„Das Supertalent“ 2025: Die Kandidaten in Folge 2 am 12. April

Seit 2007 flimmert „Das Supertalent“ über die Bildschirme und hat sich schnell als eine der bekanntesten Castingshows im deutschen Fernsehen etabliert. Jahr für Jahr bringt die Sendung neue Talente auf die große Bühne. In der Show können Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen ihr Können unter Beweis stellen. Von Gesang und Tanz über Akrobatik bis hin zu ausgefallenen Kunststücken ist alles dabei. Was die Show von anderen Castingformaten unterscheidet, ist ihre Vielseitigkeit. Denn es wird nicht nur nach dem besten Sänger oder Tänzer gesucht, sondern nach außergewöhnlichen Talenten.

Das Prinzip der Show ist einfach erklärt. Die Kandidatinnen und Kandidaten zeigen ihr Talent auf der Bühne, eine Jury bewertet und entscheidet, wer im Wettbewerb weiterkommt. Doch seit 2024 gibt es eine Neuerung: Das Finale liegt komplett in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Publikum entscheidet, wer das neue Supertalent wird.

Wer tritt in Folge 2 auf und stellt das eigene Talent unter Beweis? Die Antwort auf diese Frage gibt dieser Artikel.

„Das Supertalent“ 2025: Die Kandidaten in Folge 2

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die vor Jury und Publikum ihr Talent zeigen:

Fabian Blochberger (25)

Icon Vergrößern Fabian Blochberger Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Fabian Blochberger Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Fabian tritt unter dem Künstlernamen Fab Fox als Magier und Illusionist auf. Er will mit einem modernen, jungen Stil überzeugen und weg vom Zauberer-Klischee á la Zylinder, Hut und Hase. Für seine Performances holt er gerne mal das Publikum auf die Bühne und lässt Freiwillige verschwinden.

Gerd Karl Wolfgang Klepzig (85)

Icon Vergrößern Gerd Karl Wolfgang Klepzig Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Gerd Karl Wolfgang Klepzig Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der Rentner schaut sich gerne im Internet Tanzvideos an und nutzt sie, um sich zu bewegen. Beim „Supertalent“ will er zeigen, dass man auch im Alter noch fit sein kann. Er hat zusammen mit seiner Tanzpartnerin lange Zeit Altersheime besucht, um für die Bewohnerinnen und Bewohner zu tanzen.

Anja Luna (27)

Icon Vergrößern Anja Marina Habegger Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Anja Marina Habegger Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Anja ist Luftakrobatin. Ihr erster Zirkusbesuch mit 4 Jahren hat sie so beeindruckt, dass sie später auf ein Zirkusgymnasium in Frankreich geht, dann nach dem Abitur auf die National Circus School in Montreal geht und sich schließlich auf Aerial Straps spezialisiert. Zusammen mit ihrer Oma hat sie immer gerne Harfenmusik gehört und widmet ihr deswegen den Auftritt in der Show.

Joe Tödtling (45)

Icon Vergrößern Joe Tödtling Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Joe Tödtling Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Joe ist Stuntman, Stuntkoordinator und Schauspieler.

Solange Kardinaly (34)

Icon Vergrößern Solange Kardinaly Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Solange Kardinaly Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Solange tritt als Illusionistin auf. Sie war die erste Frau seit 26 Jahren, die den 1. Zauberpreis beim internationalen Festival „Almussafes Magic“ in Spanien gewann. Mit ihrer Quick Change-Kostümnummer war sie auf mehreren Zauberfestivals, im Fernsehen, im Zirkus und weltweit zu sehen.

Inta Serebro (53)

Icon Vergrößern Inta Serebro Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Inta Serebro Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Inta verfügt über Diplome in Gesang & Klavier und unterrichtet beides in Gießen. Ihr Repertoire reicht vom 18. Jahrhundert bis zur modernen Klassik. Auf der Bühne singt sie leidenschaftlich gern klassische Musik.

Yuyan Zhang (11)

Icon Vergrößern Yuyan Zhang Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Yuyan Zhang Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Yuyan begann bereits mit 4 Jahren Gitarre zu lernen und beherrscht mittlerweile auch die E-Gitarre. Er erstaunt mit der Schnelligkeit seiner Finger, die er seinem Instrument widmet.

