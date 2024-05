"Davina & Shania - We love Monaco" 2024: Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

Staffel 3 von "Davina & Shania - We love Monaco" läuft auf RTL2. Alle Infos rund um Sendetermine sowie Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream gibt es hier.

Davina und Shania Geiss wurden in erster Linie als die Töchter von Multimillionär Robert Geiss und dessen Ehefrau Carmen bekannt. Sie sind es längst gewohnt, dass ihr Leben von Kameras begleitet wird, denn bereits seit 2011 treten die Schwestern gemeinsam mit ihren Eltern als Hauptdarstellerinnen der Sendung "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" in Erscheinung.

Mittlerweile sind Davina und Shania, die beide im Fürstentum Monaco aufwuchsen, 20 und 19 Jahre alt und gehen langsam aber sicher ihre eigenen Wege. Im Jahr 2022 erschien die erste Staffel ihrer eigenen Sendung "Davina & Shania - We love Monaco", die das luxuriöse Jetset-Leben der beiden jungen Frauen zeigt. Seit Ende April 2024 geht es bereits mit der dritten Staffel weiter.

Wann war der Start von "Davina & Shania - We love Monaco" 2024? Wie sehen die Sendetermine aus und wie läuft die Übertragung und Wiederholung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.

"Davina & Shania - We love Monaco" 2024: Wann startet Staffel 3?

Der Starttermin der dritten Staffel von "Davina & Shania - We love Monaco" war Montag, 22. April 2024. Die erste Episode von Staffel 3 lief an diesem Datum ab 21.15 Uhr auf RTL2, direkt im Anschluss an "Die Geissens".

Das sind die Sendetermine von "Davina & Shania - We love Monaco" 2024

Staffel 3 von "Davina & Shania - We love Monaco" läuft immer montags auf RTL2. Bisher wurden noch nicht alle Termine und Folgennamen bekannt gegeben, das sind aber die voraussichtlichen Termine:

Folge 1: " Parental Advisory Explicit Content", 22. April 2024, 21.15 Uhr, RTL2

Parental Advisory Explicit Content", 22. April 2024, 21.15 Uhr, Folge 2: " Shania , die Geisterfahrerin", 29. April 2024, 21.15 Uhr, RTL2

" , die Geisterfahrerin", 29. April 2024, 21.15 Uhr, Folge 3: "Valberg-Mädchen Report", 6. Mai 2024, 21.15 Uhr, RTL2

"Valberg-Mädchen Report", 6. Mai 2024, 21.15 Uhr, Folge 4: "Makellose Marklerinnen", 13. Mai 2024, 21.15 Uhr, RTL2

"Makellose Marklerinnen", 13. Mai 2024, 21.15 Uhr, Folge 5: "Drink doch ene met, Davina", 20. Mai 2024, 21.15 Uhr, RTL2

"Drink doch ene met, Davina", 20. Mai 2024, 21.15 Uhr, Folge 6: "Der Rausschmiss", 27. Mai 2024, 21.15 Uhr, RTL2

"Der Rausschmiss", 27. Mai 2024, 21.15 Uhr, Folge 7: "Makellose Maklerinnen" , 3. Juni 2024, 21.15 Uhr, RTL2

, 3. Juni 2024, 21.15 Uhr, Folge 8: "Valberg-Mädchen Report" 10. Juni 2024, 21.15 Uhr, RTL2

"Valberg-Mädchen Report" 10. Juni 2024, 21.15 Uhr, Folge 9: "Drink doch ene met, Davina", 17. Juni 2024, 21.15 Uhr, RTL2

"Drink doch ene met, Davina", 17. Juni 2024, 21.15 Uhr, Folge 10: 24. Juni 2024, 21.15 Uhr, RTL2

Übertragung von "Davina & Shania - We love Monaco" 2024 im TV und Stream

Da Staffel 3 von "Davina & Shakira - We love Monaco" wie ihre beiden Vorgänger auf RTL2 ausgestrahlt wird, gibt es die einzelnen Episoden kostenlos im linearen TV zu sehen. Wer die Sendung lieber online im Stream verfolgen möchte, kann dafür die Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Diese ist allerdings kostenpflichtig und um auf den Live-Stream zugreifen zu können, ist ein Abonnement erforderlich.

"Davina & Shania - We love Monaco" 2024 in der Wiederholung

Es besteht die Möglichkeit, die einzelnen Episoden nachträglich und in voller Länge auf RTL+ anzusehen. Dort stehen sie nach ihrer TV-Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf Abruf zur Verfügung. Sobald diese Frist abgelaufen ist, benötigen Sie ein Abo, um auf die Folgen zugreifen zu können.

Worum geht es in Staffel 3 von "Davina & Shania - We love Monaco"?

Im Vordergrund steht, wie zuvor bei den ersten beiden Staffeln, der glamouröse Alltag der beiden Geiss-Töchter, die ihre Schulzeit mittlerweile hinter sich gelassen haben und nun den Einstieg ins Berufsleben meistern müssen. Ob die Schwestern jedoch Lust haben, eines Tages die familieneigene Immobilienfirma in Dubai zu übernehmen, wird sich noch zeigen. Zumindest Shania scheint sich mehr für die Themen Kunst und Design zu interessieren. Sie und Davina haben in Staffel 3 ihrer eigenen Doku-Soap außerdem mit ungebetenen Verehrern und schlechter Presse zu kämpfen. Aber auch die Familie kommt bei ihnen nicht zu kurz: Es steht ein Wiedersehen mit ihren Großeltern Reinhold und Margret an.