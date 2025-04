„Das Supertalent“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Seit 2007 flimmert „Das Supertalent“ über die Bildschirme und hat sich schnell als eine der bekanntesten Castingshows im deutschen Fernsehen etabliert. Jahr für Jahr bringt die Sendung neue Talente auf die große Bühne. In der Show können Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Von Gesang und Tanz über Akrobatik bis hin zu ungewöhnlichen Kunststücken ist alles dabei. Was die Show von anderen Castingformaten abhebt, ist ihre Vielseitigkeit. Denn es wird nicht nur nach dem besten Sänger oder Tänzer gesucht, sondern nach außergewöhnlichen Talenten.

Das Prinzip der Show ist dabei recht einfach erklärt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen auf der Bühne ihr Talent, woraufhin eine Jury bewertet und entscheidet, wer im Wettbewerb weiterkommt. Doch seit 2024 gibt es eine Neuerung: Das Finale liegt vollständig in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit entscheidet letztlich das Publikum, wer das neue Supertalent wird.

Wo werden die neuen Folgen von „Das Supertalent“ übertragen? Gibt es Wiederholungen der Folgen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

"Das Supertalent" 2025: Übertagung von Staffel 17

Ab dem 5. April 2025 laufen die neuen Episoden von „Das Supertalent“. Die Übertragung übernimmt wie gewohnt der Sender RTL. Damit stehen alle Folgen für Sie im Free-TV zur Verfügung. Den Sendeterminen nach wird jede Woche am Samstag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. Neben der Übertragung im linearen Fernsehprogramm sind die Folgen auch auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ verfügbar. Dort können Sie die neuen Ausgaben sogar schon eine Woche vor der Free-TV-Ausstrahlung ansehen. Dafür benötigen sie aber ein Abonnement bei der Streamingplattform. Dieses ist aktuell ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich.

Gibt es eine Wiederholung von „Das Supertalent“ 2025?

Um die ganzen Episoden von „Das Supertalent“ in der Wiederholung zu sehen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen sind alle Folgen nach und vor der TV-Ausstrahlung auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Dort können Sie die Episoden ganz flexibel streamen. Zum anderen gibt es auch im linearen Fernsehprogramm jeweils eine Wiederholung der Folgen. Diese laufen zu den folgenden Terminen:

Folge 1: 6. April 2025, 1.05 Uhr - RTL

Folge 2: 13. April 2025, 1.15 Uhr - RTL

Folge 3: 20. April 2025, 1.05 Uhr - RTL

Folge 4: 27. April 2025, 1.05 Uhr - RTL

Jury bei „Das Supertalent“ 2025

Auch in diesem Jahr sitzen wieder einige bekannte Persönlichkeiten am Jurypult. Neben Pop-Titan Dieter Bohlen sind auch der Choreograf Bruce Darnell und die Profi-Tänzerin Ekaterina "Ekat" Leonova wieder mit von der Partie. Der vierte Platz in der Jury ist aber mit einem neuen Gesicht besetzt. Statt Anna Ermakova ist nun der Comedian Tony Bauer Teil der „Supertalent“-Jury.

Das Moderatoren-Duo beim „Supertalent“ Staffel 17

Bei der Moderation erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer keine Neuerung. Auch in diesem Jahr führen Jens "Knossi" Knossalla und Victoria Swarovski durch die Show.