"Dating Death: Der Killer mit der Kamera": Sendetermine, Übertragung und Infos

Ob als Fotograf oder in einer Dating Show, Rodney Alcala war überall auf der Suche nach seinen Opfern. In der neuen RTL-Doku "Dating Death" geht RTL dem Killer auf die Spur.

Es gibt True-Crime Nachschub bei RTL. Die Dokumentation "Dating Death: Der Killer mit der Kamera" nimmt die Zuschauer und Zuschauerinnen mit in die USA der 60er und 70er Jahre. Ein Jahrzehnt, welches von Gewalt und gesellschaftlichem Wandel geprägt war. In einer dreiteiligen Mini-Serie geht RTL dem Killer Rodney Alcala auf die Spur und begibt sich auf die Suche nach seinen Opfern. Alle wichtigen Informationen zu den Sendeterminen und der Übertragung im TV und Stream finden sie hier.

"Dating Death: Der Killer mit der Kamera": Sendetermine

Die Dokumentation "Dating Death: Der Killer mit der Kamera" besteht aus drei Teilen. Die True Crime Serie läuft dementsprechend ab Mittwoch, dem 14. Juni 2023 drei Wochen lang auf RTL Crime. Jeweils um 20.15 Uhr kommt eine neue Folge der Mini-Serie. Hier finden sie nocheinmal alle Sendetermine auf einen Blick:

Mittwoch, 14. Juni 2023, 20.15 Uhr, RTL Crime

Crime Mittwoch, 21. Juni 2023, 20.15 Uhr, RTL Crime

Mittwoch, 28. Juni 2023, 20.15 Uhr, RTL Crime

"Dating Death: Der Killer mit der Kamera": Übertragung im TV und Stream

Die Folgen der Serie "Dating Death: Der Killer mit der Kamera" werden zuerst in einer Deutschlandpremiere im TV gezeigt. Die Erstausstrahlung findet am 14. Juni 2023 statt. Vom 14. Juni bis zum 28. Juni 2023 laufen dann die Folgen zur Prime Time um 20.15 Uhr im TV auf RTL Crime. Wer nicht so lange auf die neuen Folgen warten möchte, kann sich freuen. Bereits ab dem 14. Juni sind sofort alle Folgen auf RTL+ verfügbar. Und auch nach der Ausstrahlung stehen die Folgen im Stream zur Verfügung. Aktuell kostet das RTL+ Abo 6,99 Euro im Basispaket, das Max-Paket gibt es für 12,99 Euro und im Familien-Upgrade kostet das Abo 18,99 Euro (Stand: 15.05.2023).

Doku über Rodney Alcala: Worum geht es?

Anfang der Siebziger stand der Name Rodney Alcala weit oben auf der "Most-Wanted"-Fahndungsliste des FBI. 1986 brachte man Rodney Alcala erstmals mit einem Verbrechen in Verbindung. Ein achtjähriges Mädchen aus Los Angeles wurde von ihm gekidnappt, vergewaltigt und schließlich getötet. Rodney tarnte sich als Fotograf, um Frauen und Kinder hinter der seriös wirkenden Fassade in die Falle zu locken. Sogar in einer TV-Dating-Show machte er mit, um neue Opfer zu finden.

Über Jahre ging er wegen Ordnungswidrigkeiten im Gefängnis ein und aus, ohne dass die Polizei etwas von seinen grausamen Taten ahnte. 1979 wurde er dann schließlich wegen Mordes an einer 12-Jährigen verurteilt. Doch das war erst der Anfang. Eine Sammlung von über 1000 Fotos deutete daruf hin, dass es weitaus mehr Opfer geben könnte. Die Spuren von Rodney Alcala führten die Behörden von der West- bis an die Ostküste der USA. Viele vergleichen ihn sogar mit Ted Bundy. Ted Bundy ermordete ebenfalls in den 70ern mindestens 30 Frauen.

Erst 2010 konnte Rodney Alcala für fünf weitere Morde verurteilt werden. Die Zahl der Opfer wird aber auf weit höher geschätzt. Aber wie viele Morde gab es dann wirklich? Auf diese Frage versucht die Dokumentation "Dating Death: Der Killer mit der Kamera" eine Antwort zu finden.