Duo Stardust (28)

Icon Vergrößern Duo Stardust - Yevhenii Yemelianenko und Vlada Kamyshnikova Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Duo Stardust - Yevhenii Yemelianenko und Vlada Kamyshnikova Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das Duo besteht aus Vlada und Yevhenii. Die beiden sind verheiratet und kennen sich seit der Grundschule. Sie haben unterschiedliche Ausbildungen: Yevhenii als Akrobat und Vlada als Eiskunstläuferin. Sie verbanden sich im Duo Stardust und schufen die akrobatische Rollschuhnummer.

Thomas Staath (32)

Icon Vergrößern Thomas Staath Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Thomas Staath Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Thomas verdient sein Geld als Reifenjongleur. Zu klassischer Musik, am liebsten von Rossini, lässt er zwischen 12 und 40 Kilo schwere Autoreifen durch die Luft tanzen.

Dan Murphy (37)

Icon Vergrößern Dan Murphy Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Dan Murphy Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Dan spielt drei Mundharmonikas gleichzeitig auf der Bühne und kombiniert sie zusätzlich mit Beatboxing. Er hat sich Mundharmonika-Spielen selbst beigebracht und liebt die Vielseitigkeit des Instruments. Seine Videos im Internet haben bereits Millionen Klicks. Auf der Supertalent-Bühne kommt es zu einem spontanen Jam mit Dieter Bohlen.

Daniel Blintsov und Diana Lust (24 und 16)

Icon Vergrößern Diana Lust und Daniel Blintsov Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Diana Lust und Daniel Blintsov Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Daniel und Diana sind ein Akrobatik-Duo. Daniel ist Akrobat in der dritten Generation. Diana hat 2022 mit ihrem Partner den 5. Platz der Sportakrobatik-WM in Baku belegt. Als ihr Partner danach seine Karriere beendete, kam ein Anruf aus Riesa, denn Daniel suchte auch eine neue Partnerin. Heute sind sie ein gemischtes Paar in der Sportakrobatik und Weltklasse-Athleten.

Olha Kuksenko (40)

Icon Vergrößern Olha Kuksenko Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Olha Kuksenko Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Olha ist die weltweit erste Operndiva, die das futuristische Musikinstrument Laserharfe spielt. Dieses faszinierende Instrument hat sie von ihrem Ehemann geschenkt bekommen. Seit 15 Jahren treten die beiden gemeinsam auf Konzerten auf, wobei Olha auf der Bühne steht und ihr Ehemann im Hintergrund die Technik betreut.

Duo Schumacher (38)

Icon Vergrößern Das Duo Schumacher aus Japan mit Yuya Shimada (l.) und Ryu Nakamura Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Das Duo Schumacher aus Japan mit Yuya Shimada (l.) und Ryu Nakamura Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das Duo besteht aus Ryu und Yuya aus Japan. Beide sind schon seit ihrer Kindheit Freunde und begeisterte Comedyfans. Auf den Namen ihres Duos kamen sie, da Ryu ein großer Fan von Michael Schumacher ist.

Stefan Choné (69)

Icon Vergrößern Stefan Choné Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Stefan Choné Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Stefan auch bekannt als „Mr. Bauchrolle“ ist zurück! Seit der zweiten Staffel ist Stefan Choné jedes Jahr bei „Das Supertalent“ zu Gast und verblüfft immer wieder mit seinen skurrilen Darbietungen.

Tanzgruppe Las Caderas (13-31)

Icon Vergrößern Las Caderas Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Las Caderas Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Gruppe wurde 2021 in Osnabrück gegründet und besteht aus 30 Frauen und Mädchen im Alter von 13-31 Jahren. Vor allem die lateinamerikanischen Tänze haben es der Gruppe angetan, wie sie immer wieder auf Meisterschaften erfolgreich präsentieren.

Dani Suara (43)

Icon Vergrößern Dani Suara Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Dani Suara Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Vor einiger Zeit hat Dani den Job in einer Bank aufgegeben, um seiner Leidenschaft nachzugehen: der Musik. Mit großer Hingabe hat er seither seine eigenen Songs veröffentlicht. Sein bedeutendster und persönlichster Song entstand aus der Trauer um den Verlust seines Bruders, der vor 23 Jahren unerwartet starb.

Alénee Aisha (32)

Icon Vergrößern Alénee Aisha Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Alénee Aisha Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die gebürtige Londonerin ist Akrobatin und hat sich als Zirkusartistin der etwas anderen Art auf alles spezialisiert. Luftakrobatik, an den Haaren hängend, Sideshow, Feuer und sogenannte live Body Modification, also Piercings (gern auch als Fackel), Tattoos und mehr sind Teil ihrer Show.