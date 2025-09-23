„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 4

„Das Sommerhaus der Stars“ ist eine deutsche Reality-TV-Sendung, die seit 2016 bei RTL ausgestrahlt wird. In dem Format ziehen mehrere prominente Paare gemeinsam in ein abgelegenes Haus in Bocholt-Barlo und leben dort unter einfachen Bedingungen. Ziel der Show ist es, sich in verschiedenen Spielen und Herausforderungen zu beweisen, um letztlich den Titel „Promipaar des Jahres“ zu gewinnen. Der Verlauf der Sendung ist geprägt von Konflikten, Allianzen und taktischem Verhalten. Dabei stehen weniger glamouröse Lebensstile im Mittelpunkt als vielmehr das Zusammenspiel der teilnehmenden Paare und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen.





Die Entscheidung, welches Paar das Haus jede Woche verlassen muss, treffen die Teilnehmenden selbst durch Nominierungen. Wer in der vierten Folge ausgeschieden ist und weitere Informationen zur Sendung finden Sie hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 4?

In der vierten Episode ging es für die Kandidaten zunächst zum Spiel „Du blöder Mixer“. Dort mussten die Männer Fragen über ihre Freundinnen beantworten. Der Twist bei der Sache: bei jeder falschen Antwort mussten die Frauen eine eklige Dusche über sich ergehen lassen. Dieses Spielprinzip brachte natürlich Konfliktpotenzial mit sich. Schnell wurde es lauter und die Stimmung der Paare heizte sich auf. Den Sieg und damit die Sicherung vor der Nominierungen erhielten letztendlich Edda und Micha.

Im zweiten Spiel der Show ging es darum, Geschicklichkeit zu beweisen. In „Macht Matsch Match“ sind die Pärchen in Duellen gegeneinander angetreten. Sie mussten dabei durch einen Schlammparcours robben und im Anschluss abwechselnd einen Ball in einen Korb werfen. Gewonnen haben in dieser Challenge Stefanie und Silva sowie Jennifer und Marvin. Schneller waren letztendlich jedoch Jennifer und Marvin, wodurch sie sich vor der Nominierungen sichern konnten. Doch nicht nur das, es stellte sich heraus, dass es sich bei der Challenge um ein Machtspiel handelte. Die beiden erhielten also zusätzlich die Fähigkeit, einem gesicherten Paar den Schutz zu entziehen. Dafür wählten sie Lina und Ryan.

Am Abend standen dann die Nominierungen an. Ryan und Lina sowie Tara und Dennis bekamen die meisten Stimmen. Jochen und Tina erhielten eine Stimme. Dann kam die Nachricht: weil Lina und Ryan der Schutz entzogen wurde, durften die beiden entscheiden, wer in der nächsten Folge in der Exit-Challenge um den Verbleib oder den Auszug gegeneinander antreten soll. Gegen alle Erwartungen wählten die beiden sich selbst und die Konkurrenten Tara und Dennis.

Damit musste in der vierten Folge kein Paar die Show verlassen, aber ein Duell um den nächsten Exit wurde angesetzt.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus?

Da auch in der vierten Folge kein Paar das Haus verlassen musste, sind die Promi-Paare noch fast vollzählig. Lediglich ein freiwilliger Auszug hat die Kandidatenanzahl bereits verringert. Dieses Paar hat die Show bereits verlassen:

Hanka Rackwitz und Pierre – raus in Folge 2

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2025 weiter dabei?

Die folgenden Paare kämpfen weiterhin um den Titel „Promipaar des Jahres“:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Jochen und Tina Horst

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Ryan Wöhrl und Lina

Edda und Michael

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Louise Matejczyk und Pascal Zadow (Nachrücker)

Sarah Joelle Jahnel und Ersin (Nachrücker)

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Folge 4 als Wiederholung sehen

Die vierte Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ist bereits vorab auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Nach der Erstausstrahlung steht die Episode dort jederzeit zum Abruf bereit. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abo, das aktuell ab 8,99 Euro pro Monat erhältlich ist. Im klassischen Fernsehen wird die Folge am 30. September 2025 zur Primetime auf RTL ausgestrahlt. Eine Wiederholung im linearen Programm ist nicht vorgesehen.

Wann läuft die nächste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“?

Den Sendeterminen nach läuft die fünfte Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 30. September 2025 auf RTL+ und am 7. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL.