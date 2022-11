"Das Traumschiff – Lappland" - Termin, Handlung und Darsteller der Reise in den hohen Norden

"Das Traumschiff – Lappland": Alle Infos finden Sie hier - Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Diese Reise geht in den hohen Norden - "Das Traumschiff – Lappland" heißt die Folge. Begleiten Sie uns auf großer Fahrt - wir liefern Ihnen den Reiseführer dazu.

"Das Traumschiff – Lappland" - Der Termin

Das ZDF hat die Ausstrahlung von "Das Traumschiff – Lappland" für Sonntag, 20. November 2022, angekündigt. Sende-Termin ist die Primetime, also 20.15 Uhr. In der Mediathek des Senders ist der Film bereits ab Samstag, 12. November 2022, 10 Uhr, verfügbar.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Das Traumschiff – Lappland"?

Rolle Schauspielerin/Schauspieler Kapitän Max Parger Florian Silbereisen Hoteldirektorin Hanna Liebhold Barbara Wussow Dr. Jessica Delgado Collien Ulmen-Fernandes Staff-Kapitän Martin Grimm Daniel Morgenroth Katja Fehling Lara Joy Körner Lisa Fehling Johanna Hens Servicekraft Caroline Jensen Mersiha Husagic Restaurantleiter Ben Streubing Ferdinand Seebacher Motivationstrainer Patrick Daniel Fritz Priester Maik Tayfun Baydar

Helmut Metzger inszenierte das Drehbuch von Jürgen Werner.

"Das Traumschiff – Lappland" - Worum dreht sich die Handlung?

Unter dem Kommando von Kapitän Max Parger sticht das "Traumschiff" in Richtung Lappland in See. Ebenfalls an Bord sind Katja Fehling und ihre 16-jährige Tochter Lisa. Die alleinerziehende Mutter kümmert sich rührend um ihr krankes Kind, doch dem Mädchen geht es immer schlechter. Die Schiffsärztin glaubt, es liege an einer falschen Dosierung ihrer Medikamente. Als Lisa die Arzneimittel eigenmächtig absetzt, geht es ihr zunächst besser. Doch nach einem Trip ins "Santa Claus Village" verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand plötzlich wieder. Hoteldirektorin Hanna Liebhold und die Ärztin gehen der Sache auf den Grund.

Serviererin Caroline Jensen und Restaurantleiter Ben Streubing haben ein Techtelmechtel angefangen. Für den Landausflug mieten sie ein Snowmobil und buchen eine Übernachtung im Eishotel. Bens Traum ist ein gemeinsames eigenes Restaurant in Lappland, aber wird Caroline ihr ganzes bisheriges Leben aufgeben?

Motivationstrainer Patrick und Priester Maik überraschen ihren alten Schulfreund Max Parger - sie haben eine aufregende Abenteuertour mit Hundeschlitten geplant. Bei einem Wettrennen zwischen Patrick und Maik gibt es einen Unfall. Die Hunde machen sich mitsamt Schlitten und Funkgeräten aus dem Staub. Natürlich gibt es auch keinen Handy-Empfang! Der Kapitän läuft los, um Hilfe zu holen. Maik gesteht dem verletzten Patrick, dass er dessen Ex-Frau liebt. Es gibt einen heftigen Streit.

Hoteldirektor Schifferle, der normalerweise von Harald Schmidt gespielt wird, ist immer noch krank und daher nicht an Bord. Er überträgt die Organisation der Gala an Staff-Kapitän Martin Grimm. Dieser ist wenig begeistert und begibt sich widerwillig auf die Suche nach einem Superstar für den großen Abend.

Übertragung von "Das Traumschiff – Lappland" im TV oder Stream

Wenn Sie mögen, können Sie diese Folge von "Das Traumschiff" ganz konventionell im linearen TV-Programm des ZDF miterleben. Falls Sie es gern digital hätten, sind Sie im Live-Stream des Senders bestens aufgehoben - dort läuft die Lappland-Reise zeitgleich.

Gibt es auch eine Wiederholung von "Das Traumschiff – Lappland"?

Ja, die gibt es - in der Mediathek des ZDF. Dort ist der Trip in den hohen Norden noch eine ganze Weile für Sie abrufbereit.