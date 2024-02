"Das Supertalent" 2024 mit Knossi: Neues Moderatoren-Duo in Staffel 16

"Das Supertalent 2024": Moderatoren sind Jens "Knossi" Knossalla und Victoria Swarovski - wir stellen Ihnen den Streamer sowie die Sängerin und Moderatorin vor.

"Das Supertalent" 2024: Starke Begabungen, berührende Geschichten, eine neue Jury und ein frisches Moderations-Duo - die Zuschauer dürfen sich auf außergewöhnliche Acts, bisher verborgene Talente sowie interessante Darbietungen aus Deutschland und der ganzen Welt freuen. Vier Folgen des Formats werden dieses Jahr auf RTL ausgestrahlt - alle Infos rund um die Sendetermin von "Das Supertalent" 2024 stehen bereits fest.

Die zentrale Frage bleibt: Werden die Teilnehmer und Talente die Jury beeindrucken können? In einem Wettbewerb, in dem die Konkurrenz beachtlich ist und die Jury äußerst anspruchsvoll agiert, liegt das Schicksal der Kandidaten in ihren Händen. Am Ende entscheiden allein die Juroren, wer das Ticket für das Finale löst. Auch in diesem Jahr wird der begehrte "Goldene Buzzer" wieder eine Rolle spielen. Jedes Jurymitglied hat die Möglichkeit, den Knopf für seinen absoluten Favoriten einzusetzen und ihm oder ihr so den direkten Einzug ins Finale zu sichern. Auch auf das Studiopublikum wartet 2024 eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe - erstmalig in der bewegten Historie der Show entscheiden die zuschauenden Gäste im Finale, wer das neue Supertalent 2024 wird. Übertragen wird "Das Supertalent" auf RTL im Free-TV.

Neues Moderatoren-Duo in Staffel 16 von "Das Supertalent" 2024

Keine Geringeren als Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla präsentieren das brandneue "Supertalent" 2024. Sie haben sich schon mal vorab im RTL-Interview zu der Aufgabe geäußert, die da auf sie zukommt. "Ich freu mich riesig, zum Supertalent zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen", sagt Victoria. "Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei ' Let's Dance', umso schöner wird es, gemeinsam mit ihm und natürlich auch mit Dieter, Bruce, Anna und Ekat auf viele spannende Talente zu treffen." Auch Jens Knossalla ist voller Vorfreude: "Absoluter Wahnsinn. Ich bin mit dabei beim Supertalent. Ich habe das große Glück, neben Victoria Swarovski moderieren zu dürfen und freue mich auf die Jury, auf das Publikum, aber vor allem auf die Kandidaten."

"Das Supertalent" 2024 - Knossi & Victoria Swarovski: Wer sind die beiden eigentlich?

Vielen Zuschauern sind Knossi und Victoria Swarovski bereits im vergangenen Frühjahr bei "Let's Dance" begegnet. Aber welche Menschen stecken hinter den Namen? Die folgenden Infos verdanken wir den Kollegen von RTL.

Jens "Knossi" Knossalla

Name: Jens "Knossi" Knossalla

Beruf: Entertainer, Twitcher und YouTuber

Geboren am: 07. Juli 1986

Geburtsort: Rastatt

Sternzeichen: Krebs

Jens "Knossi" Knossalla bewegt sich offenbar recht erfolgreich bei Twitch und YouTube. Neben seiner Präsenz auf diesen Plattformen war er 2023 Teilnehmer der Tanzshow "Let’s Dance". Nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann begann er seine Karriere vor der Kamera mit Auftritten in TV-Formaten wie "WipeOut!", "Richter Alexander Hold", "Lenßen & Partner", "K11 – Kommissare im Einsatz" sowie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Jens Knossalla hat sich selbst den Titel "König des Internets" verliehen und tritt in seinen Streams oft mit Krone auf. Seine digitale Zuschauerschaft gewinnt er mit Charme, Humor und Authentizität, sagt RTL. Knossis Streams erreichen Hunderttausende Zuschauer, und sein Reality-Event "Angelcamp 2020" auf Twitch brach Zuschauerrekorde.

Victoria Swarovski

Name: Victoria Swarovski

Beruf: Sängerin, Moderatorin

Geboren am: 16. August 1993

Geburtsort: Innsbruck , Österreich

, Größe: 172 cm

Sternzeichen: Löwe

Victoria Swarovski ist ist die Tochter von Alexandra und Paul Swarovski. Mit 16 Jahren überzeugte sie den Comedian Mario Barth von ihrem Gesangtalent, als sie ihn per Zufall in einem Supermarkt traf. Dies führte zu ihrem Auftritt in einer von dessen Fernsehshows und letztendlich zu ihrem ersten Plattenvertrag - das war 2010.

Um sich nicht auf den Erfolg des Familienunternehmens zu verlassen, startete Victoria Swarovski zunächst ohne ihren berühmten Nachnamen und veröffentlichte ihre Debüt-Single "One in a Million" als Victoria S. Darüber hinaus sang sie "There's a Place for Us", das Titellied zum Kinofilm "Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte".

2016 gewann sie die neunte Staffel von "Let's Dance", was ihr den Titel "Dancing Star 2016" einbrachte. Im selben Jahr saß sie in der Jury von "Das Supertalent" neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell. 2020 moderierte sie die RTL-Talentshow mit Daniel Hartwich.

Nach ihrem Sieg bei "Let's Dance" kehrte sie als Moderatorin zur Show zurück und wurde 2018 zur Co-Moderatorin von Daniel Hartwich.