Übertragung von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wo läuft Staffel 10?

Die Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ geht 2025 in ihre 10. Staffel. Seit 2016 zeigt das RTL-Format, in dem prominente Paare gemeinsam in einem Haus leben, an Spielen teilnehmen und um ein Preisgeld sowie den Titel „Das Promipaar des Jahres“ konkurrieren.

In der diesjährigen Jubiläumsstaffel treten acht neue Paare gegeneinander an. Die Kandidatinnen und Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025, darunter Jochen Horst, Hanka Rackwitz und Silva Gonzalez, stellen sich verschiedenen Team- und Einzelprüfungen. Neben den Spielen steht auch das Miteinander im Haus im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur darum, neue Freundschaften zu schließen, sondern auch damit umzugehen, wenn es mal knirscht. Am Ende der einzelnen Sommerhaus-Folgen kommt es meist zu den Nominierungen. Dabei geben die Teilnehmenden bekannt, welches Paar sie für den Auszug aus dem Haus vorschlagen. Das Paar mit den meisten Stimmen muss die Sendung verlassen. In einigen Fällen erhalten zwei Paare die Möglichkeit, in einer sogenannten Exit-Challenge gegeneinander anzutreten. Das Gewinnerpaar darf im Wettbewerb bleiben, während das unterlegene Paar ausscheidet.

Insgesamt sind elf neue Sendetermine von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 geplant, einschließlich einer Abschlussausgabe mit dem Titel „Das große Wiedersehen“. Wo wird Staffel 10 im TV und Stream übertragen? Gibt es eine Wiederholung von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025? Hier in diesem Artikel haben wir alle Antworten parat.

Übertragung im TV und Stream: Wo läuft „Das Sommerhaus der Stars“ 2025?

Die Produktion von „Das Sommerhaus der Stars“ liegt von Beginn an beim Kölner Privatsender RTL, der das Format im Free-TV ausstrahlt. Parallel zur Fernsehausstrahlung sind die jeweils neuen Folgen auch im Internet abrufbar. Dafür nutzt RTL seinen eigenen Streamingdienst RTL+, auf dem die Sendung sowohl als Video-on-Demand als auch im Livestream verfügbar ist.

Wer die Show online in Echtzeit sehen möchte, benötigt allerdings ein Premium-Abonnement des Streamingdienstes. Dieses Abonnement ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Live-Programm von RTL sowie auf weitere Inhalte. Der Preis für das Premium-Paket liegt derzeit bei 9,99 Euro pro Monat (Stand: August 2025).

Ab dem 2. September veröffentlicht RTL+ übrigens auch den Podcast „Das Sommerhaus der Stars – Der Podcast“ erstmals auch als Videopodcast. Moderiert wird das Format von Martin Tietjen und Carlotta Unna. Zum Auftakt erscheinen sieben Folgen, in denen die teilnehmenden Promipaare vorgestellt werden. Die Vorstellungsfolgen werden täglich auf RTL+ veröffentlicht. Die erste reguläre Ausgabe erscheint am 9. September 2025, pünktlich zum Start der neuen Staffel. Alle Episoden stehen kostenlos auf RTL+ als Podcast zur Verfügung. Ab dem Ausstrahlungstermin im Fernsehen werden sie zudem auf weiteren gängigen Podcast-Plattformen bereitgestellt.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Ganze Folge als Wiederholung

Zuschauerinnen und Zuschauer, die „Das Sommerhaus der Stars“ nicht während der regulären Ausstrahlung verfolgen können, haben auch für Staffel 10 alternative Zugriffsmöglichkeiten. Der Sender hat bislang keine Angaben zu möglichen Wiederholungen im frei empfangbaren Fernsehen gemacht. Auf der Streaming-Plattform RTL+ sind die Folgen aber mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung kostenfrei abrufbar. Mit einem kostenpflichtigen Abonnement, das derzeit ab 5,99 Euro pro Monat (Stand: September 2025) zu haben ist, können die Episoden zeitlich unbegrenzt gestreamt werden.