Max

Claudia Obert (61) soll mit ihrem 37 Jahre jüngeren Freund Max in das "Sommerhaus der Stars" 2023 einziehen. Die Beziehung ist noch recht frisch: Seit vergangenem August sind die beiden ein Paar und wollen sich jetzt direkt dem Stress-Test in der Zweck-WG stellen. Obert kennt man bereits aus verschiedenen Reality-Formaten wie "Kampf der Realitystars" oder "Big Brother". Zudem ist sie vor allem durch ihre Social Media Auftritte bekannt geworden. Dort zeigt sie sich auch gemeinsam mit ihrem Partner.

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) gehören zur Riege der hauptberuflichen Realitystars. Die beiden wurden durch die Sendung "Temptation Island VIP" ein Paar. Auch diese beiden zeigen sich zu zweit auf den Sozialen Medien:

Dana Feist und Gigi Birofio

Und auch bei Dana Feist (26) und Gigi Birofio (23) wird gemunkelt, dass sie dieses Jahr ins "Sommerhaus der Stars" einziehen. Beide sind bereits erprobt im Reality-TV. Feist hat vorher schon Reality-TV Erfahrung bei Love Island gesammelt, während Birofio bereits im Dschungelcamp war. Wer möchte, kann sich auch hier ein Bild des Paares auf Instagram machen:

Das sind also die heißen Anwärter auf einen Platz im "Sommerhaus der Stars" 2023. Sobald es gesicherte Informationen zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gibt, ergänzen wir diese natürlich an diese Stelle.