"Das Supertalent" 2024: Infos zur Übertragung und Wiederholung

Das Supertalent 2024: Die Show kehrt im Januar 2024 zurück. Wir haben alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und bisherige Gewinner.

"Das Supertalent" 2024 kehrt zurück auf die Bildschirme des deutschen Fernsehens: Ende Januar gab es das Comeback mit einigen Neuerungen: Unter anderem gibt es ein neues Moderatoren-Duo in Staffel 16 und eine neue Jury bei "Das Supertalent" 2024. Die Staffel verspricht gleichzeitig wie immer viele neue Talente aus verschiedensten Bereichen, sei es in Form von Artisten, Sängern oder anderen skurrilen Fähigkeiten.

Hier erfahren Sie alles zur Übertragung der Neuauflage von "Das Supertalent": Wann laufen die Folgen? Wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Gibt es die Folgen auch vollständig in der Wiederholung zu sehen? Außerdem verraten wir Ihnen, wer die Gewinnerinnen und Gewinner aus den ersten fünfzehn Staffeln sind.

Übertragung im TV und Stream: Wo läuft "Das Supertalent"?

Die Übertragung von "Das Supertalent" findet sowohl im Fernsehen als auch über den Online-Streamingdienst RTL+ statt. Nach einer zweijährigen Pause von außergewöhnlichen Talenten kehrt die Show in diesem Jahr zurück. Ursprünglich für das Frühjahr 2024 angekündigt, war der Start bereits am Samstag, den 27. Januar 2024.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

RTL hat für die neue Staffel vier Shows geplant, die wie früher, jeweils samstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, "Das Supertalent" parallel live im Stream auf RTL+ zu verfolgen. Somit gibt es insgesamt vier Sendetermine von "Das Supertalent" 2024. Die letzte Show wird am Samstag, dem 17. Februar 2024, übertragen. Die Talente der ersten Folge wurden bereits angekündigt.

Gibt es "Das Supertalent" auch in der Wiederholung zu sehen?

"Das Supertalent" wird nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt, sondern ist auch über den Streamingdienst RTL+ verfügbar. Die Episoden stehen dort parallel zur TV-Ausstrahlung als Stream bereit. Falls Sie eine Sendung verpasst haben, besteht die Möglichkeit, sie später in der Mediathek anzusehen. Beachten Sie jedoch, dass spätestens einen Monat nach der Erstausstrahlung zum Abruf ein kostenpflichtiger Premium-Account erforderlich ist.

Wer sind die bisherigen Gewinner von "Das Supertalent" gewesen?

Welche Künstler konnten bisher "Das Supertalent" für sich entscheiden? Die kommende Staffel "Supertalent 2024" wird im Frühjahr auf RTL ausgestrahlt. In den Jahren 2022 und 2023 gab keine Ausgaben von "Das Supertalent". Für diejenigen, die sich fragen, wer in den ersten 15 Staffeln siegte, präsentieren wir hier alle bisherigen Gewinner der Show in Deutschland: