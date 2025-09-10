„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Für Edda und Micha ist das Sommerhaus eine Bewährungsprobe als Paar

Das Reality-Format „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ feiert 2025 seine zehnte Staffel. Seit dem Start im Jahr 2016 zeigt RTL, wie prominente Paare in gemeinsamen Spielen um den Titel „Das Promipaar des Jahres“ und ein Preisgeld antreten. Dabei geraten neben der Teamleistung auch die Beziehungen der Teilnehmenden immer wieder in den Fokus.

Staffel 10 von „Das Sommerhaus der Stars“ hält elf Sendetermine bereit. Dabei kümmert sich RTL auch 2025 erneut um die Übertragung im TV und Stream. Insgesamt ziehen acht prominente Kandidaten-Paare in das Haus in Bocholt-Barlo ein. Mit dabei sind auch Influencerin Edda und ihr Partner Michael. Beide möchten die Chance nutzen, sich einen Platz in der Reihe der bisherigen Gewinner zu sichern.

Doch wer genau ist Edda Pilz? Wo lernte sie ihren Freund Michael kennen und was hat Edda vor ihrem Durchbruch als Influencerin gemacht? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen die zwei „Sommerhaus“-Kandidaten Ella und Michael im Porträt vor.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Edda Pilz und Freund Michael lernten sich im Reality-TV kennen

Bei „Ex on the Beach“ 2024 traf Influencerin Edda auf Micha. Zunächst schien es nur ein kurzer Flirt zu sein, denn er musste die Villa früh verlassen. Doch nach seinem Auszug meldete er sich bei ihr, und schnell wurde mehr daraus. Während die Show im Fernsehen lief, waren Edda und Michael somit längst zusammen. Das brachte aber auch Herausforderungen mit sich. Beim Zuschauen mussten sie sehen, wie sich der jeweils andere vor laufender Kamera verhalten hatte. Das sorgte laut RTL für Diskussionen und einige laute Auseinandersetzungen.

Nach dem Finale von „Ex on the Beach“ wagten sie gleich den nächsten Schritt und zogen zusammen. Doch der Alltag auf engem Raum führte schnell zu Spannungen. Schließlich entschieden sie sich dazu, wieder getrennt zu wohnen. Seitdem läuft es entspannter, und beide möchten die Beziehung ruhiger angehen.

Edda Pilz: Die „Sommerhaus“-Kandidatin spielte früher Fußball

Die Influencerin wurde am 29. Mai 2001 in Berlin geboren. Ihre schulische Laufbahn führte sie unter anderem zwei Jahre an das Sportgymnasium mit angeschlossenem Internat in Neubrandenburg. Parallel dazu spielte sie Fußball in verschiedenen Vereinen, unter anderem beim 1. FC Union Berlin. Nach wiederholten Verletzungen beendete sie ihre sportliche Karriere.

Im Anschluss an das Abitur nahm Edda Pilz zunächst ein Studium auf und war später als Personal-Trainerin tätig. Seit 2022 ist sie auf den Plattformen Instagram und TikTok aktiv, wo sie Inhalte zu den Themen Mode, Sport, Reisen und Tanz veröffentlicht. Dabei nutzt sie gerne auch das sogenannte Lip-Sync-Format für ihre Videos. Mittlerweile folgen ihr dort mehrere Hunderttausend Nutzerinnen und Nutzer.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Steckbriefe zu Emma Pilz und Michael Klotz - Alter, Beruf und Instagram

Damit sie sich einen besseren Überblick über Edda Pilz und Freund Michael Klotz verschaffen können, haben wir die wichtigsten Eckdaten zu den zwei Reality-Stars hier im Steckbrief für Sie zusammengefasst:

Edda Elisa Pilz

Alter: 24 Jahre

Haarfarbe: blond

Beruf: Reality-TV-Darstellerin und Influencerin

Instagram: edda.elisa

Follower: 269.000 (Stand: August 2025)

Michael Klotz

Alter: 27 Jahre

Haarfarbe: braun

Beruf: Reality-TV-Darsteller, DJ, Unternehmer und Influencer

Instagram: michael.ktz

Follower: 20.300 (Stand: August 2025)