"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Pia Tillmann und Zico Banach freuen sich auf Claudia Obert

Das Paar Pia Tillmann und Zico Banach ist bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 am Start. Wir stellen Ihnen beide Reality-Daily-Soap-Darsteller im Porträt vor.

Bald wird wieder für eine Menge Unterhaltung gesorgt werden. Insgesamt acht Promi-Paare ziehen im Rahmen der 8. Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" in ein gemeinsames Haus. Dabei will jedes Pärchen unter Beweis stellen, dass ihre Beziehung jeglichen Widerständen und Turbulenzen standhält. Doch die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten dürfen sich nicht allzu viel Luxus erhoffen. Vielmehr offenbart sich beim Sommerhaus der Stars die Tatsache, dass weder eigenes Bett, noch eigene Räume zur Verfügung stehen. Die beengte Situation kann daher schnell aufs Gemüt schlagen und die Beziehungen in Mitleidenschaft ziehen. Am Ende warten 50.000 Euro auf das Siegerpärchen. Beim Sommerhaus der Stars ist der Wettbewerb demnach dreigeteilt: Es geht um Geld, um den Siegertitel und nicht zuletzt um die eigene Beziehung.

Eines der acht Promi-Paare bei "Das Sommerhaus der Stars" sind Pia Tillmann und Zico Banach. Wir stellen Ihnen die beiden im Porträt vor.

"Das Sommerhaus der Stars": Das ist Schauspielerin, Model und Mama Pia Tillmann

Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ist Schauspielerin Pia Tillmann aus Reality-Daily-Soaps wie „Berlin Tag & Nacht“ oder „Köln 50667“ bekannt. Zu letzterer kehrte sie im Jahr 2020 nach sechs Jahren Pause zurück. Aber auch als Model trat die 37-Jährige bereits in Erscheinung.

Dazu kommt eine große Verantwortung: Zusammen mit ihrem Ex-Partner hat Pia Tillmann einen Sohn, der 2017 geboren wurde. Trotz ihrer Trennung im Jahre 2020 teilen sich beide die Verantwortung für das Kind. Seit Mitte 2022 ist sie nun in einer Beziehung mit ihrem Partner Zico Banach und vor kurzem verkündete Pia, schwanger zu sein.

Zico Banach bei "Das Sommerhaus der Stars": Er suchte die Liebe bereits bei "Die Bachelorette"

Zico Banach kommt eigentlich aus einem ganz anderen Metier: Der Sohn des früheren Bundesligaspielers Maurice Banach ist gelernter Veranstaltungskaufmann. Allerdings wurde er in diesem Beruf nicht wirklich glücklich, weshalb er einen Neustart wählte.

2021 war der 32-Jährige Kandidat bei "Die Bachelorette". Kurz vor dem Finale musste er jedoch seine Koffer packen. Im gleichen Jahr nahm er auch bei "Bachelor in Paradise" teil und sammelte so erste TV-Erfahrungen. Seit Anfang 2022 ist Zico Banach bei "Köln 50667" als "Carlo Janssen" zu sehen. Seine Verlobte in der Sendung, "Meike Weber", spielt - Überraschung - seine Partnerin Pia Tillmann.

Pia Tillmann und Zico Banach als Paar bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023: Sie lernten sich bei der Arbeit kennen

Wie die beiden gegenüber RTL verraten, haben sie sich an ihrem Arbeitsplatz bei "Köln 50667" ineinander verliebt. Seit über einem Jahr sind die beiden nun ein Paar und leben mittlerweile das Leben einer Patchwork-Family. Dazu gehören neben Pia Tillmanns Sohn auch drei Hunde, die das Paar auf Trab halten. Beide sind davon überzeugt, dass sie als Team wunderbar harmonieren. Einziges Manko ist die Kommunikation, die oftmals zu Missverständnissen führt.

Beide freuen sich bei "Das Sommerhaus der Stars" besonders auf eine Kandidatin: nämlich Claudia Obert. Im Video-Interview sagt Pia Tillmann sie habe zwar "voll einen am Helm", sie ist sich aber ziemlich sicher, dass man mit Claudia Obert eine Menge Spaß haben kann. Ähnlich sieht es auch Zico Banach.