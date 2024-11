"Das Sommerhaus der Stars“ 2024: TV-Übertragung, Stream und Wiederholung der Folgen

Im September ging Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ an den Start. Bereits seit 2016 wird die Realityshow auf RTL ausgestrahlt. In jeder Staffel ziehen mehrere prominente Paare in ein gemeinsames Haus, das sogenannte „Sommerhaus“, wo sie unter teils einfachen bis spartanischen Bedingungen zusammenleben müssen. Es geht dabei nicht nur um das Alltagsleben im Haus, sondern auch um den Kampf in verschiedenen Wettkämpfen, bei denen die Promis ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen.

Die Kandidaten in Staffel 9 konkurrieren um den Titel „Promipaar des Jahres“ und um eine Geldprämie, welche dieses Jahr bei insgesamt 50.000 Euro liegt. Auch 2024 stehen die teilnehmenden Paare bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wieder unter Druck. Sie erleben, wie sich neue Freundschaften und Rivalitäten entwickeln und ihre Beziehungen auf die Probe gestellt werden.

Sie möchten mehr zur Übertragung von "Das Sommerhaus der Stars“ 2024 erfahren? Kein Problem! Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wo Sie die Realityshow im TV und Stream sehen können. Zudem erfahren Sie, wo die kompletten Folgen von Staffel 9 als Wiederholung zur Verfügung stehen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Übertragung im TV und Stream

Im Free-TV startete Folge 1 von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ am Dienstag, dem 17. September 2024, um 20.15 Uhr auf RTL. Seit diesem Tag läuft dort jeden Dienstagabend zur Primetime eine neue Folge der Realityshow. RTL hat für Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 insgesamt elf neue Folgen, inklusive der Wiedersehensshow, angekündigt.

Zeitgleich zu den Sendeterminen im TV gibt es alle Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 auch im hauseigenen Stream bei RTL+ zu sehen. Dort stehen den Zuschauerinnen und Zuschauern abgesehen von der Wiedersehensshow alle Folgen von Staffel 9 bereits sieben Tage vor der Übertragung im TV zur Verfügung. Hierfür wird allerdings das kostenpflichtige Premium-Abonnement von RTL+ benötigt. Dieses ist ab 8,99 Euro im Monat zu haben und kann monatlich gekündigt werden.

Wiederholung von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Die ganze Folge nach TV-Ausstrahlung sehen

Ihnen ist es nicht möglich, „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 live im TV zu verfolgen? Keine Sorge, auf die neuen Folgen von Staffel 9 müssen Sie deshalb nicht verzichten. Beim Streaming-Anbieter RTL+ stehen Ihnen alle Folgen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 im kompletter Länge mindestens sieben Tage lang kostenfrei zur Verfügung. Wer zu einem späteren Zeitpunkt auf die Wiederholung der neuen Folgen zurückgreifen möchte, benötigt mindestens das kostenpflichtige Basic-Abo von RTL+. Dieses gibt es für 5,99 Euro im Monat.

Natürlich finden Sie bei RTL+ auch die Wiederholung vieler weiterer RTL-Formate nach der TV-Ausstrahlung. Neben „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 haben Sie beispielsweise auch Zugang zu den Folgen von „Die Bachelorette“ 2024, „Bauer sucht Frau“ 2024 oder „Die Wollnys“.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Kandidaten in Staffel 9

In den neuen Folgen kämpfen insgesamt acht Promipaare um das Preisgeld von 50.000 Euro. Wer wird den großen Gewinn für sich beanspruchen können? Diese Kandidaten haben 2024 die Chance, ihr Können in den Spielen und als Paar unter Beweis zu stellen:

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Freund Can (29)

Model Tessa Bergmeier (35) und Partner Jakob (39)

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (39)

Reality-Ikone Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (32) und Partner Michael (33)

Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23)

Fitnessökonom Oliver Sanne (37) und Gesundheitsmanagerin Jill Rock (32)

Influencer-Paar Lorik Bunjaki (28) und Denise Hersing (28)