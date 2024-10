„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Theresia Fischer und Stefan Kleiser gehen siegessicher in die Show

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024 steht an - das bedeutet: Neue Paare ziehen in die Villa in Bocholt ein. In spannenden Spielen und Herausforderungen müssen sich die Promis beweisen - die eigene Beziehung wird dabei auf die Probe gestellt. Neben den Schwierigkeiten mit anderen Teilnehmern, erwartet die Promis in diesem Jahr eine weitere Neuerung. 2024 gibt es lediglich fleischlose Kost für die Paare.

Unter den Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 sind das Model Theresia Fischer und der Zahnarzt Stefan Kleiser. Über die ehemalige GNTM-Kandidatin ist so einiges bekannt, ihr Partner hält sich im Vergleich bedeckter. Wer sind Theresia Fischer und Stefan Kleiser? Wir stellen Ihnen in diesem Artikel beide Kandidaten vor.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Ein Steckbrief zu Theresia Fischer und Stefan Kleiser

Zum Aufwärmen gibt es zunächst einen Steckbrief zu den beiden Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024:

Theresia Fischer

Name: Theresia Fischer

Geburstag: 31. März 1992

Geburtsort: Zeitz

Sternzeichen: Widder

Beruf: Model

Stefan Kleiser

Name: Stefan Kleiser

Alter: 57

Beruf: Zahnarzt

Mit einem Altersunterschied von 26 Jahren stechen Theresia Fischer und Stefan Kleiser bei „Das Sommerhaus der Stars“ heraus. Kennengelernt hatten sich die beiden über eine Dating-App, als Theresia 18 Jahre alt war. Damals hatte er sich von ihr getrennt, da Theresia ihm zu jung gewesen sei. Schließlich haben sich die beiden nun nach einigen Jahren wiedergefunden. Stefan Kleiser hat seine Zahnarztpraxis in Freiburg aufgegeben und ist nach Hamburg gezogen, wo Theresia ihren Wohnsitz hat.

„Das Sommerhaus der Stars“: Theresia Fischer hat sich die Beine verlängern lassen

Theresia Fischer ist wahrlich kein Neuling in der TV-Welt. Erstmals trat sie bei 2019 „Germany’s Next Topmodel“ auf. Dort ist sie vorwiegend durch ihre aufgeschlossene und laute Art aufgefallen. Für den Sieg hat es 2019 zwar nicht gereicht, allerdings gab es im Finale eine Live Hochzeit mit ihrem damaligen Verlobten. Für ältere Männer interessierte sich das Model schon in jungen Jahren - ihren Ex-Mann und sie trennten sogar fast 30 Jahre. Was den meisten aber wahrscheinlich noch in Erinnerung geblieben ist: Die 32-Jährige hat sich die Beine um 14 Zentimeter verlängern lassen. Die OP wird bis heute in vielen Medien kontrovers diskutiert. Während manche den Eingriff für inspirierend und mutig befinden, kritisieren andere die Gefährlichkeit der Operation aufgrund der implizierten Vorbildfunktion als Person des öffentlichen Lebens.

Auch auf Instagram ist Theresia Fischer sehr aktiv. Dort teilt sie Einblicke in ihr Leben mit knapp 160.000 Followern.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Stefan Kleiser ist Zahnarzt

Stefan Kleiser hat Zahnmedizin studiert und führte eine Praxis in Freiburg. Allerdings ist er der Liebe wegen nach Hamburg gezogen. Nun ist sein Ziel, seine Partnerin Theresia Fischer zu unterstützen. Erste Erfahrungen vor der Kamera konnte er bereits bei „Wo die Liebe hinfällt“ sammeln. Stefan Kleiser gilt zwar als weniger TV erfahren als seine Partnerin, dennoch zeigt er sich im Interview mit RTL sehr siegessicher: „Vom Gewinn gehe ich aus! Da gibt es keinen Konjunktiv von unserer Seite aus. Wir haben genug Motivation, Körper und Geist.“

Als Vorteil sehen die beiden, dass sie sich bereits seit 17 Jahren kennen. Ein Paar sind Theresia und Stefan seit knapp zwei Jahren. Ob das Duo den Sieg nach Hause holen wird, wird sich im Laufe der Sendetermine von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 zeigen.