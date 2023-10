"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Sendetermine von Staffel 8

"Das Sommerhaus der Stars" geht 2023 in die nächste Runde. Wer ist bei Staffel 8 dabei und wann ging es los? Alle Infos rund um die Sendezeiten gibt es hier.

Seit Juli 2016 läuft "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL. Fans der Sendung können sich freuen, denn im Jahr 2023 kommt Staffel 8. Wie sehen die Sendetermine der neuen Folgen aus? Alle Infos zur neuen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" haben wir hier für Sie.

"Das Sommerhaus der Stars" 2023: Wann war der Start von Staffel 8?

"Das Sommerhaus der Stars" 2023 ging gerade noch rechtzeitig an den Start, um seinem Namen gerecht zu werden. Seit dem 19. September sind die neuen Folgen zu sehen. Bis allerdings alle Episoden der neuen Staffel erschienen sind, ist die warme Jahreszeit bei uns längst vorbei.

"Das Sommerhaus der Stars" Staffel 8: Das sind die Sendetermine

In den vorangegangenen Staffel war es so, dass "Das Sommerhaus der Stars" gleich dreimal die Woche zu sehen war. Das ist nun in wenig anders, die Show startet erst einmal gemächlich mit nur einer Folge pro Woche, welche immer dienstags veröffentlich wird. Anfang November nimmt die Ausstrahlung dann aber doch noch Fahrt auf und die neuen Folgen werden dann zweimal die Woche ausgestrahlt, einmal am Dienstag und einmal am Mittwoch. Auch die Anzahl der Folgen hat sich verändert - anstelle von nur 10 gibt es diesmal gleich 12 neue Episoden. Den Sendeplatz in der Primetime um 20.15 Uhr hat die Sendung allerdings beibehalten.

Das sind die Sendetermine von "Das Sommerhaus der Stars" 2023:

Folge 1: Dienstag, 19. September

Folge 2: Dienstag, 26. September

Folge 3: Dienstag, 3. Oktober

Folge 4: Dienstag, 10. Oktober

Folge 5: Dienstag, 17. Oktober

Folge 6: Dienstag, 24. Oktober

Folge 7: Dienstag, 31. Oktober

Folge 8: Mittwoch, 1. November

Folge 9: Dienstag, 7. November

Folge 10: Mittwoch, 8. November

Folge 11: Dienstag, 14. November

Folge 12: Mittwoch, 15. November

"Das Sommerhaus der Stars" Staffel 8: Übertragung und Wiederholung im TV oder im Stream

Neben der Übertragung im linearen TV-Programm von RTL ist Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars" auch online im Stream abrufbar. Den Live-Stream von RTL gibt es auf RTL+, wofür Sie ein Abo benötigen, das 4,99 Euro pro Monat kostet.

Darum geht es bei "Das Sommerhaus der Stars"

Promis ohne Luxus, dafür eine rustikale und ländliche Atmosphäre und Nächte auf Stockbetten, Schlafsofas und Matratzen, ohne jegliche Rückzugsmöglichkeit. Das ist das Konzept der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Stars", die seit 2016 auf RTL läuft.

Prominente Liebespaare verbringen mehrere Wochen auf engstem Raum auf einem Bauernhof in Bocholt-Barlo, Nordrhein-Westfahlen und sind rund um die Uhr von Kameras umgeben. Neben dem Haushalt, den die Paare komplett selbst schmeißen müssen, werden sie durch verschiedene Aufgaben auf die Probe gestellt und müssen zum Beispiel vorgegebene intime Fragen gegenseitig richtig beantworten.

Zwischenzeitlich stimmen alle Kandidaten darüber darüber ab, welches Paar die Sendung verlässt. Das übrig gebliebene Siegerpaar wird schließlich zum "Promipaar des Jahres" gekürt und erhält die Siegerprämie von 50.000 Euro. In Staffel 7, die im September und Oktober 2022 im TV lief, waren Antonia Hemmer und Patrick Romer, bekannt aus "Bauer sucht Frau", die glücklichen Gewinner.

Staffel 8 von "Das Sommerhaus der Stars": Welche Kandidaten sind dabei?

Das Sommerhaus ist bezogen, es ist also klar welche Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023 dabei sind. Wie in den Vorjahren handelt es sich um Paare, die schon in anderen TV-Shows dabei waren, wie etwa bei Dschungelcamp, Der Bachelor oder Promi Big Brother. Somit sind auch dieses Jahr wieder einige aus dem TV und öffentlichen Leben bekannte Gesichter dabei:

Eric und Edith Stehfest

und Maurice Dziwak und Ricarda Raatz

Claudia Obert und Max Suhr

und Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

und Vanessa Nwattu Walentina Doronina und Can Kaplan

Tim Toupet und Carina Crone

und Justine Dippl und Arben Zekic

und Arben Zekic Pia Tillmann und Zico Banach

In Staffel 7 waren damals der Fußballspieler Sascha Mölders und Handballer Eric Sindermann mit ihre jeweiligen Parterinnen, sowie das Youtuber-Paar Marcel Dähne und seine Freundin Lisa-Marie Weinberger dabei. (AZ)