"Das Supertalent" 2025: Das ist die Jury

"Das Supertalent" kehrt auch 2025 auf die Monitore der Nation zurück: Nach zweijähriger Pause rief RTL die Show im Januar 2024 zurück ins Leben. Den Sieg holte sich am Ende der Sänger Alexander Doghmani. Im kommenden Jahr geht es mit einer neuen Stafel weiter. Neben Dieter Bohlen und Alt-Juror Bruce Darnell wird erneut Profitänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova ("Let's Dance") am Jury-Pult Platz nehmen.

Anstelle von Model Anna Ermakova, die in der diesjährigen Staffel das vierte Jury-Mitglied bildete, ist 2025 außerdem der Comedian Tony Bauer als neuer Juror mit von der Partie. Auch ihn kennt man mittlerweile durch die Tanzshow "Let's Dance".

Hier erfahren Sie alles über die Juroren der Casting-Show.

"Das Supertalent" 2025: Wer gehört zur neuen Jury?

Bei der Auswahl der Jury 2025 von "Das Supertalent" hat RTL erneut bei "Let's Dance" gewildert, denn wie Ekaterina Leonova ist auch der neue Juror Tony Bauer eng mit der mittlerweile legendären Tanzshow verbandelt. Tatsächlich hat sogar der selbsternannte Pop-Titan Dieter Bohlen eine Verbindung zu "Let's Dance": In der Vergangenheit war er nämlich ein einziges Mal - als Aushilfe für Musical-Legende Ute Lemper - in der Jury der Tanzshow aktiv. Vielen Fans des Formats dürfte es vermutlich als glückliche Fügung des Schicksals erscheinen, dass die notorische Krawallschachtel Bohlen nicht öfter dabei war.

Dieter Bohlen

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Name Dieter Günter Bohlen Beruf Pop-Titan Geburtstag 7. Februar 1954 Sternzeichen Wassermann Geburtsort Berne in Niedersachsen Staatsangehörigkeit deutsch Größe 183 cm Haarfarbe blond Augenfarbe blau

Durch seine Band "Modern Talking", die er gemeinsam mit Thomas Anders im Jahr 1984 gründete, erlangte Dieter Bohlen erstmals größere Bekanntheit. Er und Anders waren bis 1987 erfolgreich, gingen dann aber im Streit auseinander. Neben seiner Karriere als Sänger arbeitet er als Songwriter für die unterschiedlichsten Künstler - unter anderem für Andrea Berg. Zur Liste der Stars, für die er diverse Hits schrieb und produzierte, gehören außerdem Nino de Angelo, Marianne Rosenberg sowie der 1991 verstorbene Roy Black.

Bohlens 2002 mit "DSDS" gestartete Karriere als Juror verlief nicht ganz geradlinig: 2021 gab sein Leib- und Magensender RTL bekannt, dass er in den Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent" nicht mehr zur Riege der Kampfrichter gehöre. "They never come back?" Mitnichten. Die alte Boxer-Regel gilt offenbar nicht für Pop-Titanen: Bereits 2023 kehrte Bohlen zur "Abschiedsstaffel" (O-Ton RTL) von DSDS in die Jury zurück. 2024 folgte dann sein Comeback bei "Das Supertalent".

Bruce Darnell

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Name Bruce Darnell Beruf Choreograf, Model, TV-Darsteller Geburtstag 19. Juli 1957 Sternzeichen Krebs Geburtsort Colorado (USA) Staatsangehörigkeit USA Größe 189 cm Augenfarbe braun

Bruce Darnell ist hauptberuflich Choreograph und Model. Vor seinem Leben im Show-Business verpflichtete er sich 1974 bei der US Army. Dort diente er sechs Jahre lang als Fallschirmjäger. Das Militär finanzierte ihm ein Stipendium, er studierte daraufhin zweieinhalb Jahre Soziologie.

Darnell verließ die US-Armee und zog nach Deutschland - mittlerweile lebt er in den Niederlanden. 1983 startete er seine Karriere als Model. Später arbeitete Darnell als Choreograph und trainiert auch heute noch Models für den Laufsteg. Seine Karriere als Jury-Mitglied in Casting-Formaten ist vor allem durch "Germany’s Next Topmodel" und die RTL-Show "Das Supertalent" geprägt. Er ist als sehr emotionaler Wertungsrichter bekannt, der zwischendrin auch mal die eine oder andere Träne vergießt.

Ekaterina "Ekat" Leonova

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Name Ekaterina Leonova Beruf Profitänzerin Geburtstag 23. April 1987 Sternzeichen Stier Geburtsort Wolgograd (Sowjetunion) Staatsangehörigkeit russisch Größe 174 cm Haarfarbe braun Augenfarbe braun

Ekaterina Leonova hat 2024 - nachdem sie zwischenzeitlich zwei Jahre pausierte - bereits ihre zehnte Staffel bei "Let's Dance" bestritten. Sie konnte sich 2017 mit Gil Ofarim, 2018 mit Ingolf Lück und 2019 mit Pascel Hens gegen die Konkurrenz durchsetzen und damit in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Tanzshow für sich entscheiden. Zusätzlich gewann sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Massimo Sinató die Profi-Challenge.

Bereits vor ihrem Abitur, das sie mit der Traumnote absolvierte, begann sie zu tanzen - neben der Schule machte sie eine Ausbildung zur Tanzpädagogin. Auch auf akademischem Parkett ist sie gut zu Fuß - sie besitzt einen BWL-Master der Universität zu Köln.

Anthony "Tony" Bauer

Icon Vergrößern Icon Schließen Schließen

Name Anthony Bauer Beruf Comedian Geburtstag 28. Oktober 1995 Sternzeichen Skorpion Geburtsort Dinslaken Staatsangehörigkeit deutsch Größe 165 cm Haarfarbe blond Augenfarbe dunkelbraun

Anthony Bauer, besser bekannt unter seinem Spitznamen "Tony", ist von Beruf Comedian und dürfte dem einen oder anderen vor allem aufgrund seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" im Gedächtnis geblieben sein. An der Seite von Profitänzerin Anastasia Stan schaffte er es bis auf den siebten Platz, sein Aus erfolgte aus gesundheitlichen Gründen.

Tony Bauer leidet an einem Kurzdarmsyndrom, weshalb er kontinuierlich über Schläuche künstlich ernährt werden muss. Mit seiner Krankheit geht er offen um, da er ein Vorbild für andere Betroffene sein möchte. Ein Studium der Ernährungswissenschaften brach er ab, um einen anderen Karriereweg einzuschlagen und Comedian zu werden.

Seit 2022 steht er auf Bühnen, bei der 1LIVE Comedy-Nacht XXL begeisterte er über 13.000 Zuschauer und schaffte damit den Durchbruch. Über "Das Supertalent" 2025 äußerte er sich selbst wie folgt: "Ich freue mich mega auf die Show, auf die Talente, auf Ekat, Vici, Bruce, Dieter, Knossi und auf die sehr wahrscheinlich spannendste Zeit meines Lebens!"

Auch das Moderatoren-Team von "Das Supertalent" 2025 ist bekannt

Die Moderation von "Das Supertalent" 2025 übernehmen erneut diese beiden Promis:

Victoria Swarovski

Jens "Knossi" Knossalla